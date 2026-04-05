Phát động Ngày Sức khỏe toàn dân: Chuyển mạnh sang phòng bệnh

“Nếu không chủ động phòng bệnh, xã hội sẽ phải trả giá lớn về chi phí, chất lượng sống và sức cạnh tranh quốc gia” - ông Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh tại lễ phát động Ngày Sức khỏe toàn dân.

Sáng 5/4 tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Bộ Y tế tổ chức Lễ mít tinh phát động Ngày Sức khỏe toàn dân 7/4 với chủ đề “Chủ động phòng bệnh - Vì một Việt Nam khỏe mạnh”.

Tham dự sự kiện tổ chức lần đầu này có ông Trịnh Văn Quyết, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng và Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan.

Các đại biểu và người dân đi bộ sau lễ phát động

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý sức khỏe

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh bối cảnh mới với nhiều thách thức với sức khỏe cộng đồng. Cơ cấu bệnh tật đang thay đổi nhanh chóng, các bệnh không lây nhiễm gia tăng, quá trình già hóa dân số diễn ra mạnh mẽ, trong khi nguy cơ dịch bệnh mới luôn tiềm ẩn.

Nếu không chủ động phòng bệnh, xã hội sẽ phải trả giá rất lớn, không chỉ về chi phí y tế mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống và sức cạnh tranh quốc gia. Do đó, phòng bệnh không còn là nhiệm vụ riêng của ngành y tế mà là trách nhiệm của toàn xã hội.

Ông Trịnh Văn Quyết đề nghị tập trung vào 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết là nâng cao nhận thức toàn xã hội, coi phòng bệnh là chiến lược lâu dài, gắn với trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình và cả hệ thống chính trị.

Cùng với đó là xây dựng và lan tỏa “văn hóa sức khỏe”, trong đó mỗi người dân cần chủ động rèn luyện thể lực, duy trì lối sống khoa học, kiểm soát các yếu tố nguy cơ và khám sức khỏe định kỳ.

Ông Trịnh Văn Quyết phát biểu tại buổi lễ

Ông nhấn mạnh cần phát triển mạnh y tế dự phòng và y tế cơ sở, bảo đảm mọi người dân được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu có chất lượng, kịp thời và thuận tiện. Đặc biệt, cần đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng dữ liệu lớn và AI tạo trong quản lý sức khỏe, dự báo dịch bệnh, triển khai hiệu quả hồ sơ sức khỏe điện tử.

Chuyển mạnh từ chữa bệnh sang phòng bệnh

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho rằng sự kiện lần này đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy và hành động của cả hệ thống chính trị trong công tác bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Bộ trưởng nhấn mạnh Ngày Sức khỏe toàn dân 7/4 năm nay là cột mốc đầu tiên, với mục tiêu cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, Nhà nước, đồng thời lan tỏa thông điệp sống khỏe, sống tích cực đến cộng đồng.

Bà Đào Hồng Lan chỉ ra những thách thức mà ngành y tế đang đối mặt, bao gồm sự gia tăng của các bệnh không lây nhiễm như tim mạch, ung thư, tăng huyết áp, tiểu đường; áp lực già hóa dân số; tác động của biến đổi khí hậu; các vấn đề sức khỏe tâm thần và nguy cơ dịch bệnh mới nổi.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan kêu gọi người dân chủ động chăm sóc sức khỏe

Từ thực tiễn đó, Bộ trưởng kêu gọi mỗi người dân cần chủ động chăm sóc sức khỏe bản thân, coi việc tập luyện thể dục thể thao là nhu cầu thường xuyên. Bên cạnh đó là xây dựng lối sống khoa học, dinh dưỡng hợp lý, bảo đảm an toàn thực phẩm, hạn chế các yếu tố nguy cơ như thuốc lá, rượu bia, đồng thời bảo vệ môi trường sống.

Đặc biệt, cần thay đổi thói quen chăm sóc sức khỏe, không chờ đến khi có bệnh mới đi khám mà cần chủ động khám định kỳ, sàng lọc để phát hiện sớm. Theo Bộ trưởng, phát hiện sớm không chỉ giúp cứu sống người bệnh mà còn giảm gánh nặng cho gia đình và xã hội.

Hàng nghìn người dân được trải nghiệm các thiết bị sử dụng AI trong khám sức khỏe

Hàng nghìn người dân được khám, tư vấn miễn phí

Cũng tại buổi lễ, lần đầu tiên, hàng loạt giải pháp trí tuệ nhân tạo được giới thiệu và vận hành thực tế. Hơn 1.000 người dân đã được khám sàng lọc tự động, được phân tích chỉ số sức khỏe, đánh giá nguy cơ bệnh không lây nhiễm và nhận khuyến nghị cá nhân hóa.

Khu vực ki ốt khám sức khỏe tự động cho phép người dân tự đo huyết áp, nhịp tim và các chỉ số cơ thể chỉ trong vài phút. Những ứng dụng này giúp người dân dễ dàng tiếp cận dịch vụ y tế hiện đại, đồng thời cho thấy tiềm năng lớn của chuyển đổi số trong chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Với sự phối hợp của Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Ban Tổ chức đã huy động hơn 300 bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế từ 19 cơ sở y tế Trung ương, địa phương, bệnh viện tư nhân và lực lượng vũ trang.

Người dân tham gia sự kiện

Tại sự kiện, Ban Tổ chức cũng giới thiệu chương trình truyền hình “Vì một Việt Nam khỏe mạnh” và ứng dụng tra cứu dinh dưỡng thông minh nhằm hỗ trợ người dân tiếp cận kiến thức sức khỏe một cách thuận tiện, chính xác.