Bão Bualoi di chuyển gấp đôi tốc độ trung bình, cơ quan khí tượng đưa ra cảnh báo

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết vào 7h ngày 27/9, vị trí tâm bão Bualoi (bão số 10) cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 480km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh cấp 11-12 (103 - 117 km/h), giật trên cấp 15. Dự báo, trong 3h tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 30-35km/h.

Dự báo đến 4h ngày mai, tâm bão trên vùng biển tây đặc khu Hoàng Sa, cách Đà Nẵng 180 km về phía đông, sức gió mạnh nhất cấp 12-13, giật cấp 16, giữ hướng tây tây bắc, tốc độ 30-35 km/h.

Khu vực chịu ảnh hưởng: Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm Hoàng Sa); vùng biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi.

Đến 4h ngày 29/9, tâm bão trên vùng biển Hà Tĩnh - Huế, cách bắc Quảng Trị khoảng 160 km, sức gió mạnh nhất cấp 12-13, giật cấp 16. Sau đó, bão đổ bộ Nghệ An - Quảng Trị.

Dự báo hướng di chuyển của bão Bualoi. Ảnh Trung tâm khí tượng thủy văn.

Khu vực chịu ảnh hưởng: vùng biển phía Tây Bắc Biển Đông (bao gồm Hoàng Sa), phía Tây Bắc Giữa Biển Đông; từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi (Hòn Ngư, Cồn Cỏ, Lý Sơn) và Bắc vịnh Bắc Bộ (Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, Hòn Dấu); đất liền từ Ninh Bình đến Thừa Thiên Huế.

Cơ quan khí tượng cảnh báo bão Bualoi di chuyển nhanh (gấp đôi tốc độ trung bình), cường độ mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.

Ảnh hưởng của bão, bắc và giữa Biển Đông (gồm đặc khu Hoàng Sa) gió mạnh dần từ cấp 8 đến 13, giật cấp 16, sóng biển cao 6-8 m, vùng gần tâm bão 8-10 m.

Từ chiều tối nay, vùng biển Thanh Hóa - Quảng Ngãi (gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ và Lý Sơn) gió mạnh dần từ cấp 6 đến 9, sóng biển cao 3-5 m. Từ gần sáng mai, gió tăng dần từ cấp 8 đến 13, giật cấp 16, sóng biển cao 5-7 m.

Từ gần sáng 28/9, bắc vịnh Bắc Bộ (gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh dần từ cấp 6 lên 9, giật cấp 11, sóng biển cao 3-5 m.

Trên đất liền, từ chiều 28/9, Thanh Hóa – Bắc Quảng Trị gió 6-7, tăng 8-9, gần tâm bão 10-12, giật 14 (nguy hiểm, có thể gây đổ cây, cột điện, nhà cửa). Quảng Ninh – Ninh Bình và Nam Quảng Trị – Thừa Thiên Huế: gió 6-7, giật 8-9.

Theo cơ quan dự báo, ảnh hưởng của bão gây mưa lớn, từ 28–30/9: Bắc Bộ và Thanh Hóa – Huế mưa 100–300mm, cục bộ trên 400mm. Đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa – Hà Tĩnh: 200–400mm, cục bộ trên 600mm.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 27/9

Hà Nội: Có mây, có lúc có mưa rào và dông. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 26, nhiệt độ cao nhất từ 328 - 30

Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25, cao nhất từ 27 - 30 độ.

Đông Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26, cao nhất từ 27 - 30 độ.

Thanh Hóa - Huế: Nhiều mây, ngày có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to; đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26, cao nhất từ 27 - 30 độ.

Duyên Hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to; phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 -27, cao nhất từ 29 - 32 độ.

Cao Nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22, cao nhất từ 25 - 28 độ.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối). Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27, cao nhất từ 30 - 33 độ.

TP.HCM: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 26, cao nhất từ 31 - 33 độ.