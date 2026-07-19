Một quỹ thành viên thuộc Dragon Capital bán ra lượng lớn cổ phiếu FRT, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu của cả nhóm quỹ ngoại này xuống dưới 5% và rời ghế cổ đông lớn tại FPT Retail.

Nhóm quỹ ngoại Dragon Capital vừa có báo cáo về thay đổi sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu tại CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail - Mã: FRT).

Cụ thể, trong phiên 15/7, Hanoi Investments Holdings Limited - quỹ thành viên thuộc Dragon Capital bán ra 214.000 cổ phiếu FRT.

Sau giao dịch, nhóm Dragon Capital đã giảm sở hữu từ gần 9,1 triệu cổ phiếu xuống còn hơn 8,8 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu giảm từ 5,06% xuống 4,94% vốn và không còn là cổ đông lớn tại FPT Retail.

Nhóm Dragon Capital không còn là cổ đông lớn tại FPT Retail. Nguồn: Thông tin doanh nghiệp công bố.

Hơn 3 tháng trước, trong phiên 30/3, Dragon Capital trở thành cổ đông lớn của doanh nghiệp sau khi mua vào 210.000 cổ phiếu FRT.

Sau giao dịch, lượng cổ phiếu nắm giữ của nhóm Dragon Capital tăng từ hơn 8,3 triệu cổ phiếu lên 8,5 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu tăng từ 4,88% lên hơn 5% vốn.

Diễn biến giá cổ phiếu FRT từ đầu năm đến nay. Nguồn: Trading View.

Ở một diễn biến khác, FPT Retail vừa hoàn tất đợt phát hành hơn 8,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức theo tỷ lệ 20:1, tức cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu được nhận thêm 1 cổ phiếu mới.

Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của FPT Retail tăng từ hơn 1.703 tỷ đồng lên mức hơn 1.788 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, quý I/2026, FPT Retail ghi nhận doanh thu thuần gần 15.117 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ. Cùng với đó, lợi nhuận gộp đạt 2.995 tỷ đồng, tăng 29%, tương ứng biên lợi nhuận gộp xấp xỉ 20%.

Sau khi khấu trừ các khoản chi phí, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 472 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 375 tỷ đồng, lần lượt tăng 74% và 76% so với quý I/2025.

Về cơ cấu doanh thu, chuỗi Long Châu mang về 10.343 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ, đạt 25% chỉ tiêu năm với doanh thu trung bình đạt 1,3 tỷ đồng/nhà thuốc/tháng, tăng nhẹ so với mức trung bình năm 2025.

FPT Shop ghi nhận tăng trưởng 31% so với cùng kỳ năm 2025, đạt 4.815 tỷ đồng, chiếm 68% doanh thu của FPT Retail. Doanh thu trung bình trên mỗi cửa hàng đạt 2,6 tỷ đồng/tháng, tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này được thúc đẩy bởi cao điểm mua sắm dịp Tết và đóng góp từ các sản phẩm ICT mới ra mắt trên thị trường.

Nhà thuốc Long Châu mở mới thêm 100 cửa hàng trong 3 tháng đầu năm, đạt 2.517 nhà thuốc cuối quý I. FPT Shop giảm hai cửa hàng còn 621. Còn chuỗi tiêm chủng FPT Long Châu tăng 5 cửa hàng so với đầu năm lên 228.

Năm 2026, FPT Retail đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt trên 59.500 tỷ đồng, cao hơn gần 16% so với kết quả thực hiện năm 2025. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 1.550 tỷ đồng, tăng 27% so với năm trước.

Kết thúc quý I, doanh nghiệp đã thực hiện khoảng 25% kế hoạch doanh thu và 30% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.