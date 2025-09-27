Ấn vào đây để nhận tin thông báo mới nhất từ Viettimes.vn

Người dân Đà Nẵng căng mình ứng phó bão số 10, nhiều phường xã nguy cơ ngập lụt

Hồ Xuân Mai
Sau Công điện khẩn của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng về triển khai các biện pháp phòng chống bão số 10 (Bualoi), lực lượng quân đội, công an… đã khẩn trương ra quân hỗ trợ, giúp đỡ người dân ứng phó, đưa tàu thuyền lên bờ, chằng chống nhà cửa.

Clip: Ngư dân Đà Nẵng đưa thuyền lên bờ tránh bão số 10.
Ảnh màn hình 2025-09-27 lúc 17.19.37.png
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia lúc 16h ngày 27/9, tâm bão Bualoi đang ở cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 170 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất cấp 12 (103-133km/h), giật cấp 15. Hiện bão Bualoi đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, với tốc độ 30-35km/h. Đây là cơn bão di chuyển rất nhanh (gần gấp đôi tốc độ trung bình), cường độ bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển. Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam.
vt_ung pho bao 7.png
Trước diễn biến phức tạp của bão, sáng 27/9, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã phát công điện khẩn, yêu cầu các cơ quan đơn vị chủ động ứng phó.
vt_ung pho bao 3.png
Theo ghi nhận của VietTimes, trong ngày 27/9, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng, Bộ Chỉ huy quân sự, Công an thành phố Đà Nẵng đã ra quân tuyên truyền lưu động, hướng dẫn ngư dân neo đậu phương tiện an toàn; triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, cơ động khi có tình huống xảy ra.
vt_ung pho bao 4.png
Tại ven biển Hoàng Sa và khu vực chân bán đảo Sơn Trà, phường Sơn Trà, lực lượng chức năng đã hỗ trợ ngư dân khẩn trương cẩu tàu thuyền lên bờ để tránh sóng đánh, hư hại hoặc trôi dạt.
vt_ung pho bao 13.png
Lực lượng biên phòng hỗ trợ ngư dân đưa tàu lên bờ tránh bão
vt_ung pho bao 5.png
Xe cẩu được huy động để cẩu tàu thuyền.
vt_ung pho bao 6.png
Những giờ tới, TP Đà Nẵng yêu cầu các lực lượng duy trì liên lạc thường xuyên với chủ tàu, kêu gọi ngư dân khẩn trương tìm nơi trú ẩn an toàn; sẵn sàng phương tiện, nhân lực cho nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu; tổ chức bắn pháo hiệu thông báo bão và cấm biển cho đến khi bão tan.
vt_ung pho bao 9.png
vt_ung pho bao 15.png
Theo thống kê, TP Đà Nẵng có hơn 4.100 tàu cá, với khoảng 21.000 lao động. Tính đến trưa nay, hơn 3.890 tàu vào neo đậu tại bờ. Còn hơn 250 tàu với khoảng 3.800 lao động đang hoạt động trên biển (gồm 72 tàu ven bờ, 82 tàu vùng lộng, hơn 100 tàu thuyền khu vực Hoàng Sa và Trường Sa, 1 tàu ở vịnh Bắc bộ). Theo dự báo, hơn 4.300 ha lúa, thủy sản với 2.380 lồng bè trên địa bàn đứng trước nguy cơ ngập lụt nếu có mưa lớn.
vt_ung pho bao 1.png
Trước tình hình mưa lớn xuất hiện trên diện rộng, các sở, ngành và địa phương đã chủ động thông tin, hướng dẫn người dân chằng chống nhà cửa, trường học, công trình xây dựng; chủ động phòng ngừa sạt lở, lũ quét ở vùng núi và các tuyến giao thông trọng điểm.
vt_ung pho bao 22.png
Lực lượng chức năng khơi thông cống, mương thoát nước trong sáng 27/9.
vt_ung pho bao 14.png
Lực lượng công an xã hướng dẫn người dân chằng chống nhà cửa.
vt_ung pho bao 20.png
Hỗ trợ người dân dùng can nước để chèn mái nhà
vt_ung pho bao 16.png
Người dân xúc cát, chủ động chằng chống nhà cửa theo khuyến cáo của chính quyền địa phương.
vt_ung pho bao 17.png
Bao cát được huy động tối đa
vt_ung pho bao 18.png
Hộ kinh doanh ven biển di chuyển vật dụng để tránh bão.
vt_ung pho bao 11.png
Các cơ sở kinh doanh chằng chống ứng phó với bão số 10
vt_ung pho bao 2.png
bao so 10 1.png
Xã miền núi La Dê dựng rào chắn cảnh báo nguy cơ sạt lở
vt_ung pho bao 21.png
Một số khu vực miền núi bắt đầu có hiện tượng sạt lở. Các lực lượng ứng trực đã nhanh chóng huy động phương tiện xử lý, giúp người dân đi lại thuận tiện.

Cảnh báo: 10 phường xã Đà Nẵng có nguy cơ ngập úng trong 3 giờ tới

Ngày 27/9, Đài khí tượng thuỷ văn Trung bộ phát đi tin nhanh cảnh báo ngập lụt trên TP Đà Nẵng. Theo đó, do ảnh hưởng mưa bão số 10, trong 6 giờ qua địa bàn có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Hòa Khương 52,4mm; Hòa Quý 51,6mm, Hòa Hải 50,6mm; Hòa Xuân 58mm; Suối Lương 95,6mm, Hòa Bắc 75,2mm; Tam Lộc 52,6mm...

Mưa lớn khiến mực nước trên các sông biến đổi chậm và ở mức dưới Báo động 1. Cảnh báo trong 3 giờ tới, 10 phường xã gồm: phường Hòa Cường, phường Thanh Khê, phường Hải Châu, phường An Hải, phường Cẩm Lệ, phường Hòa Xuân, phường Tam Kỳ, phường Bàn Thạch, phường Hương Trà, xã Tây Hồ có nguy cơ xảy ra ngập úng.

Độ sâu ngập phổ biến từ 0,1-0,2m; có nơi cao hơn từ 0,3-0,5m. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do ngập lụt: cấp 1-2.

Đà Nẵng Bão số 10

