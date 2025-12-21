Điện Kremlin nêu điều kiện tổ chức đối thoại giữa ông Putin và ông Macron

Bất kỳ cuộc tiếp xúc nào cũng phải không mang tính “giảng đạo” và cần tập trung vào việc “hiểu lập trường của nhau”, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết.

Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng đối thoại với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron, nhưng chỉ khi cuộc trao đổi được tiến hành trên tinh thần tôn trọng và phục vụ một mục tiêu rõ ràng, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố.

Trước đó, phát biểu hôm thứ Sáu, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết một số quốc gia đã thiết lập liên lạc với Moscow, đồng thời cho rằng châu Âu và Ukraine cần tìm ra một khuôn khổ để nối lại các cuộc thảo luận “một cách đúng đắn”. Ông lập luận rằng việc nói chuyện với ông Putin có thể trở nên “hữu ích trở lại”, bởi nếu không có một định dạng đối thoại có cấu trúc, Liên minh châu Âu (EU) có nguy cơ chỉ “tự thảo luận với nhau”, trong khi các nhà đàm phán lại “đi riêng lẻ để nói chuyện với người Nga” – điều mà ông cho là “không tối ưu”.

Trả lời hãng RIA Novosti hôm 21/12, ông Peskov nhấn mạnh rằng đối thoại không nên được sử dụng như một công cụ để một bên “đọc bài giảng” cho bên kia, mà cần tập trung vào việc “hiểu lập trường của nhau”.

“Ông Putin luôn sẵn sàng giải thích quan điểm của mình một cách chi tiết, chân thành và nhất quán”, ông Peskov nói thêm.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cũng cho biết Tổng thống Putin đã nhiều lần khẳng định sẵn sàng đối thoại, nhưng chỉ với những “người lịch sự, có những kỹ năng tối thiểu về sự đàng hoàng”.

Ông Macron đưa ra phát biểu trên sau khi một hội nghị thượng đỉnh EU trong tuần này không đạt được đồng thuận về việc sử dụng tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga đang bị phong tỏa để hỗ trợ Ukraine, do những chia rẽ nội bộ.

Thay vào đó, EU đã ủng hộ một khoản vay trị giá 90 tỷ euro (khoảng 105 tỷ USD) được huy động từ thị trường vốn nhằm tài trợ cho khoảng thâm hụt ngân sách ngày càng lớn của Ukraine. Dù động thái này được ca ngợi là một bước đột phá, một số quốc gia EU vẫn lựa chọn không tham gia kế hoạch tài trợ.

Lần tiếp xúc trực tiếp gần đây nhất giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Macron là một cuộc điện đàm vào tháng 7/2025 – cuộc trò chuyện đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ năm 2022 – với trọng tâm là xung đột tại Ukraine.

