Bệnh viện vào cuộc “xóa” khói thuốc

Gần 20 triệu lượt người khám chữa bệnh mỗi năm đang đối mặt nguy cơ hít khói thuốc thụ động ngay trong bệnh viện. Cuộc thi “Cơ sở y tế không khói thuốc lá” lần II được kỳ vọng tạo cú hích mạnh để trả lại không khí sạch cho các bệnh viện.

Sáng 19/5, Quỹ Phòng, chống tác hại thuốc lá phối hợp với Báo Sức khỏe và Đời sống phát động cuộc thi “Cơ sở y tế không khói thuốc lá” lần II, nhằm tiếp tục thực thi môi trường bệnh viện không khói thuốc trên toàn quốc.

Phát biểu tại lễ phát động, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn nhấn mạnh xây dựng cơ sở y tế không khói thuốc không chỉ là yêu cầu pháp luật, mà còn là thước đo chất lượng, sự chuyên nghiệp và trách nhiệm của mỗi bệnh viện với người dân.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn phát biểu tại buổi lễ



Theo Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, các cơ sở y tế là địa điểm cấm hút thuốc hoàn toàn. Tuy nhiên, tình trạng hút thuốc tại hành lang, khu vực chờ, cổng bệnh viện hay thậm chí trong nhà vệ sinh vẫn diễn ra ở không ít nơi, khiến người bệnh, người nhà và cả nhân viên y tế phải hít khói thuốc thụ động mỗi ngày.

Đặc biệt, xu hướng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng đang len lỏi mạnh vào đời sống giới trẻ bằng nhiều hình thức hấp dẫn, dễ gây hiểu lầm là “ít hại”.

“Đây là nguy cơ mới dẫn thanh thiếu niên đến lệ thuộc nicotine và nhiều tổn hại sức khỏe lâu dài”, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn nói.

Từ năm 2025, Quốc hội đã thống nhất cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, vận chuyển và sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Vì vậy, các cơ sở y tế phải đi đầu trong nhận diện, truyền thông và ngăn chặn các sản phẩm này.

Theo lãnh đạo Bộ Y tế, một bệnh viện không khói thuốc không đơn thuần là nơi dán biển “cấm hút thuốc”, mà phải tạo được môi trường mà hành vi hút thuốc đều được nhắc nhở, giám sát nghiêm túc, nhân viên y tế trở thành hình mẫu nói không với thuốc lá.

Gần 20 triệu lượt khám chữa bệnh cần môi trường trong lành

Theo Bộ Y tế, Việt Nam hiện có hơn 1.700 bệnh viện công lập, 424 bệnh viện tư nhân cùng hàng chục nghìn phòng khám tư nhân. Mỗi năm, hệ thống này có gần 20 triệu lượt khám, chữa bệnh. Với mật độ đông đúc như vậy, nguy cơ phơi nhiễm khói thuốc thụ động trong bệnh viện là rất lớn nếu không được kiểm soát chặt chẽ.

Ông Hà Anh Đức cho biết các điểm mới của cuộc thi

Ban tổ chức cho biết với mục tiêu tăng cường thực thi môi trường không khói thuốc, cuộc thi lần I tổ chức năm 2025 đã tạo sức lan tỏa lớn với gần 300 cơ sở y tế tham gia. Nhiều bệnh viện như Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM hay Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc đã xây dựng được môi trường khám chữa bệnh sạch khói thuốc, an toàn cho người bệnh.

Theo ông Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Giám đốc Quỹ Phòng, chống tác hại thuốc lá (Bộ Y tế), điểm mới của cuộc thi năm nay là tăng cường sự giám sát của cộng đồng người bệnh.

Các bệnh viện dự thi không chỉ phải trả lời bộ câu hỏi về Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, mà còn phải cung cấp hình ảnh, báo cáo thực tế và nhận bình chọn từ người dân.

Ban tổ chức khuyến khích các bệnh viện ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo (AI), camera giám sát để phát hiện và xử lý các “điểm mù” khói thuốc trong bệnh viện.

Đối tượng tham gia cuộc thi là các bệnh viện có quy mô từ 100 giường bệnh trở lên. Thời gian đăng ký trực tuyến từ ngày 1/6 đến 25/6/2026 tại khongkhoithuocla.vn.

Các đơn vị vào chung khảo phải thực hiện video từ 5-7 phút giới thiệu mô hình bệnh viện không khói thuốc và các giải pháp sáng tạo tại đơn vị mình.

Cuộc thi năm nay có 44 giải thưởng, trong đó 4 giải Nhất trị giá 20 triệu đồng/giải.

Lễ trao giải dự kiến tổ chức vào tháng 12/2026 tại Hà Nội.