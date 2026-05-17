4 trẻ tử vong do đuối nước, Bộ Y tế yêu cầu báo cáo khẩn

Thanh Hằng
Sau vụ 4 trẻ em tử vong do đuối nước tại xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk, Cục Bà mẹ và Trẻ em yêu cầu địa phương khẩn trương báo cáo, đồng thời tăng cường các biện pháp phòng chống đuối nước trong dịp hè 2

Ngày 17/5, Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) chỉ đạo Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk báo cáo vụ việc 4 trẻ em tử vong do đuối nước xảy ra ngày 16/5 tại xã Hòa Mỹ.

Cục Bà mẹ và Trẻ em gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân, đồng thời đề nghị các cơ quan, đơn vị tại địa phương quan tâm động viên tinh thần, hỗ trợ gia đình các trẻ vượt qua mất mát, ổn định cuộc sống.

4 trẻ tử vong dưới nước ở Đak Lak. Ảnh TTTVN

Cục Bà mẹ và Trẻ em đề nghị Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, xác minh vụ việc, trong đó, tập trung làm rõ hoàn cảnh xảy ra vụ tai nạn, nguyên nhân dẫn đến đuối nước, công tác chỉ đạo xử lý, hỗ trợ gia đình các trẻ em tử vong cũng như các giải pháp phòng ngừa đang được triển khai tại địa phương.

Bên cạnh đó, địa phương cũng được yêu cầu nêu rõ những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị nếu có trong quá trình triển khai công tác phòng chống đuối nước trẻ em.

Theo yêu cầu của Cục Bà mẹ và Trẻ em, báo cáo nhanh phải được gửi về đơn vị này trong ngày 18/5 để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ Y tế.

Cục Bà mẹ và Trẻ em cũng đề nghị địa phương tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống đuối nước trẻ em trong mùa hè như đẩy mạnh truyền thông, giáo dục kiến thức và kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ em, gia đình và cộng đồng; rà soát, cảnh báo các khu vực nguy hiểm như ao, hồ, sông, suối, công trình chứa nước.

Trước đó, khoảng 9h sáng 16/5, 4 trẻ nhỏ gồm N.A.H. (SN 2017), N.N.B. (SN 2017), N.B.P. (SN 2015) và N.G.B. (SN 2015), cùng trú tại xóm Núi Lá, thôn Ngọc Lâm 1, xã Hòa Mỹ, rủ nhau ra sông Bánh Lái tắm. Trong lúc vui chơi, các em không may bị đuối nước và tử vong.

Sau khi nhận tin báo, chính quyền địa phương, lực lượng công an, cứu hộ cùng người dân đã có mặt tại hiện trường để tìm kiếm các nạn nhân, đồng thời thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình các cháu lo hậu sự.

