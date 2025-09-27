Người dân Đà Nẵng căng mình ứng phó bão số 10, nhiều phường xã nguy cơ ngập lụt

Sau Công điện khẩn của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng về triển khai các biện pháp phòng chống bão số 10 (Bualoi), lực lượng quân đội, công an… đã khẩn trương ra quân hỗ trợ, giúp đỡ người dân ứng phó, đưa tàu thuyền lên bờ, chằng chống nhà cửa.
Cảnh báo: 10 phường xã Đà Nẵng có nguy cơ ngập úng trong 3 giờ tới
Ngày 27/9, Đài khí tượng thuỷ văn Trung bộ phát đi tin nhanh cảnh báo ngập lụt trên TP Đà Nẵng. Theo đó, do ảnh hưởng mưa bão số 10, trong 6 giờ qua địa bàn có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Hòa Khương 52,4mm; Hòa Quý 51,6mm, Hòa Hải 50,6mm; Hòa Xuân 58mm; Suối Lương 95,6mm, Hòa Bắc 75,2mm; Tam Lộc 52,6mm...
Mưa lớn khiến mực nước trên các sông biến đổi chậm và ở mức dưới Báo động 1. Cảnh báo trong 3 giờ tới, 10 phường xã gồm: phường Hòa Cường, phường Thanh Khê, phường Hải Châu, phường An Hải, phường Cẩm Lệ, phường Hòa Xuân, phường Tam Kỳ, phường Bàn Thạch, phường Hương Trà, xã Tây Hồ có nguy cơ xảy ra ngập úng.
Độ sâu ngập phổ biến từ 0,1-0,2m; có nơi cao hơn từ 0,3-0,5m. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do ngập lụt: cấp 1-2.
Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu Sở GD&DT, các địa phương xem xét cho học sinh nghỉ học ngày thứ 2 nếu cần thiết; các chủ đầu tư, chủ quản lý sử dụng các công trình trên cao thực hiện biện pháp gia cố, giằng chống đảm bảo an toàn.
Bão Bualoi vào Biển Đông trở thành cơn bão số 10, giật cấp 16, di chuyển nhanh vào Bắc Trung Bộ. Thủ tướng Phạm Minh Chính ra công điện khẩn, yêu cầu các bộ ngành, địa phương ứng phó ở mức cao nhất, bảo đảm an toàn tính mạng người dân.
