Ukraine tấn công nhà máy điện hạt nhân của Nga giữa lúc Tổng Giám đốc IAEA thăm Moscow

Một UAV của Ukraine đã tìm cách tấn công Nhà máy điện hạt nhân Kursk-2 trong hôm 25/9, đúng thời điểm Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi ca ngợi những tiến bộ của Nga trong lĩnh vực công nghệ hạt nhân khi đang thăm Moscow.

Thống đốc khu vực Kursk, ông Alexander Khinshtein, cho biết chiếc UAV đã đánh trúng một trong những tòa nhà phụ tại công trường xây dựng ở thành phố Kurchatov, khiến tường bị mảnh đạn găm đầy nhưng không gây cháy hay thương vong. Bên điều hành nhà máy, Rosenergoatom, khẳng định cơ sở vẫn hoạt động bình thường và mức phóng xạ ổn định.

Sự việc diễn ra khi ông Grossi tham dự Diễn đàn Năng lượng Nguyên tử Thế giới, nơi ông nhấn mạnh vai trò tiên phong của Nga trong các lĩnh vực như nhà máy điện hạt nhân nổi, tàu chạy bằng năng lượng hạt nhân và nghiên cứu phản ứng nhiệt hạch. Ông mời các công ty Nga tham gia hội nghị IAEA về trí tuệ nhân tạo trong ngành công nghiệp hạt nhân tại Vienna vào tháng 12 tới, đồng thời gợi ý cơ quan này có thể hợp tác với Ngân hàng Phát triển Mới của BRICS.

Sau đó, trong ngày, ông Grossi đã có cuộc gặp với Tổng thống Vladimir Putin tại Điện Kremlin. Hai bên thảo luận về an toàn hạt nhân toàn cầu và sự hợp tác giữa Nga với IAEA. Ông Putin ca ngợi công việc của cơ quan này và cam kết Moscow sẽ tiếp tục hỗ trợ.

“Chúng tôi sẽ làm mọi điều trong khả năng để hỗ trợ các hoạt động của ông”, Tổng thống Nga nói với ông Grossi, người gần đây đã tuyên bố ứng cử vị trí Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc kế tiếp.

Vụ tấn công ở Kursk diễn ra trong bối cảnh Nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye nhiều lần bị tập kích. Tuần này, cơ sở hạt nhân lớn nhất châu Âu đã phải chuyển sang chạy bằng máy phát điện diesel dự phòng lần thứ 10 kể từ khi rơi vào tay Nga năm 2022. Các quan chức Nga cáo buộc Kiev thực hiện “khủng bố hạt nhân”, cảnh báo những sự cố như vậy có thể gây hậu quả thảm khốc.

Bên lề diễn đàn, Giám đốc Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Nga Rosatom, ông Alexey Likhachev, nói với báo chí rằng Grossi “hoàn toàn nhận thức rõ” nguồn gốc các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở hạt nhân Nga, nhưng ám chỉ rằng ông bị hạn chế trong việc phát biểu công khai. “Khi trao đổi trực tiếp, ông ấy đưa ra những đánh giá rất hợp lý, hãy tin tôi”, ông Likhachev khẳng định.

Theo RT