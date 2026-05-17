WHO phát cảnh báo khẩn toàn cầu về Ebola, Việt Nam siết giám sát cửa khẩu

Hàng chục ca tử vong nghi liên quan Ebola tại Công gô khiến WHO ban bố cảnh báo y tế toàn cầu. Bộ Y tế Việt Nam yêu cầu tăng cường giám sát, theo dõi người nhập cảnh từ vùng dịch trong suốt 21 ngày.

Tối 17/5, Bộ Y tế ra thông báo khẩn về dịch bệnh Ebola. Theo Bộ Y tế, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã xác định đợt bùng phát bệnh sốt xuất huyết do virus Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Công gô và Uganda là “sự kiện y tế công cộng khẩn cấp”.

Bộ Y tế cho biết đây là cảnh báo y tế ở mức nghiêm trọng nhằm thúc đẩy các quốc gia tăng cường giám sát, phát hiện sớm và chuẩn bị ứng phó với dịch bệnh nguy hiểm, song chưa đồng nghĩa dịch đã lan rộng trên toàn cầu.

Đợt bùng phát hiện nay do chủng Bundibugyo của virus Ebola gây ra. Tính đến ngày 16/5, Cộng hòa Dân chủ Công gô đã ghi nhận 8 ca mắc được xác nhận bằng xét nghiệm, 246 trường hợp nghi ngờ và 80 trường hợp tử vong nghi liên quan tại tỉnh Ituri.

Virus Ebola. Ảnh minh hoạ

Trong khi đó, Uganda ghi nhận 2 ca bệnh, trong đó có 1 ca tử vong tại thủ đô Kampala. Cả hai bệnh nhân đều di chuyển từ Cộng hòa Dân chủ Công gô.

Bộ Y tế nhấn mạnh Ebola là bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm, có khả năng gây bệnh nặng và tỷ lệ tử vong cao. Virus lây truyền qua tiếp xúc trực tiếp với máu, dịch cơ thể của người mắc bệnh hoặc người tử vong do Ebola; đồng thời có thể lây qua đồ vật, bề mặt nhiễm dịch tiết của bệnh nhân.

Các triệu chứng thường gặp gồm sốt, đau đầu, mệt mỏi, đau cơ, đau họng, nôn, tiêu chảy, đau bụng và phát ban. Một số trường hợp có thể xuất hiện biểu hiện xuất huyết nguy hiểm. Thời gian ủ bệnh dao động từ 2 đến 21 ngày.

Trước diễn biến dịch bệnh, Bộ Y tế cho biết đang theo dõi chặt chẽ tình hình, liên tục cập nhật thông tin từ WHO và cơ quan đầu mối thực hiện Điều lệ Y tế quốc tế. Đồng thời, ngành y tế tăng cường giám sát tại các cơ sở khám chữa bệnh và siết kiểm dịch y tế tại cửa khẩu nhằm phát hiện sớm nguy cơ xâm nhập.

Bộ Y tế khuyến cáo người dân không hoang mang nhưng cần theo dõi thông tin chính thức từ Bộ Y tế và WHO.

Những người trở về từ khu vực có dịch cần chủ động theo dõi sức khỏe trong vòng 21 ngày. Người dân được khuyến cáo tránh tiếp xúc trực tiếp với người nghi mắc Ebola, máu, dịch cơ thể hoặc đồ dùng của bệnh nhân.

Bộ Y tế đặc biệt lưu ý nếu xuất hiện các dấu hiệu như sốt, đau đầu, mệt mỏi, đau cơ, nôn, tiêu chảy hoặc xuất huyết sau khi đi từ vùng dịch về, người dân cần đến ngay cơ sở y tế và thông báo lịch sử đi lại, tiếp xúc để được xử trí kịp thời.

Theo giới chuyên gia dịch tễ, việc WHO nâng mức cảnh báo cho thấy nguy cơ lây lan xuyên biên giới của Ebola vẫn hiện hữu, đặc biệt trong bối cảnh giao thương và đi lại quốc tế gia tăng. Dù Việt Nam chưa ghi nhận ca bệnh, nguy cơ xâm nhập vẫn cần được giám sát chặt do thời gian ủ bệnh kéo dài tới 21 ngày và bệnh có thể diễn tiến rất nhanh.

Bộ Y tế cho biết sẽ tiếp tục cập nhật diễn biến dịch và ban hành các hướng dẫn phòng chống phù hợp theo tình hình thực tế.



Điều gì cần chú ý về Ebola?

Ebola là bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm, có khả năng lây lan nhanh và tỷ lệ tử vong rất cao, từ 25-90%.

Virus lây chủ yếu qua tiếp xúc trực tiếp với máu, dịch cơ thể hoặc đồ vật nhiễm mầm bệnh từ người mắc hoặc người tử vong do Ebola. Người nhiễm bệnh thường có triệu chứng sốt cao, đau đầu, mệt mỏi, đau cơ, nôn, tiêu chảy và có thể xuất huyết nghiêm trọng ở giai đoạn nặng.

Theo Tổ chức Y tế thế giới, các đợt bùng phát Ebola thường xuất hiện tại châu Phi và luôn được theo dõi nghiêm ngặt do nguy cơ lan rộng xuyên biên giới.

Đợt dịch nghiêm trọng nhất xảy ra giai đoạn 2014–2016 tại Tây Phi, tập trung ở Guinea, Liberia và Sierra Leone, khiến hơn 28.000 người mắc bệnh và trên 11.000 người tử vong. Đây là đợt bùng phát Ebola lớn nhất trong lịch sử, từng làm cả thế giới lo ngại vì nguy cơ lan rộng toàn cầu.

Những năm gần đây, các ổ dịch nhỏ hơn vẫn liên tiếp xuất hiện tại Công gô và Uganda, cho thấy virus Ebola vẫn là mối đe dọa y tế công cộng nguy hiểm trên thế giới.