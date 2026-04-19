Phát hiện thuốc diệt chuột trong đồ ăn trẻ em của hãng HiPP

Cảnh sát Áo cho biết đã phát hiện thuốc diệt chuột trong một lọ thức ăn trẻ em của hãng HiPP, sau khi sản phẩm này bị thu hồi khỏi hơn 1.000 siêu thị Spar trên toàn quốc do lo ngại an toàn.

Cảnh sát bang Burgenland cho biết mẫu thử từ một hộp 190g thức ăn trẻ em vị cà rốt và khoai tây — do khách hàng báo cáo — đã cho kết quả dương tính với thuốc chuột.

Trước đó, hôm 18/4, HiPP thông báo rằng không thể loại trừ khả năng có chất nguy hiểm bị đưa vào sản phẩm, đồng thời cảnh báo các lọ cà rốt và khoai tây có thể đã bị can thiệp. Hãng cho biết việc tiêu thụ sản phẩm này có thể đe dọa đến tính mạng.

Theo cảnh sát, các hộp bị ảnh hưởng có đặc điểm nhận dạng như: có nhãn dán hình tròn màu đỏ dưới đáy hộp, nắp đã bị mở trước đó hoặc bị hư hỏng, thiếu niêm phong an toàn, hoặc có mùi bất thường.

Cơ quan chức năng cũng cho biết các xét nghiệm ban đầu đối với những hộp tương tự bị thu giữ tại Cộng hòa Séc và Slovakia cho thấy sự hiện diện của một loại chất độc, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Ngoài ra, cảnh sát cho biết Áo đã nhận được cảnh báo về nguy cơ này sau các cuộc điều tra tại Đức, song không công bố thông tin cụ thể.

HiPP khuyến cáo khách hàng không sử dụng các sản phẩm đã mua tại hệ thống Spar Áo.

HiPP tuyên bố: “Theo hiểu biết hiện tại của chúng tôi, tình huống nghiêm trọng này liên quan đến hành vi can thiệp tội phạm từ bên ngoài, ảnh hưởng đến kênh phân phối của Spar tại Áo.”

Đến Chủ nhật, hãng chưa đưa ra bình luận bổ sung.

Một phát ngôn viên của Spar cho biết việc thu hồi là biện pháp phòng ngừa, ảnh hưởng tới khoảng 1.500 cửa hàng tại Áo và không tác động đến các chi nhánh ở quốc gia khác.

Spar và HiPP khuyến cáo khách hàng không sử dụng các sản phẩm đã mua tại hệ thống Spar Áo, đồng thời cho biết người tiêu dùng sẽ được hoàn tiền đầy đủ khi trả lại sản phẩm.

Cảnh sát cũng khuyến cáo người dân rửa tay kỹ nếu đã tiếp xúc với các lọ sản phẩm này.

Theo Guardian