Trung Quốc trang bị pháo laser lên tiêm kích J-11B, mở ra kỷ nguyên đánh chặn tên lửa bằng laser

Trong tháng 10, chương trình nghiên cứu vũ khí laser trang bị trên máy bay của Trung Quốc được cho là đã đạt bước tiến mang tính đột phá.

Kênh Quốc phòng–quân sự của Đài Truyền hình Trung Quốc (CCTV-7) lần đầu tiết lộ thông tin tiêm kích J-11B có thể mang theo pod pháo laser, gây chấn động giới quân sự. Thiết bị vũ khí dạng “thùng treo” được gắn bên ngoài máy bay chiến đấu này không chỉ có khả năng đốt cháy đầu dò của tên lửa không đối không đối phương, mà còn đánh chặn UAV và tên lửa hành trình.

Ngay sau khi được công bố, thông tin này lập tức thu hút sự chú ý rộng rãi. Nhiều chuyên gia quân sự đặt câu hỏi: Liệu loại vũ khí này có phải dấu hiệu cho thấy Trung Quốc đang dẫn đầu thế giới về laser năng lượng cao? Nó sẽ làm thay đổi quy tắc tác chiến trên không như thế nào?

Vị trí treo pod laser trên máy bay J-11B. Ảnh: 6park.

Thực ra, việc nghiên cứu laser quân sự trên không có thể truy ngược từ thời Chiến tranh Lạnh. Từ những năm 1980, Mỹ đã triển khai dự án ABL, với mục tiêu trang bị laser công suất lớn lên máy bay Boeing 747 để bắn chặn tên lửa đạn đạo của đối phương.

Tuy nhiên, do giới hạn công nghệ và chi phí quá cao, dự án cuối cùng bị hủy bỏ. Gần đây, Mỹ tái khởi động nghiên cứu đưa vũ khí laser trên máy bay, phát triển pod laser LANCE dùng cho máy bay chiến đấu. Pod này có công suất khoảng 60 kw, có khả năng đốt thủng UAV và tên lửa hành trình, và hiện cũng đã bước vào giai đoạn thử nghiệm.

So với Mỹ, Trung Quốc khởi đầu muộn hơn trong lĩnh vực vũ khí laser, nhưng lại đạt tiến bộ nhanh trong những năm gần đây.

Trước đó, Trung Quốc chủ yếu tập trung vào laser đặt trên mặt đất và trên tàu chiến, chẳng hạn như hệ thống pháo laser “Liêu Nguyên-1” (LY-1), có thể đốt cháy mục tiêu nhưng kích thước cồng kềnh, chỉ phù hợp cho tàu hải quân.

Tiêm kích J-11B của Trung Quốc. Ảnh: QQnews.

Chuyển sang lĩnh vực hàng không, việc phát triển pod laser dành cho máy bay chiến đấu là một bước đi táo bạo và quan trọng. Pod laser này nặng 190kg, có kích thước tương đương thùng dầu phụ 800 lít, có thể treo tại điểm treo chịu lực bên trong cánh của tiêm kích J-11B.

Từ những hình ảnh được công bố trên CCTV-7, pod này có khả năng phát xạ chùm tia laser công suất đủ làm cháy đầu dò tên lửa, đốt thủng vỏ UAV, phá hủy thân tên lửa hành trình.

Các ưu thế của vũ khí laser trên máy bay: Chi phí thấp: Không cần tên lửa, chỉ cần nguồn điện, có thể bắn liên tục; tốc độ đánh chặn cực cao: Gần tốc độ ánh sáng, thời gian phản ứng gần như bằng 0; độ chính xác cao, hạn chế sai lệch.

Thực tế các cuộc chiến tranh cục bộ gần đây cho thấy, trong chiến tranh hiện đại, UAV và tên lửa hành trình đã trở thành mối đe dọa lớn đối với máy bay chiến đấu.

Ví dụ, trong cuộc chiến Nga – Ukraine, việc sử dụng hàng loạt UAV cảm tử kiểu “Shahed-136” khiến hai bên phải điều máy bay cánh quạt chậm để săn UAV – tốn kém và hiệu quả thấp.

Cận cảnh pod laser dưới cánh J-11B. Ảnh: 6park.

Trái lại, pod laser trên máy bay chiến đấu có thể tiêu diệt UAV với chi phí cực thấp và tốc độ cực nhanh, chỉ cần hệ thống cấp điện đủ mạnh là có thể liên tục tác chiến.

Sự xuất hiện của pod laser trên J-11B cho thấy: Trung Quốc đã tiến thêm một bước lớn trong công nghệ laser hàng không. Đây có thể trở thành mô hình tác chiến tiêu chuẩn trong tương lai.

Tuy nhiên, để ứng dụng rộng rãi, Trung Quốc vẫn cần giải quyết các thách thức, bao gồm: Tăng công suất laser, giảm kích thước pod, giải quyết vấn đề tản nhiệt và cung cấp năng lượng ổn định, đặc biệt trong điều kiện thời tiết phức tạp.

Tới đây, cạnh tranh giữa Trung Quốc và Mỹ trong lĩnh vực vũ khí laser hàng không sẽ tiếp tục là điểm nóng công nghệ quân sự toàn cầu.

Theo Sohu, QQnews