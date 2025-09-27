Người dân Đà Nẵng căng mình ứng phó bão số 10, nhiều phường xã nguy cơ ngập lụt

Cảnh báo: 10 phường xã Đà Nẵng có nguy cơ ngập úng trong 3 giờ tới

Ngày 27/9, Đài khí tượng thuỷ văn Trung bộ phát đi tin nhanh cảnh báo ngập lụt trên TP Đà Nẵng. Theo đó, do ảnh hưởng mưa bão số 10, trong 6 giờ qua địa bàn có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Hòa Khương 52,4mm; Hòa Quý 51,6mm, Hòa Hải 50,6mm; Hòa Xuân 58mm; Suối Lương 95,6mm, Hòa Bắc 75,2mm; Tam Lộc 52,6mm...

Mưa lớn khiến mực nước trên các sông biến đổi chậm và ở mức dưới Báo động 1. Cảnh báo trong 3 giờ tới, 10 phường xã gồm: phường Hòa Cường, phường Thanh Khê, phường Hải Châu, phường An Hải, phường Cẩm Lệ, phường Hòa Xuân, phường Tam Kỳ, phường Bàn Thạch, phường Hương Trà, xã Tây Hồ có nguy cơ xảy ra ngập úng.

Độ sâu ngập phổ biến từ 0,1-0,2m; có nơi cao hơn từ 0,3-0,5m. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do ngập lụt: cấp 1-2.