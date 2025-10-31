Philippines tính mua "Diều hâu non" KF-21 Hàn Quốc: Sức mạnh không quân được nâng tầm thế nào?

Philippines bắt đầu đàm phán với Hàn Quốc để mua tiêm kích thế hệ 4,5 KF-21 Boramae. Dòng máy bay này có thể giúp Manila nâng tầm không quân trong bối cảnh căng thẳng, nhưng vẫn kém xa các đối thủ như F-35 và J-20.

Bộ Quốc phòng Philippines đã bắt đầu các cuộc đàm phán với Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Hàn Quốc (Korea Aerospace Industries – KAI) để mua máy bay tiêm kích thế hệ 4,5 KF-21 Boramae (Diều hâu non), hiện vẫn đang trong quá trình phát triển.

Theo chương trình KF-21, các biến thể “thế hệ 4+” sẽ được đưa vào biên chế từ năm 2026 như một giải pháp tạm thời, trước khi biến thể KF-21 Block II đạt được năng lực thực sự của máy bay thế hệ thứ 5 vào khoảng năm 2030.

Hiện tại, Không quân Philippines (PAF) chưa sở hữu bất kỳ máy bay tiêm kích nào, mà chỉ triển khai 12 máy bay tấn công hạng nhẹ FA-50 do Hàn Quốc sản xuất, và 12 chiếc nữa đang được đặt hàng. Ngân sách quốc phòng hạn chế của Manila từ lâu đã khiến nước này không thể mua sắm các dòng tiêm kích hiện đại, nhưng KF-21 – với chi phí vận hành thấp và hiệu suất cao – đang mở ra cơ hội cho một hợp đồng quốc phòng quy mô lớn chưa từng có.

Máy bay phản lực tấn công FA-50 của Không quân Philippines. Ảnh: MW.

Bình luận về sự quan tâm của Philippines đối với dòng chiến đấu cơ này, ông Park Seonhee, Giám đốc cấp cao phụ trách phát triển kinh doanh quốc tế của KAI, cho biết: “Kinh nghiệm tác chiến thực tế của Không quân Philippines là một minh chứng mạnh mẽ và có thể quảng bá tới các quốc gia khác… Chúng tôi rất coi trọng lực lượng này – họ đã vận hành FA-50 và mới đây tiếp tục đặt mua thêm. KAI cam kết hỗ trợ Philippines tăng cường năng lực phòng không của mình”.

Sau khi dòng FA-50 đạt được thị phần ngày càng lớn trên thị trường quốc tế, bao gồm thương vụ bán 48 chiếc cho Ba Lan vào năm 2022, giới phân tích dự đoán KF-21 cũng sẽ thu hút sự quan tâm mạnh mẽ của các quốc gia khác, từ các nước trung lập như Thái Lan cho đến các quốc gia thân phương Tây như Philippines và Ba Lan.

Việc F-35 hiện là tiêm kích thế hệ năm duy nhất tương thích với NATO, trong khi chương trình này liên tục gặp trục trặc và chậm tiến độ, đã mở ra cơ hội lớn cho KF-21 chiếm lĩnh thị phần toàn cầu.

Nguyên mẫu máy bay chiến đấu tầm xa thế hệ thứ 6 của Trung Quốc. Ảnh: MW.

Tuy nhiên, năng lực của Không quân Philippines trong việc xây dựng một lực lượng chiến đấu thực sự – vượt ra ngoài các nhiệm vụ chống nổi dậy – vẫn còn rất hạn chế. Đặc biệt, Trung Quốc, quốc gia có tranh chấp lãnh thổ với Manila, đã nổi lên như một cường quốc hàng đầu thế giới về công nghệ tiêm kích.

Mặc dù KF-21 Block II sẽ đáp ứng các tiêu chuẩn cơ bản của thế hệ thứ 5, nhưng chương trình này tập trung vào yếu tố tiết kiệm chi phí, và do đó không thể sánh ngang với những dòng chiến đấu cơ tiên tiến như F-35 của Mỹ hay J-20 và J-35 của Trung Quốc.

Bên cạnh đó, Trung Quốc còn sở hữu mạng lưới máy bay hỗ trợ khổng lồ, bao gồm máy bay tác chiến điện tử J-16D và máy bay cảnh báo sớm KJ-500, giúp tăng cường đáng kể năng lực kiểm soát không phận. Điều này đồng nghĩa rằng dù Philippines có triển khai KF-21, họ vẫn sẽ gặp bất lợi lớn trước sức mạnh không quân vượt trội của Bắc Kinh.

Đáng chú ý, ngành công nghiệp quốc phòng Trung Quốc được cho là sẽ đưa vào hoạt động máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6 sớm hơn các đối thủ, dự kiến đầu những năm 2030 – đúng thời điểm KF-21 Block II đi vào phục vụ. Khi đó, các tiêm kích thế hệ 5 hiện nay, kể cả F-35, có thể sẽ trở nên lỗi thời.

Theo MW