Bán hộp sữa chưa tới 5.000 đồng, chủ thương hiệu Fami thu về hơn 2.700 tỷ đồng sau 6 tháng

Ít ai ngờ hộp sữa dưới 5.000 đồng lại mang về hàng nghìn tỷ đồng cho chủ thương hiệu sữa đậu nành Fami.

Kiếm về hàng nghìn tỷ đồng doanh thu từ bán sữa đậu nành

Cập nhật mới đây của Chứng khoán Vietcap cho thấy CTCP Đường Quảng Ngãi (Mã: QNS) – đơn vị sở hữu thương hiệu sữa đậu nành Fami ghi nhận tổng thu nhập sơ bộ quý II/2026 đạt 3.437 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 655 tỷ đồng, tăng 6%.

Trong đó, mảng sữa đậu nành tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn với doanh thu đạt 1.600 tỷ đồng, tương đương 47% tổng doanh thu, tăng 16% so với quý II/2025.

Trong quý, sản lượng tiêu thụ đạt 82 triệu lít, tăng 9%, trong khi giá bán bình quân tăng 6%. Trừ các chi phí, mảng sữa của Đường Quảng Ngãi lãi trước thuế đạt 320 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ. Tính trung bình, mỗi tháng mảng này lãi hơn 100 tỷ đồng.

Ngoài các dòng sản phẩm chủ lực là sữa đậu nành, Đường Quảng Ngãi còn sở hữu mảng sản xuất đường mía và cung ứng ra thị trường sản phẩm đường cùng tên.

Quý vừa rồi, tổng sản lượng đường, bao gồm tiêu thụ nội bộ và bên ngoài, đạt 67.000 tấn, tăng 24%. Tuy nhiên, giá bán bình quân giảm 13% xuống 15.597 đồng/kg. Kết quả, doanh thu mảng đường vẫn tăng nhẹ 7% lên mức 1.045 tỷ đồng trong quý II. Trừ các chi phí, lợi nhuận trước thuế của mảng này giảm 44%, còn 90 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Đường Quảng Ngãi ghi nhận tổng doanh thu 6.325 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.110 tỷ đồng, tăng lần lượt 17% và 5% so với cùng kỳ.

Xét theo từng mảng hoạt động, doanh thu sữa đậu nành đạt 2.735 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng giai đoạn. Sản lượng tiêu thụ đạt 140 triệu lít, tăng 10%, trong khi lợi nhuận trước thuế đạt 470 tỷ đồng, tăng 13%.

Đường Quảng Ngãi là đơn vị sở hữu thương hiệu sữa đậu nành Fami. Nửa đầu năm 2026, công ty đã tiêu thụ 40 triệu lít sữa, đem về nguồn thu hơn 2.700 tỷ đồng. Ảnh minh họa: Fami.

Mảng đường ghi nhận doanh thu 1.970 tỷ đồng, tăng 18%, với sản lượng đạt 126.000 tấn, tăng 40%.

Dù vậy, giá bán bình quân giảm 15%, khiến lợi nhuận trước thuế của mảng này giảm 35%, còn 200 tỷ đồng. Theo Vietcap, công ty này thường ghi nhận phần lớn chi phí khấu hao của mảng đường trong nửa đầu năm.

Chiếm áp đảo 87% thị trường sữa đậu nành có thương hiệu

Đường Quảng Ngãi được thành lập vào năm 1970 dưới sự quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Công ty cổ phần hóa trong năm 2005, và trở thành công ty tư nhân vào năm 2009 và chính thức giao dịch trên sàn UPCOM vào tháng 12/2016.

Ban đầu, công ty chủ yếu tập trung vào sản xuất đường trong khi sữa đậu nành chỉ đóng góp một tỷ lệ không đáng kể vào cấu trúc doanh thu.

Giai đoạn từ năm 2011-2015 ghi nhận sự chuyển đổi thành công của Đường Quảng Ngãi khi thâm nhập vào ngành công nghiệp sữa đậu nành với các sản phẩm mới nổi bật như Vinasoy, Vinasoy mè đen, Fami Calcium,…

Tại Việt Nam, khoảng 65% sữa đậu nành trên thị trường là sản phẩm không có thương hiệu. Trong khi đó Đường Quảng Ngãi đã dần chiếm vị thế áp đảo, dẫn đầu thị trường sữa đậu nành có thương hiệu với thị phần khoảng 87%. Đây cũng là nhà sản xuất đường lớn thứ hai tại Việt Nam

Ngoài ra, công ty còn có các mảng kinh doanh khác như điện sinh khối, bánh kẹo, nước giải khát (các thương hiệu bia Dung Quất, nước khoáng Thạch Bích, bánh kẹo Biscafun,...) nhằm tận dụng sản phẩm đầu ra từ mảng đường (bã mía, đường) để sản xuất, giúp công ty hoàn thiện mô hình kinh doanh theo chiều dọc, đa dạng hóa danh mục sản phẩm và đạt lợi thế kinh tế nhờ quy mô.

Nhìn chung, mảng sữa đậu nành của Đường Quảng Ngãi đang là "gà đẻ trứng vàng" của công ty, khi đóng góp khoảng một nửa tổng doanh thu hằng năm.

Công ty cũng thuộc top 5 nhà sản xuất đậu nành lớn nhất thế giới với tổng công suất thiết kế 395 triệu lít/năm - đưa Đường Quảng Ngãi vào top 5 nhà sản xuất sữa đậu nành lớn nhất thế giới. Các nhà máy của công ty được đặt tại Bắc Ninh (công suất thiết kế 180 triệu lít/năm), Quảng Ngãi (125 triệu lít/năm) và Bình Dương (triệu lít/năm), thuận tiện cung ứng sữa cả 3 miền.

Sản phẩm sữa đậu nành Fami còn được phủ sóng tại 1.000 cửa hàng tại châu Á, chủ yếu ở Nhật Bản và Trung Quốc, song song đó còn ở Mỹ và Hàn Quốc.

Để nắm đại đa số thị phần sữa đậu nành, chủ thương hiệu sữa Fami đã đầu tư các vùng nguyên liệu và các trung tâm nghiên cứu và sản xuất giống.

Doanh nghiệp này có vùng nguyên liệu tại Đồng bằng sông Hồng, vùng nguyên liệu Đồng bằng sông Cửu Long và đã thử nghiệm thành công tại miền Trung, Tây Nguyên, Tây Ninh và Bình Phước, trong đó trung tâm nghiên cứu và sản xuất giống nằm tại tỉnh Quảng Ngãi.

Đường Quảng Ngãi sở hữu nhà máy đường An Khê (tỉnh Gia Lai cũ), đây cũng là một phần nguyên liệu đầu vào cho mảng sữa đậu nành của công ty. Ảnh: Đường Quảng Ngãi.

Công ty cho biết việc đã lai tạo được những giống đậu nành có năng suất vượt trội và còn có những chất dinh dưỡng quý omega 3, omega 6... đã tạo ra sự khác biệt, cũng chính là lợi thế cạnh tranh cho sữa Fami so với các sản phẩm khác.

Với nguồn nguyên liệu đầu vào gần như tự chủ, Đường Quảng Ngãi đang có lợi thế rất nhiều so với các đối thủ khác (như Vinamilk, Nuti, Dutch Lady…) trong mảng sữa đậu nành.

Hằng năm, mảng sữa thực vật đem về cho công ty doanh thu 4.000 tỷ - 5.000 tỷ đồng, biên lãi gộp trên 35% và có thời điểm vượt 50% - một con số đáng mơ ước của một doanh nghiệp sản xuất.