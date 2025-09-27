Bão số 10 di chuyển nhanh, Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu xem xét cho học sinh nghỉ học

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu Sở GD&DT, các địa phương xem xét cho học sinh nghỉ học ngày thứ 2 nếu cần thiết; các chủ đầu tư, chủ quản lý sử dụng các công trình trên cao thực hiện biện pháp gia cố, giằng chống đảm bảo an toàn.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 10 (bão Bualoi), nhất là tốc độ di chuyển nhanh của cơn bão này, sáng 27/9, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã phát công điện khẩn, yêu cầu các cơ quan đơn vị chủ động ứng phó với bão.

Theo cơ quan khí tượng thuỷ văn, tính đến sáng 27/9, bão số 10 (Bualoi) đã đi vào biển Đông với sức gió mạnh nhất gần tâm bão cấp 11, giật cấp 14 và có khả năng mạnh thêm.

Bên cạnh đó, bão số 10 có tốc độ di chuyển rất nhanh khoảng 35 km/h (gấp 2 lần tốc độ di chuyển của các cơn bão thông thường), cường độ bão rất mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, nên có thể gây tác động tổ hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển; hoàn lưu bão gây mưa lớn cho thành phố Đà Nẵng.

Trước diễn biến khó lường của bão số 10, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu Giám đốc các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các tổ chức hội, đoàn thể thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương và của thành phố trong công tác ứng phó với bão số 10; không được lơ là, chủ quan, nghiêm túc tổ chức trực ban, theo dõi, cập nhật, nắm chắc diễn biến của bão; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, rà soát, cập nhật phương án, sẵn sàng triển khai ngay các biện pháp ứng phó với Bão số 10 từ sớm, từ xa; chủ động các biện pháp ứng phó để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, hạn chế thiệt hại về tài sản của Nhân dân và Nhà nước, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu theo địa bàn quản lý; thủ trưởng các sở, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố trong công tác phòng chống, ứng phó và khắc phục hậu quả bão số 10; sẵn sàng phương án, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện tổ chức triển khai công tác ứng phó bão, mưa lũ; nhất là khu dân cư ven biển, vùng thấp trũng, nơi có nguy cơ sạt lở, lũ quét, sạt lở đất; triển khai các biện pháp gia cố bảo đảm an toàn nhà cửa, công trình cơ sở hạ tầng, bảo vệ sản xuất; hỗ trợ Nhân dân…

Chủ tịch thành phố yêu cầu các cơ quan thường xuyên kiểm tra, chủ động bố trí lực lượng canh gác, chốt chặn, kiên quyết ngăn chặn, không cho người dân, các phương tiện đi lại, đánh bắt cá trên sông, suối, vùng hạ du các hồ chứa thủy lợi, thủy điện, vùng ngập, ngầm, tràn; chuẩn bị đầy đủ và sẵn sàng triển khai các lực lượng, phương tiện, trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn…; tổ chức vệ sinh môi trường không để xảy ra dịch bệnh; thống kê thiệt hại ban đầu để tổ chức khắc phục, hỗ trợ Nhân dân, nhanh chóng ổn định đời sống và sinh hoạt của Nhân dân.

Đối với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành phố, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND các xã, phường ven biển, Chủ tịch thành phố Đà Nẵng yêu cầu khẩn trương rà soát, kiểm đếm toàn bộ các tàu thuyền, phương tiện của địa phương hoạt động trên biển, ven biển; phối hợp với các cơ quan có liên quan bằng mọi biện pháp thông tin kịp thời cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền neo đậu tại bến hoặc đang hoạt động trên biển biết tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; hướng dẫn di chuyển thoát ra khỏi, không đi vào vùng có nguy cơ ảnh hưởng của bão; kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền, phương tiện về nơi tránh trú an toàn; đồng thời hướng dẫn, hỗ trợ triển khai các biện pháp cần thiết bảo đảm an toàn cho tàu thuyền tại nơi neo đậu (không để xảy ra cháy nổ, chìm đắm tại nơi tránh trú bão).

Lực lượng dân quân xã La Dee, thành phố Đà Nẵng dựng rào chắn và biển cảnh báo sạt lở

Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố căn cứ diễn biến bão để chủ động quyết định việc hạn chế tàu thuyền, phương tiện ra khơi, hoạt động trên biển hoặc cấm biển khi cần thiết (lưu ý đề phòng dông lốc, sét từ trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp); chủ trì, phối hợp với Cảng vụ Đà Nẵng, Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Khu vực II và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện có hiệu quả phương án tìm kiếm cứu nạn trên biển…

Các sở ngành chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng phó, chủ động tổ chức triển khai lực lượng, phương tiện sẵn sàng khi cần thiết.

Riêng Sở GD&ĐT, UBND các xã, phường tùy tình hình thực tế diễn biến của bão, mưa lũ và đặc điểm của từng địa phương chủ động quyết định cho học sinh nghỉ học ngày Thứ 2 (29/9); đồng thời rà soát, kiểm tra và có biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống thiên tai trong trường học.