Binh sĩ Mỹ kêu thiếu ăn trên tàu sân bay, Hải quân nói “tin giả”

Binh sĩ và gia đình phản ánh thiếu thực phẩm trên tàu USS Abraham Lincoln và USS Tripoli, trong khi Hải quân Mỹ bác bỏ và gọi đây là tin sai lệch.

Những hình ảnh về bữa ăn nghèo nàn trên các chiến hạm Mỹ đang làm dấy lên tranh cãi gay gắt, khi thủy thủ và gia đình họ phản ánh tình trạng “luôn trong trạng thái đói”, trong khi Hải quân Mỹ bác bỏ hoàn toàn các cáo buộc thiếu lương thực.

Theo các hình ảnh lan truyền và phản ánh từ gia đình binh sĩ trên tàu sân bay USS Abraham Lincoln và tàu tấn công đổ bộ USS Tripoli, khẩu phần ăn bị mô tả là nghèo nàn, thiếu rau tươi và đôi khi chỉ gồm các món chế biến đơn giản như bánh tortilla với thịt hầm hoặc các phần ăn nhỏ không đủ no.

Một số nguồn cho biết binh sĩ phải “luôn trong trạng thái đói”, trong khi việc gián đoạn chuyển phát thư và hàng tiếp tế khiến họ không thể nhận thực phẩm bổ sung từ gia đình.

Các tàu này hiện đang hoạt động tại Trung Đông trong bối cảnh chiến dịch quân sự và phong tỏa liên quan đến Iran, với cường độ triển khai kéo dài gây áp lực lớn lên hệ thống hậu cần.

Tuy nhiên, Hải quân Mỹ đã nhanh chóng bác bỏ các thông tin này. Các quan chức quân sự khẳng định rằng những cáo buộc về thiếu thực phẩm hoặc chất lượng bữa ăn kém là không chính xác, đồng thời nhấn mạnh rằng các tàu đều được cung cấp đầy đủ khẩu phần ăn cân đối dinh dưỡng.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cũng cho biết các tàu có dự trữ thực phẩm đủ dùng trong hơn 30 ngày, và hệ thống hậu cần vẫn đang được theo dõi chặt chẽ.

Sự khác biệt giữa hai luồng thông tin – từ phía binh sĩ và gia đình họ, và từ phía quân đội – đã làm nổi bật một vấn đề quen thuộc trong các chiến dịch triển khai dài ngày: khoảng cách giữa thực tế đời sống trên tàu và báo cáo chính thức.

Các chuyên gia quân sự nhận định rằng, trong các chiến dịch cường độ cao, đặc biệt tại các khu vực xa hậu phương, việc duy trì chuỗi cung ứng ổn định luôn là một thách thức lớn. Những yếu tố như gián đoạn vận chuyển, ưu tiên hậu cần cho vũ khí và nhiên liệu, hay điều kiện hoạt động trên biển có thể ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sinh hoạt của binh sĩ.

Ngoài ra, việc tạm dừng hệ thống chuyển phát thư trong thời gian chiến sự – vốn được dùng để gửi thực phẩm và vật dụng cá nhân – cũng góp phần làm gia tăng áp lực tâm lý và cảm giác thiếu thốn đối với thủy thủ.

Một số nhà quan sát cho rằng vấn đề không chỉ nằm ở lượng thực phẩm, mà còn ở chất lượng và sự đa dạng – yếu tố quan trọng trong các nhiệm vụ kéo dài hàng tháng. Trong lịch sử, khả năng đảm bảo bữa ăn đầy đủ cho binh sĩ luôn được coi là yếu tố then chốt duy trì tinh thần chiến đấu.

Trong khi đó, phía Hải quân Mỹ vẫn khẳng định hệ thống hậu cần đang hoạt động bình thường và các thông tin tiêu cực lan truyền trên mạng xã hội là “tin giả” hoặc bị thổi phồng.

Cuộc tranh cãi này vì vậy không chỉ xoay quanh câu chuyện bữa ăn trên tàu, mà còn phản ánh áp lực ngày càng lớn lên lực lượng hải quân Mỹ trong bối cảnh các chiến dịch quân sự kéo dài và phạm vi triển khai ngày càng rộng.

Theo MW, NYP