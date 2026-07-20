Công nợ Nhiệt điện Hải Phòng tăng lên 2.800 tỷ, dòng tiền âm nặng

Mặc dù lãi hơn 500 tỷ đồng nửa đầu năm 2026, song dòng tiền thuần từ kinh doanh của Nhiệt Điện Hải Phòng cho thấy dấu hiệu sa sút. Nguyên nhân là do các khoản phải thu từ khách hàng mua điện tăng vọt lên 2.800 tỷ, mà chủ yếu đến từ EVN.

Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng. Ảnh: HND.

Vượt kế hoạch lợi nhuận cả năm chỉ sau 1/2 chặng đường

CTCP Nhiệt điện Hải Phòng (Mã: HND) là một trong 3 công ty nhiệt điện than đang niêm yết trên sàn chứng khoán. Nhiệt điện Hải Phòng có 2 nhà máy nhiệt điện với tổng công suất 4x300 MW, sản xuất 7,2 tỷ kWh điện mỗi năm.

Theo báo cáo tài chính quý II/2026 vừa công bố, doanh thu thuần của Nhiệt điện Hải Phòng đạt hơn 3.535 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ.

Công ty giải trình doanh thu sản xuất điện tăng hơn 563 tỷ đồng, chủ yếu do sản lượng điện thương phẩm tăng 235,1 triệu kWh và giá hợp đồng thanh toán điện tăng vì giá than tăng.

Giá vốn hàng bán trong kì cũng tăng cao do sản lượng điện thương phẩm tăng và giá than tăng. Kết quả cả quý, công ty lãi sau thuế hơn 292 tỷ, tăng 21%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần tăng 8% so với cùng kỳ, đạt gần 6.081 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 508 tỷ đồng, tăng 25%.

Với kết quả này, Nhiệt điện Hải Phòng đã thực hiện được 57% kế hoạch doanh thu và vượt tới 11% mục tiêu lợi nhuận trước thuế cả năm chỉ sau một nửa chặng đường.

Dòng tiền âm nặng, công nợ khách hàng tăng hơn nghìn tỷ

Có kết quả kinh doanh tăng trưởng, song dòng tiền cho thấy dấu hiệu sa sút.

Nếu như cùng kỳ nửa đầu năm 2025 công ty ghi nhận dòng tiền dương 123 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh, thì sang 6 tháng đầu năm nay, dòng tiền thuần từ kinh doanh bất ngờ thâm hụt trên 222 tỷ đồng.

Nguyên nhân do phải ghi nhận tăng các khoản phải thu từ khách hàng lên đột biến trên 1.000 tỷ đồng, số liệu trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Còn trên báo cáo cân đối tài chính, tại cuối kỳ, dư nợ phải thu từ khách hàng lên tới gần 2.800 tỷ đồng, chiếm 37% tổng tài sản.

Điều này đồng nghĩa một phần lớn nguồn vốn của doanh nghiệp vẫn đang "nằm" ở các khoản phải thu, qua đó gia tăng áp lực thu hồi công nợ và ảnh hưởng đến khả năng quay vòng dòng tiền.

Vậy khách hàng chính của Nhiệt điện Hải Phòng là ai?

Mặc dù trên báo cáo tài chính quý II/2026 không thuyết minh, nhưng dựa vào các báo cáo đã được kiểm toán trước đó có thể thấy được Công ty Mua bán điện – Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) là khách hàng chính liên quan đến việc mua điện từ Nhiệt điện Hải Phòng.

Trên báo cáo kiểm toán năm 2025, tại cuối năm, Nhiệt điện Hải Phòng còn phải thu của EVN số tiền gần 1.700 tỷ đồng, chiếm gần như toàn bộ các khoản công nợ của khách hàng Nhiệt điện Hải Phòng. Con số tại cuối năm 2024 là 2.541 tỷ đồng, với 2.540 tỷ là đến từ công ty thuộc EVN.

Như vậy nhiều khả năng khoản phải thu tăng đột biến thêm hơn 1.000 tỷ đồng của Nhiệt điện Hải Phòng trong nửa đầu năm từ khoản công nợ từ tiền bán điện cho EVN.

Công ty Mua bán điện thuộc EVN là khách hàng chính của Nhiệt điện Hải Phòng, chiếm gần như toàn bộ công nợ của công ty. Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán 2025.

6 tháng qua, cả nước liên tục ghi nhận các mức tiêu thụ điện kỷ lục trong bối cảnh nắng nóng cực đoan trên diện rộng. Lũy kế 6 tháng, EVN đã huy động 171,54 tỷ kWh điện từ nhiều nguồn.

Trong đó, gần 54,5% là từ nhiệt điện than, thủy điện chiếm 21%, năng lượng tái tạo chiếm 12,9%, tua bin khí chiếm 8% và điện nhập khẩu chiếm 3,5%.

EVN còn cho biết trong các tháng cao điểm mùa khô, các nguồn nhiệt điện than và khí được huy động ở mức cao.

Đây cũng là nguyên nhân khiến các khoản phải thu từ khách hàng của Nhiệt điện Hải Phòng tăng mạnh.