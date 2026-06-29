Doanh nghiệp phân bón chi hơn 1.000 tỷ đồng trả cổ tức, PVN nhận phần lớn

Đạm Cà Mau, doanh nghiệp nắm khoảng 32% thị phần urê, dự kiến chi hơn 1.000 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông trong tháng 7.

Sản phẩm của Đạm Cà Mau - doanh nghiệp dẫn đầu thị phần ngành phân bón. Ảnh: Đạm Cà Mau.

Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (Đạm Cà Mau - Mã: DCM) vừa công bố nghị quyết HĐQT về việc thanh toán cổ tức năm 2025 bằng tiền cho cổ đông với tỷ lệ 20%, tương đương 2.000 đồng cho mỗi cổ phiếu.

Với hơn 529 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự kiến chi hơn 1.058 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này.

Ngày đăng ký cuối cùng là 10/7, ngày giao dịch không hưởng quyền là 9/7 và thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 21/7.

Theo báo cáo quản trị năm 2025, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam - PVN) hiện sở hữu hơn 75,56% vốn điều lệ tại Đạm Cà Mau. Với tỷ lệ nắm giữ này, PVN dự kiến sẽ nhận khoảng 799 tỷ đồng tiền cổ tức trong đợt chi trả sắp tới.

Sau khi hoàn tất đợt thanh toán này, Đạm Cà Mau sẽ hoàn thành phương án phân phối lợi nhuận đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua.

Trong diễn biến liên quan, Đạm Cà Mau cũng vừa tổ chức hội nghị sơ kết công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026 ghi nhận nhiều chỉ tiêu tăng trưởng so với kế hoạch đề ra.

Theo báo cáo, trong nửa đầu năm, doanh thu từ bộ sản phẩm đạt hơn 11.800 tỷ đồng. Trong khi tổng sản lượng tiêu thụ vượt 900.000 tấn, tương ứng thực hiện hơn 59% kế hoạch năm 2026.

Trong năm 2026, Đạm Cà Mau đặt mục tiêu doanh thu 17.615 tỷ đồng, giảm 3% so với năm trước, đồng thời lên kế hoạch lợi nhuận sau thuế đạt 1.182 tỷ đồng, thấp hơn 40%. Như vậy với ước tính trên, Đạm Cà Mau đã thực hiện được 67% mục tiêu doanh thu năm sau 6 tháng.

Đạm Cà Mau là doanh nghiệp sản xuất urê duy nhất tại Việt Nam sở hữu công nghệ đạm hạt đục, sản phẩm được ưa chuộng tại các thị trường xuất khẩu, qua đó giúp công ty linh hoạt hơn trong việc phân bổ sản lượng giữa thị trường nội địa và xuất khẩu. Đây là lợi thế cạnh tranh đáng kể của Đạm Cà Mau so với Đạm Phú Mỹ - doanh nghiệp sản xuất đạm hạt trong.

Hiện nay, Đạm Cà Mau đang nắm giữ khoảng 32% thị phần urê toàn quốc và duy trì vị thế dẫn đầu với tổng thị phần phân bón cả nước đạt khoảng 11,3% vào năm 2025.

Cơ cấu doanh thu năm 2025 của Đạm Cà Mau. Nguồn: Đạm Cà Mau.

Theo các chuyên gia, mặt bằng giá urê toàn cầu dự kiến duy trì ở mức cao đến hết năm 2026 nhờ bệ đỡ từ cơ chế giá sàn xuất khẩu của Trung Quốc và chi phí logistics neo cao do rủi ro địa chính trị tại Trung Đông.

Tại thị trường nội địa, nền giá Urê Cà Mau duy trì vững chắc ở vùng 18.000–19.000 đồng/kg kể từ giữa tháng 4/2026, kết hợp cùng yếu tố sản lượng tiêu thụ vào mùa cao điểm được kỳ vọng sẽ thúc đẩy mạnh mẽ kết quả kinh doanh quý II của Đạm Cà Mau.