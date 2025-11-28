Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội làm Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội

Ông Vũ Minh Tuấn được bổ nhiệm Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội, đồng thời đảm nhiệm vị trí Giám đốc cơ quan báo, phát thanh và truyền hình của Thủ đô khi đơn vị này được thành lập.

Ngày 28/11, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Vũ Minh Tuấn, Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, đồng thời bố trí làm Giám đốc cơ quan báo và phát thanh, truyền hình thành phố khi thành lập.

Ông Nguyễn Văn Phong, Phó bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội trao quyết định cho tân Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Vũ Minh Tuấn. Ảnh: Báo Hà Nội mới.

Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, đánh giá ông Tuấn có kinh nghiệm trong công tác quản lý, điều hành ở nhiều lĩnh vực khác nhau, từ cơ quan báo chí đến Văn phòng Quốc hội. Bên cạnh đó, ông Tuấn là người có nghề, đam mê với nghề và mong muốn được làm nghề báo.

Theo ông Phong, thành phố rất kỳ vọng thành lập một cơ quan báo, phát thanh và truyền hình - cơ quan trọng yếu để giúp Đảng bộ, chính quyền thủ đô làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và tạo sự thấu hiểu, hun đúc khát vọng vươn lên của tất cả đảng viên, nhân dân thủ đô.

Phát biểu tại hội nghị, ông Vũ Minh Tuấn cho biết sẽ nỗ lực hết sức để đóng góp vào nhiệm vụ chung của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan báo chí, nâng cao chất lượng thông tin, lan tỏa những giá trị tích cực, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, góp phần củng cố niềm tin và sự đồng thuận trong xã hội.

Theo ông Tuấn, thành công không đến từ nỗ lực của một cá nhân mà là kết quả của sự đoàn kết trong tập thể.

"Tôi mong nhận được sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo thành phố, sự ủng hộ của cán bộ, công chức trong Ban Tuyên giáo và Dân vận để hoàn thành nhiệm vụ", ông Tuấn nói.

Ông Vũ Minh Tuấn từng làm Giám đốc VOV Giao thông, Phó Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Tổng Giám đốc Truyền hình Quốc hội, trước khi làm Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội từ tháng 9/2020.

Hà Nội đang triển khai đề án sắp xếp hệ thống báo chí, thống nhất thành một cơ quan Báo, phát thanh và truyền hình.