Hé lộ nguyên mẫu chiến đấu cơ bí ẩn của Trung Quốc: Bay xa 4.000 km, mang tên lửa siêu khủng

Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu cuộc đua vũ khí thế hệ mới khi nguyên mẫu thứ hai của tiêm kích tàng hình thế hệ thứ sáu chính thức bay thử. Mẫu chiến đấu cơ siêu nặng này có tầm bay trên 4.000 km, khả năng tàng hình cao và khoang vũ khí khổng lồ.

Đoạn video công bố ngày 28/10 đã xác nhận rằng nguyên mẫu thứ hai của máy bay tiêm kích siêu nặng, tầm cực xa thế hệ thứ sáu do Tập đoàn Máy bay Thành Đô (Chengdu Aircraft Corporation) chế tạo hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm bay. Diễn biến này nối tiếp việc ra mắt nguyên mẫu đầu tiên vào tháng 12/2024 – khi đó, đây là tiêm kích thế hệ thứ 6 đầu tiên trên thế giới được xác nhận đã bước vào giai đoạn thử nghiệm bay.

Chiếc máy bay mới có nhiều điểm khác biệt đáng chú ý so với mẫu tiền nhiệm, trong đó nổi bật là hệ thống vòi phun khí xả dạng góc cạnh thay vì kiểu giấu lõm như trước. Các vòi phun mới này có hình dáng tương tự loại dùng để điều hướng lực đẩy (thrust vector control).

Do tiêm kích thế hệ thứ 6 không sử dụng cánh đuôi thẳng đứng để tăng khả năng tàng hình, nên không chỉ cần tăng số lượng bề mặt điều khiển để bù lại, mà còn có giả thuyết cho rằng máy bay sẽ tích hợp động cơ có khả năng điều hướng lực đẩy để cải thiện độ ổn định bằng cách thay đổi hướng khí xả của động cơ. Phần mép vòi phun cũng được tạo răng cưa sâu hơn nhằm tăng khả năng tán xạ radar, từ đó nâng cao độ tàng hình.

Máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6 tầm xa với khoang vũ khí mở. Ảnh: MW.

Máy bay mới có cấu hình ba động cơ độc đáo, với một cửa hút gió trên lưng và hai cửa hút ở dưới thân. Thiết kế cửa hút trước đây có dạng hình mũ caret, nhưng nay đã được thay bằng kiểu công nghệ hút khí DSI – loại được cho là tối ưu hơn cho khả năng tàng hình.

Một thay đổi dễ nhận thấy khác là bộ càng đáp mới, với 2 bánh xe đặt song song thay vì nối tiếp như trước. Đây được xem là thay đổi lớn và khá bất thường, có thể là phản ứng dựa trên các phản hồi từ quá trình vận hành nguyên mẫu đầu tiên.

Nếu chương trình phát triển tiêm kích mới này đi theo mô hình của mẫu tiền nhiệm – tiêm kích thế hệ thứ 5 J-20 – thì hai khung thân trình diễn sẽ được chế tạo trước khi tiến đến giai đoạn nguyên mẫu đại diện cho sản xuất. Đáng chú ý, J-20 chỉ mất 6 năm 1 tháng kể từ chuyến bay đầu tiên cho đến khi chính thức biên chế. Với tiến độ tương tự, máy bay thế hệ thứ 6 này có thể được đưa vào trang bị vào tháng 1/2031 – sớm hơn nhiều năm so với dự kiến của tiêm kích thế hệ thứ 6 F-47 của Không quân Mỹ.

Nguyên mẫu thứ hai của máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6 tầm xa. Ảnh: MW.

Vào đầu tháng 6, một bức ảnh mới về mẫu tiêm kích siêu nặng thế hệ thứ 6 đã tiết lộ góc nhìn chính diện rõ ràng nhất từ trước đến nay, cho thấy 3 khoang vũ khí dưới bụng với sức chứa được cho là lớn gấp nhiều lần so với các máy bay thế hệ thứ 5 như F-35 hay J-20. Điều này cho phép máy bay mang theo số lượng lớn tên lửa đạn đạo, cũng như các loại tên lửa kích thước lớn như PL-17 dành cho giao chiến tầm siêu xa, hoặc các dòng tên lửa hành trình tầm xa khác.

Dựa vào tỷ lệ so sánh với nhân viên kỹ thuật xung quanh, phần mũi máy bay có kích thước khổng lồ, cho thấy khả năng được trang bị radar cỡ lớn – có thể cho phép máy bay phát hiện và tấn công mục tiêu ở khoảng cách vượt 400 km mà không cần sự hỗ trợ từ máy bay cảnh báo sớm (AEW&C).

Nguyên mẫu máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6 của Tập đoàn máy bay Thẩm Dương. Ảnh: MW.

Khả năng hoạt động độc lập sâu trong lãnh thổ đối phương có thể là yêu cầu cốt lõi của dòng tiêm kích mới, vốn hiện là máy bay chiến đấu có kích thước lớn nhất thế giới. Ngay cả J-20 – loại nhỏ hơn nhiều – cũng đã có ưu thế tầm hoạt động vượt trội so với các đối thủ phương Tây, với bán kính chiến đấu ước tính hơn 2.000 km, so với chỉ khoảng 1.000 km của đối thủ Mỹ F-35. Mẫu máy bay mới được dự đoán sẽ đạt bán kính chiến đấu hơn 4.000 km, nhờ động cơ hiệu suất cao hơn và khả năng mang nhiên liệu lớn hơn nhiều.

Kết hợp với khả năng tàng hình tiên tiến, điều này cho phép máy bay tấn công các mục tiêu ở xa hàng nghìn km ngoài Thái Bình Dương – bao gồm cả các phi đội di chuyển từ đảo Guam hoặc Wake tới Nhật Bản hay Philippines – khiến hoạt động không quân của khối phương Tây trong khu vực trở nên phức tạp hơn rất nhiều.

Máy bay này đang được phát triển song song với ít nhất 2 dòng tiêm kích thế hệ thứ 6 hạng nhẹ khác, trong đó có một mẫu do Tập đoàn Máy bay Thẩm Dương (Shenyang Aircraft Corporation) chế tạo, có kích thước tương đương J-20. Ngoài Trung Quốc, chưa có quốc gia nào được cho là sẽ công bố tiêm kích thế hệ thứ 6 đạt đến giai đoạn bay thử trước năm 2030.

Theo MW