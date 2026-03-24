Phi công F-35 Mỹ bị thương do mảnh đạn, nghi trúng tên lửa phòng không Iran

Một tiêm kích F-35 Mỹ bị phòng không Iran bắn trúng khiến phi công bị thương, làm dấy lên tranh cãi về hiệu quả chiến đấu của chương trình vũ khí đắt đỏ nhất lịch sử.

Một phi công điều khiển tiêm kích F-35A Lightning II của Không quân Mỹ – chiếc máy bay bị hệ thống phòng không địa phương bắn trúng hôm 19/3 – được xác nhận đã bị thương do mảnh đạn, theo Tạp chí Lực lượng Không quân & Không gian (Air & Space Forces Magazine) của quân chủng.

“Tuy Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ chưa cung cấp chi tiết, nhưng nhiều khả năng máy bay bị trúng tên lửa đất đối không, thay vì hỏa lực bộ binh hay các loại đạn khác, do độ cao mà F-35 thường hoạt động”, tạp chí này nhận định, phù hợp với các đoạn video do phía Iran công bố, cho thấy một tên lửa đánh trúng máy bay.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), đơn vị chịu trách nhiệm cho chiến dịch, tuyên bố đã “gây hư hại nghiêm trọng” cho chiếc F-35, trong khi quân đội Mỹ chưa xác nhận tình trạng của máy bay.

Phòng không Iran thời gian qua liên tiếp ghi nhận các thành công trước máy bay Mỹ, bắn hạ hơn một chục UAV MQ-9 Reaper cùng nhiều máy bay không người lái của Israel. Tuy nhiên, mức độ hiệu quả đối với máy bay có người lái vẫn còn gây tranh cãi, khi phía Iran công bố video cho thấy nhiều vụ bắn rơi tiêm kích thế hệ 4 của Mỹ và Israel như F-15 Eagle và F-16 Fighting Falcon.

Mỹ và Israel đến nay vẫn tránh tiến hành các chiến dịch đột nhập sâu quy mô lớn vào không phận Iran bằng máy bay có người lái. Chỉ có F-35 và máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit được cho là đã tham gia các nhiệm vụ này nhờ khả năng tàng hình vượt trội.

Tuy nhiên, việc chậm phát triển phần mềm Block 4 quan trọng khiến F-35 hiện chưa thể mang theo tên lửa không đối đất, buộc máy bay phải tiếp cận gần mục tiêu Iran hơn để tấn công – làm gia tăng rủi ro bị đánh trúng.

Không chỉ tổn thất tại Iran, Mỹ còn mất nhiều máy bay tại Iraq. Trong đó có một máy bay tiếp dầu KC-135 Stratotanker rơi hôm 12/3 – bị các nhóm bán quân sự địa phương tuyên bố bắn hạ – và 3 tiêm kích F-15E Strike Eagle rơi gần biên giới Iraq–Kuwait hôm 2/3, cũng được các lực lượng này nhận trách nhiệm.

Quân đội Mỹ đã đáp trả bằng cách triển khai trực thăng tấn công AH-64 Apache nhằm vào các lực lượng dân quân thân Iran.

Việc một chiếc F-35 bị đánh trúng là sự cố đặc biệt nghiêm trọng, trong bối cảnh cuộc tấn công vào Iran từ ngày 28/2 đánh dấu lần đầu tiên dòng máy bay này tham chiến cường độ cao.

F-35 là sản phẩm của chương trình vũ khí lớn và tốn kém nhất trong lịch sử, được sản xuất với quy mô vượt tổng số tất cả các loại tiêm kích tương thích NATO khác cộng lại. Vì vậy, hiệu quả thực chiến của nó có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với năng lực quân sự của Mỹ và các đồng minh chiến lược.

