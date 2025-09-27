Thủ tướng chỉ đạo ứng phó cấp tốc với bão số 10, yêu cầu đặt an toàn cho người dân lên hàng đầu

Bão Bualoi vào Biển Đông trở thành cơn bão số 10, giật cấp 16, di chuyển nhanh vào Bắc Trung Bộ. Thủ tướng Phạm Minh Chính ra công điện khẩn, yêu cầu các bộ ngành, địa phương ứng phó ở mức cao nhất, bảo đảm an toàn tính mạng người dân.

Bão Bualoi đã di chuyển vào biển Đông trở thành cơn bão số 10 (bão Bualoi) vào tối 26/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Công điện số 173 yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung ứng phó với cơn bão này.

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 2 ngày tới bão số 10 sẽ tiếp tục mạnh thêm lên cấp 12-13, giật cấp 16, di chuyển rất nhanh về phía vùng biển và đất liền khu vực Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ, càng vào gần bờ biển nước ta bão càng mạnh lên.

Do ảnh hưởng của bão, tại vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi từ chiều tối ngày 27/9 gió sẽ mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-13, giật cấp 16, sóng biển cao 5-7m, biển động dữ dội.

Đây là cơn bão mạnh, di chuyển rất nhanh, có thể gây gió mạnh, mưa lớn trên đất liền tại khu vực Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ, nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại miền núi, đe dọa an toàn hồ đập, ngập lụt tại vùng thấp trũng, nhất là ven biển, ven sông.

Dự báo hướng di chuyển của cơn bão số 10. Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia.

Để chủ động ứng phó bão số 10, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế; Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa theo dõi, cập nhật thường xuyên, liên tục để chủ động, kịp thời chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó bão số 10.

Chủ động ứng phó ở mức cao nhất, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân lên trên hết. Chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng nếu để xảy ra thiếu trách nhiệm trong tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo gây thiệt hại về tính mạng và tài sản của người dân.

Thủ tướng đề nghị Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa, nhất là các địa phương từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 10 và mưa lũ do bão.

Trong đó, phải đảm an toàn tính mạng nhân dân, nhất là người già, trẻ em, học sinh, các đối tượng yếu thế khác; kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú, bảo đảm an toàn đối với tàu thuyền hoạt động trên biển, ven biển các hoạt động trên biển, trên đảo, ven biển và trong đất liền; bảo vệ nhà cửa, kho tàng, nhà xưởng, trụ sở cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục, y tế, hệ thống đê điều, hồ đập, công trình cơ sở hạ tầng, hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản trên biển.

Đặc biệt, theo Thủ tướng phải rà soát phương án, sẵn sàng tổ chức sơ tán, di dời dân cư, máy móc, phương tiện, trang thiết bị sản xuất kinh doanh để bảo đảm an toàn trước khi bão đổ bộ, triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra...

Bộ Nông nghiệp và Môi trường dự báo, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác nhất về diễn biến, tác động của bão, mưa lũ để cơ quan chức năng và người dân biết, chủ động triển khai công tác ứng phó phù hợp.

Đôn đốc các ngành, các địa phương triển khai công tác ứng phó với bão phù hợp với tình hình thực tế, kịp thời báo cáo, đề xuất Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia, Thủ tướng chỉ đạo những vấn đề vượt thẩm quyền.

Bộ trưởng Quốc phòng, Công an chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn đối với lực lượng, phương tiện, trang thiết bị của quân đội, công an. Chỉ đạo các đơn vị đóng trên địa bàn có nguy cơ ảnh hưởng của bão rà soát phương án, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng hỗ trợ địa phương triển khai công tác ứng phó với bão, nhất là hỗ trợ sơ tán, di dời dân cư, cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu.

Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia phối hợp với cơ quan chức năng của Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo dõi sát diễn biến tình hình, chủ động rà soát kịch bản ứng phó, sẵn sàng điều phối, huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ địa phương triển khai ứng phó với bão và mưa lũ theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, đặc biệt chú ý đến vùng đã có mưa lớn gây sụt lún, sạt lở bất thường.

Thủ tướng cũng giao Phó thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp tục chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương triển khai kịp thời công tác ứng phó với bão, mưa lũ, sụt lún, sạt lở.