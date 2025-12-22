Pháp cân nhắc đối thoại cấp cao với Nga, điều kiện sẽ được quyết định trong vài ngày tới

Pháp cho biết sẽ sớm quyết định cách thức tiến hành đối thoại cấp cao với Nga, sau khi Moscow phản hồi tích cực đề xuất của Tổng thống Emmanuel Macron.

Các điều khoản cho một cuộc trao đổi giữa hai nhà lãnh đạo có thể được xác định trong những ngày tới, theo thông báo từ Paris.

Phủ Tổng thống Pháp cho biết hoan nghênh việc Moscow bày tỏ sẵn sàng tham gia đối thoại ở cấp cao nhất, đồng thời nhấn mạnh Paris sẽ sớm quyết định “cách thức tiến hành phù hợp nhất”.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Nga có phản hồi tích cực trước lời kêu gọi mà Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đưa ra trong hôm thứ Sáu tuàn trước. Nhà lãnh đạo Pháp khi đó nói rằng Liên minh châu Âu (EU) cần sẵn sàng “tái tiếp xúc” với Nga và nối lại trao đổi với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

“Việc Điện Kremlin công khai đồng ý với cách tiếp cận này là tín hiệu đáng hoan nghênh. Chúng tôi sẽ quyết định trong vài ngày tới về cách thức tiến hành phù hợp nhất”, Phủ Tổng thống Pháp nêu trong tuyên bố hôm 21/12.

Trước đó trong ngày, ông Dmitry Peskov, người phát ngôn Điện Kremlin, cho biết Tổng thống Vladimir Putin vẫn để ngỏ khả năng đối thoại với người đồng cấp Pháp. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng bất kỳ cuộc trao đổi tiềm năng nào cũng không nên bị biến thành diễn đàn để một bên “lên lớp” bên còn lại, mà phải phục vụ một mục đích rõ ràng.

Phát biểu với hãng tin RIA Novosti, ông Peskov nói: “Ông Putin luôn sẵn sàng giải thích lập trường của mình một cách chi tiết, chân thành và nhất quán”.

Hai nhà lãnh đạo Nga và Pháp gần nhất đã có cuộc điện đàm vào tháng 7. Đây cũng là lần tiếp xúc trực tiếp đầu tiên của họ kể từ đầu năm 2022, khi xung đột Ukraine leo thang.

Tổng thống Emmanuel Macron tuyên bố sẵn sàng nối lại đối thoại với Nga trong bối cảnh một hội nghị thượng đỉnh EU không đạt được đồng thuận về kế hoạch sử dụng khoảng 210 tỷ euro (246 tỷ USD) tài sản Nga bị phong tỏa làm tài sản thế chấp cho một khoản vay “bồi thường” dành cho Ukraine. Đề xuất này đã đổ vỡ sau nhiều tháng thảo luận, chủ yếu do sự phản đối kiên quyết của Bỉ, quốc gia đang nắm giữ phần lớn số tài sản bị đóng băng.

Thay vào đó, EU phê duyệt một khoản vay trị giá 90 tỷ euro (105 tỷ USD) huy động từ thị trường vốn nhằm tài trợ cho khoảng thâm hụt ngân sách ngày càng gia tăng của Ukraine. Tuy vậy, một số quốc gia thành viên EU đã lựa chọn đứng ngoài kế hoạch này, từ chối tiếp tục cấp thêm tài chính cho Kiev.

Theo RT