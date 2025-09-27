Phó thủ tướng: Bão số 10 rất mạnh, khó đoán, phải ứng phó ở cấp độ cao nhất

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh diễn biến bão số 10 rất khó lường, "bão chồng bão". Đây là dạng bão đi dọc biển, vốn rất khó dự báo, dễ gây sai lệch và ảnh hưởng đến công tác phòng tránh của người dân.

“Ít hội họp, nhiều hiện trường” khẩn trương kiểm tra, ứng phó bão số 10

Ngày 27/9, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã chủ trì cuộc họp triển khai ứng phó với cơn bão số 10 (bão Bualoi).

Phó thủ tướng nhấn mạnh diễn biến bão số 10 rất khó lường, "bão chồng bão", nên công tác dự báo cần được phân tích kỹ, tăng thời lượng dự báo, cần so sánh với các cơn bão trước để đánh giá mức độ nguy hiểm, xu hướng vận động.

Đặc biệt, theo Phó thủ tướng dự báo phải chính xác phạm vi, hướng đi và hoàn lưu ảnh hưởng. Đây là dạng bão đi dọc biển, vốn rất khó dự báo, dễ gây sai lệch và ảnh hưởng đến công tác phòng tránh của người dân, như bão số 5 vừa qua đã dừng ngay khi vào ven biển.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà họp triển khai ứng phó với cơn bão số 10. Ảnh: VGP.

Trong dự báo, Phó thủ tướng lưu ý phải làm rõ 3 vấn đề. Trên biển cần kiểm soát chặt chẽ, xác định thời điểm cần hạn chế và dừng hẳn hoạt động tàu thuyền. Khi bão vào đất liền, phải cập nhật dự báo triều cường, sóng lớn, nước biển dâng; xác định các công trình trọng yếu ven biển để tập trung ứng phó. Lượng mưa do bão gây ra, cũng như tình hình hồ chứa, thủy điện, thủy lợi để có phương án ứng phó sớm.

Về chỉ đạo công tác ứng phó, Phó thủ tướng nhấn mạnh vừa thành lập Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia và đang từng bước nghiên cứu để xây dựng cơ chế điều hành bài bản, hiệu quả, gắn với phân cấp trung ương – địa phương, phát huy nguyên tắc "bốn tại chỗ".

Phó thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành cung cấp thông tin chính xác về hồ thủy điện, hồ chứa nước, dự báo lũ lụt, lượng mưa trên các sông, làm căn cứ cho địa phương chịu trách nhiệm triển khai, đồng thời điều phối lực lượng liên xã, vùng núi, vùng có nguy cơ bị chia cắt, cô lập.

Theo Phó thủ tướng, sau cơn bão số 9 vừa qua, vốn được quốc tế đánh giá là siêu bão trên Biển Đông, Việt Nam tiếp tục phải đối diện với cơn bão số 10, được dự báo là rất mạnh, nguy hiểm và khó đoán định.

Khác với bão số 9, bão số 10 sau khi đi qua Philippines không suy yếu mà tiếp tục tăng cường độ, có khả năng đi thẳng vào đất liền nước ta với tốc độ rất nhanh 35–40 km/giờ. Hoàn lưu bão trải dài dọc bờ biển, ảnh hưởng đến cả miền Bắc, miền Trung.

Về công tác sơ tán người dân, Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp các địa phương xác định chính xác khu vực gió mạnh, vùng trọng yếu ven biển, đê điều xung yếu, kết hợp triều cường và nước biển dâng để ra quyết định sơ tán người dân sớm, an toàn.

Các phương án phải tính đến tình huống đê kè bị vỡ, chủ động gia cố, chuẩn bị vật tư, đất đá, phương tiện và huy động lực lượng theo phương châm "4 tại chỗ". Danh sách các đơn vị, tổ chức, cá nhân có máy móc, thiết bị cần được lập rõ ràng, tránh tình trạng khi bão vào thì lúng túng, không huy động kịp.

Đối với hồ chứa, thủy điện, thủy lợi, Phó thủ tướng giao Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp kiểm tra chặt chẽ, xác định rõ trách nhiệm đơn vị quản lý và Trưởng Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự của địa phương. "Không thể để đến lúc hồ đầy nước, phải xả mới lo xử lý. Trách nhiệm phải rõ, thẩm quyền phải xác định ngay từ đầu".

Về lực lượng, phương tiện, Phó thủ tướng nêu rõ, các địa phương, lực lượng ứng phó bão số 10 phải chuẩn bị đầy đủ phương án "4 tại chỗ". Đối với các vùng núi, vùng sâu, vùng xa, "4 tại chỗ" càng quan trọng: lương thực, nước, thuốc men, thông tin liên lạc phải được chuẩn bị từ trước.

Các địa phương phải khoanh vùng nguy cơ, có kịch bản kết nối thông tin, giao thông, cứu hộ, huy động máy móc, lực lượng cụ thể. Các quân khu phối hợp với địa phương thực hiện kiểm tra sông suối, hồ nhỏ có nguy cơ sạt lở, lũ quét để có phương án xử lý trước.

"Danh mục và phương án huy động phải cụ thể, rõ đầu mối liên hệ", Phó thủ tướng nói.

Các doanh nghiệp viễn thông, quân đội, Viettel, VNPT phải bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, kể cả trong tình huống mất điện diện rộng.

Phó Thủ tướng đề nghị các đoàn công tác của Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia trực tiếp xuống kiểm tra, đôn đốc công tác ứng phó với bão số 10 tại các địa phương trọng điểm, "ít hội họp, nhiều hiện trường", nắm chắc tình hình, có kịch bản sẵn sàng để triển khai ngay khi cần.

Hoàn lưu bão số 10 gây mưa trên cả nước, Thanh Hóa – Hà Tĩnh có nơi trên 600mm

Ông Hoàng Đức Cường, Phó Cục trưởng Cục Khí tượng-Thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết so với bão số 9 trước đó, bão số 10 không chịu tác động của không khí lạnh, nhiệt độ mặt biển hiện ở mức cao, hoàn lưu rộng và mạnh, gió mùa Tây Nam cũng đang hoạt động mạnh, bổ sung ẩm dồi dào, vì vậy, bão sẽ tiếp tục mạnh lên, không có dấu hiệu giảm nhiều trước khi đổ bộ.

Khi áp sát vùng biển cách Đà Nẵng khoảng 200 km (rạng sáng 28/9), bão số 10 có khả năng đạt cường độ mạnh nhất, cấp 13–14, giật cấp 15–16; vào đến bờ vẫn còn cấp 11–12, ven biển cấp 12–13.

Ông Hoàng Đức Cường, Phó Cục trưởng Cục Khí tượng-Thủy văn thông tin tại cuộc họp. Ảnh: VGP.

Dự báo từ chiều 28/9, khu vực ven biển từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trọng tâm từ Nghệ An đến Bắc Quảng Trị bắt đầu có gió mạnh cấp 6–7, tăng dần lên cấp 12 khi bão đổ bộ vào đêm 28/9 đến rạng sáng 29/9. Trên biển, gió mạnh cấp 8–9, vùng gần tâm bão cấp 12–13 từ sáng sớm 28/9, sóng cao 5–7 m.

Đáng chú ý, bão số 10 có thể trùng thời điểm triều cường (4–8h sáng), khiến nước dâng do bão ở vùng từ Bình Định đến Hà Tĩnh đạt 1–2 m, riêng Thanh Hóa – Nghệ An cao hơn. Kết hợp triều cường và sóng lớn, nguy cơ uy hiếp đê kè, vùng nuôi trồng thủy sản ven biển là rất lớn.

Hoàn lưu rộng của bão cũng gây mưa trên phạm vi cả nước từ chiều 28/9 đến 30/9, lượng mưa phổ biến 100–300 mm, riêng Thanh Hóa – Hà Tĩnh 400 mm, cục bộ 600 mm, nguy cơ ngập úng, lũ quét, sạt lở đất rất cao. Sau khi vào bờ, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, tiếp tục gây mưa lớn tại Lào, nước lũ có thể dồn về khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.