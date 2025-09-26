Bão Bualoi vào Biển Đông, gió giật cấp 15, dự báo gây mưa lớn trên 600mm

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết bão BualoI đi vào Biển Đông, trở thành bão số 10 năm 2025. Vào khoảng 22h ngày 26/9 vị trí tâm bão cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 800km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 11 -12 (103-1117km/h), giật cấp 15, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 30 - 35km/h.
Bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có nguy cơ gây tác động tổng hợp: gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt ven biển.
Dự báo, 19h ngày 27/9, vị trí tâm bão ở vùng biển Hoàng Sa, cường độ cấp 12 -13, giật 16. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, với tốc độ 35km/h. Rủi ro thiên tai cấp 3, Bắc và giữa Biển Đông (Hoàng Sa), ngoài khơi Hà Tĩnh – Quảng Ngãi.
Đến 19h ngày 28/9, vị trí tâm bão ở vùng biển Nghệ An - Thừa Thiên Huế, cường độ bão cấp 13, giật cấp 16. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, đi với vận tốc 25km/h.
Rủi ro thiên tai cấp 3 – Bắc và Tây Bắc Biển Đông, Thanh Hóa – Quảng Ngãi (bao gồm đảo Hòn Ngư, Cồn Cỏ, Lý Sơn), Bắc vịnh Bắc Bộ, đất liền Thanh Hóa – Bắc Quảng Trị.
Một ngày sau đó, vị trí tâm bão ở Thượng Lào, cường độ cấp 6, giật cấp 8, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Rủi ro thiên tai cấp 3 – vùng biển Thanh Hóa – Quảng Trị, Bắc vịnh Bắc Bộ, đất liền Thanh Hóa – Bắc Quảng Trị.
Do ảnh hưởng của bão Bualoi, từ tối 27/9, ngoài khơi Thanh Hóa - Quảng Ngãi gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh. Gần sáng 28/9 gió cấp 8-9 sau tăng lên cấp 10–13, giật cấp 16, sóng 5–7m, biển động dữ dội.
Trên đất liền từ chiều 28/9, Thanh Hóa – Bắc Quảng Trị gió cấp 6–7 sau tăng lên cấp 8–9, giật 14, vùng gần tâm bão cấp 10–12. Ven biển Quảng Ninh – Ninh Bình, Nam Quảng Trị – Huế gió cấp 6–7, giật 8–9.
Bão Bualoi gây mưa lớn: từ 28–30/9, Bắc Bộ và Thanh Hóa – Huế mưa 100–300mm, cục bộ trên 400mm. Đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa – Hà Tĩnh: 200–400mm, có nơi trên 600mm.