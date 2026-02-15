Ông Trump tung thiệp Valentine "đặc biệt" công kích đối thủ

Các thông điệp của ông Trump ca ngợi thành tựu của bản thân, công kích đảng Dân chủ và thậm chí chế giễu cả Ngoại trưởng Marco Rubio.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 14/2 đã kỷ niệm Ngày Valentine bằng cách chia sẻ một loạt tấm thiệp ca ngợi những thành tựu của mình, đồng thời quen thuộc chỉ trích đảng Dân chủ và thậm chí trêu đùa cả chính Ngoại trưởng của mình.

Những tấm thiệp được Nhà Trắng đăng tải trên mạng xã hội mở đầu bằng hình ảnh Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bị còng tay và bị bịt mắt sau khi bị bắt giữ khỏi đất nước của mình vào tháng 1.

Tấm thiệp được thiết kế theo phong cách Valentine cổ điển với dòng chữ: “You captured my heart” (Bạn đã chiếm trọn trái tim tôi).

Tiếp đó là hình ảnh Thượng nghị sĩ Chris Van Hollen gặp người từng bị Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) giam giữ, Kilmar Abrego Garcia, tại El Salvador. Chú thích trên thiệp viết: “Tình yêu của tôi dành cho bạn mạnh mẽ như tình yêu của đảng Dân chủ dành cho người nhập cư bất hợp pháp. Tôi sẽ bay 1.537 dặm để uống một ly cùng bạn!”.

Ông Trump cũng nhắc đến Greenland trong một tấm thiệp khác.

“Đã đến lúc chúng ta định nghĩa mối quan hệ của mình”, dòng chữ viết bên cạnh hình ảnh vùng lãnh thổ bán tự trị thuộc Đan Mạch được đặt trong khung trái tim.

Trong những tháng gần đây, ông Trump ngày càng thể hiện sự quan tâm đặc biệt tới ý tưởng Mỹ giành quyền kiểm soát Greenland.

Ở một tấm thiệp khác, ông Trump dường như chế giễu Ngoại trưởng Marco Rubio bằng cách sử dụng hình ảnh ông Rubio trông có vẻ không thoải mái trong một cuộc họp căng thẳng với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Đầu năm nay, bức ảnh này đã tạo ra vô số meme trên Internet xoay quanh trò đùa kéo dài về số lượng chức vụ mà ông Rubio phải đảm nhiệm cùng lúc trong chính quyền Trump. Ngoài vai trò Ngoại trưởng, ông còn là quyền Cố vấn An ninh Quốc gia và trước đây từng lãnh đạo Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) cũng như Cơ quan Lưu trữ và Hồ sơ Quốc gia.

“Đừng bắt tôi phải làm việc vì tình yêu của bạn”, dòng chữ trên thiệp viết.

Những thành viên khác trong chính quyền Trump cũng chia sẻ thông điệp Valentine của riêng mình, bao gồm Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Robert F. Kennedy Jr.

Một loạt thiệp khác có dòng chữ: “Bạn đã gỡ nhãn cảnh báo khỏi trái tim tôi”, ám chỉ tuyên bố của ông Kennedy rằng Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) sẽ loại bỏ các nhãn cảnh báo lâu nay trên các loại thuốc dựa trên hormone.