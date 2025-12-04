Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ đồng loạt khởi công 4 siêu dự án ngày 19/12

Hệ sinh thái Vingroup sẽ tham gia đợt khởi công, khánh thành 232 công trình chào mừng Đại hội Đảng lần thứ 14, với loạt dự án quy mô lớn trải từ Hạ Long, Vũng Áng đến Cam Ranh và TP.HCM.

Ngày 19/12 tới, cả nước dự kiến đồng loạt khởi công, khánh thành 232 dự án, công trình với tổng vốn 1,1 triệu tỷ đồng nhằm chào mừng Đại hội Đảng lần thứ 14. Trong số này, hệ sinh thái của Tập đoàn Vingroup góp mặt với loạt dự án quy mô lớn trải dài từ đô thị, công nghiệp đến hạ tầng giao thông.

Tâm điểm là siêu khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh có tổng mức đầu tư lớn nhất trong lịch sử Vingroup. Dự án có vốn hơn 456.600 tỷ đồng (gần 18 tỷ USD), quy mô hơn 4.100 ha, trong đó gần 1.000 ha thuộc phường Tuần Châu và hơn 3.100 ha thuộc phường Hà An (Quảng Ninh).

Đến ngày 11/11, phường Tuần Châu đã hoàn tất giải phóng mặt bằng và bàn giao toàn bộ diện tích cho chủ đầu tư; Hà An đạt 81% (hơn 2.573 ha) và đang hoàn thiện hồ sơ bồi thường phần còn lại. Trên phần diện tích đã bàn giao, Vingroup đang triển khai san lấp và thi công các hạng mục hạ tầng đầu tiên.

Cũng trong ngày 19/12, khu đô thị ven vịnh Cam Ranh dự kiến được khởi công bởi liên danh Vinhomes - Công ty Cổ phần Đầu tư Cam Ranh - VinES. Dự án có vốn hơn 85.293 tỷ đồng (hơn 3,2 tỷ USD), quy mô hơn 1.250 ha, đáp ứng nhu cầu cho khoảng 230.000 cư dân, cung cấp ra thị trường hơn 10.000 biệt thự, 8.400 liền kề và gần 20.000 căn hộ xã hội.

Theo quy hoạch, dự án sẽ hình thành một khu đô thị hoàn chỉnh với hệ thống hạ tầng kỹ thuật - xã hội đồng bộ, trải dài 25 km dọc bờ biển Cam Ranh, kỳ vọng tạo cú hích phát triển mới cho khu vực.

Trong lĩnh vực hạ tầng, tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đường sắt tốc độ cao VinSpeed làm chủ đầu tư, cũng dự kiến khởi công ngày 19/12. Tuyến dài gần 53 km, tổng mức đầu tư hơn 85.650 tỷ đồng, thiết kế đường đôi khổ 1.435 mm, tốc độ tối đa 350 km/h. Khi hoàn thành, thời gian di chuyển từ Bến Thành đến trung tâm Cần Giờ rút xuống chỉ còn hơn 13 phút.

Tuyến đi qua 8 xã, phường, sử dụng gần 318 ha đất, có một depot tại Cần Giờ và hai trung tâm bảo dưỡng tại Tân Thuận và Cần Giờ. Điểm đầu tại ga Bến Thành kết nối trực tiếp metro số 1.

Ở mảng công nghiệp, Hà Tĩnh đang hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị cho dự án nhà máy thép công nghiệp - công nghệ cao tại Vũng Áng do Vingroup đầu tư. Tỉnh yêu cầu hoàn tất lựa chọn địa điểm trước 30/11/2025, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trước 10/12 và tổ chức lễ khởi động ngày 19/12.

Ngày 6/10/2025, Vingroup thành lập Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinMetal, chính thức bước vào ngành luyện kim. Doanh nghiệp có vốn 10.000 tỷ đồng, định hướng xây dựng tổ hợp thép công nghiệp - công nghệ cao tại Vũng Áng, công suất giai đoạn 1 khoảng 5 triệu tấn/năm. Sản lượng thép sẽ ưu tiên phục vụ nhu cầu nội bộ của Vinhomes và VinFast, đồng thời cung ứng cho các dự án hạ tầng lớn như đường sắt cao tốc Bắc - Nam hay tuyến TP.HCM - Cần Giờ.