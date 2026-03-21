Phó thủ tướng, bộ trưởng và các thứ trưởng trúng cử ĐBQH khóa XVI

Phó thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cùng các Bộ trưởng, Thứ trưởng đã trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Hội đồng bầu cử Quốc gia đã họp báo công bố kết quả trúng cử Quốc hội khóa XVI vào chiều 21/3. Theo danh sách được công bố, các thành viên Chính phủ tham gia ứng cử đều trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Trong số các đại biểu trúng cử thuộc khối Chính phủ có Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà. Bà Trà sinh năm 1964, quê ở Nghệ An, đại biểu Quốc hội khóa XV. Bà trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, thuộc đoàn đại biểu tỉnh Lào Cai.

Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI. Ông Phan Văn Giang sinh năm 1960, quê ở tỉnh Ninh Bình. Ông là đại biểu Quốc hội khóa XV và khi trúng cử đại biểu khóa XVI đều thuộc đoàn đại biểu Quốc hội Thái Nguyên.

Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an lần đầu ứng cử và đã được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI. Ông Lương Tam Quang sinh năm 1965, quê ở tỉnh Hưng Yên, thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên.

Bà Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ, tiếp tục trúng cử sau các nhiệm kỳ trước. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng trúng cử lần đầu.

Danh sách trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI còn có nhiều bộ trưởng tái cử như ông Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Tài chính; bà Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Y tế; ông Trần Hồng Minh, Bộ trưởng Xây dựng; ông Lê Mạnh Hùng, Quyền Bộ trưởng Công Thương; Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình; Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung.

Một số bộ trưởng trúng cử lần đầu gồm ông Trần Đức Thắng, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường.

Ở cấp thứ trưởng, bà Lâm Thị Phương Thanh, Thứ trưởng thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ông Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, trúng cử lần đầu. Ông Nguyễn Tân Cương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, tiếp tục là đại biểu Quốc hội. Cùng với đó, ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, và ông Vũ Hải Quân, Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ, đều tái cử.

Đáng chú ý, một số thứ trưởng lần đầu tham gia Quốc hội ông Trịnh Việt Hùng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường, và ông Lê Đức Thái, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Ông Nguyễn Quốc Đoàn, Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ cũng lần đầu trúng cử.

Việc nhiều lãnh đạo Chính phủ, bộ trưởng và thứ trưởng tham gia Quốc hội được kỳ vọng sẽ góp phần tăng cường sự gắn kết giữa hoạt động lập pháp với công tác điều hành, qua đó nâng cao hiệu quả xây dựng và thực thi chính sách trong nhiệm kỳ mới.