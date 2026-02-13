Trung Quốc vận hành trạm lưu trữ 400 MWh dùng pin siêu tế bào đầu tiên trên thế giới

Trung Quốc khai trương trạm lưu trữ 400 MWh với pin siêu tế bào 628Ah, nâng cao ổn định lưới điện và thúc đẩy công nghệ pin quy mô lớn.

Trạm lưu trữ năng lượng 400 megawatt-giờ (MWh) đầu tiên trên thế giới sử dụng pin “siêu tế bào” 628 ampere-giờ (Ah) đã chính thức đi vào hoạt động tại Trung Quốc, nhằm củng cố lưới điện quốc gia và đảm bảo nguồn cung điện ổn định.

Được đưa vào vận hành ngày 31/1, dự án này là minh chứng thực tế đầu tiên cho việc ứng dụng tế bào pin 628Ah ở quy mô tiện ích. Công trình được cho là đặt tại huyện Linh Thọ, tỉnh Hà Bắc, miền Bắc Trung Quốc.

Công ty EVE Energy – nhà sản xuất pin lithium-ion cho xe điện và hệ thống lưu trữ năng lượng, đơn vị cung cấp công nghệ cốt lõi cho trạm – cho biết dự án 200MW/400MWh này cho thấy các tế bào pin kích thước siêu lớn có thể hỗ trợ vận hành lưới điện ổn định với công suất cao.

Trạm Ruite New Energy Lingshou được trang bị 80 bộ hệ thống lưu trữ năng lượng DC Mr. Giant công suất 5MWh, cùng 40 cabin chuyển đổi điện tích hợp.

Bước nhảy vọt trong lĩnh vực lưu trữ của Trung Quốc

Theo EVE Energy, dự án chứng minh rằng pin 628Ah – có kích thước lớn hơn đáng kể so với các định dạng pin truyền thống – vẫn đáp ứng các yêu cầu về an toàn, hiệu suất và tuổi thọ của lưới điện hiện đại.

Doanh nghiệp cho biết sản lượng tích lũy của dòng pin này đã vượt mốc 1 triệu tế bào, cho thấy năng lực sản xuất đã hoàn thiện và đạt quy mô công nghiệp lớn.

Đại diện công ty cho biết: “Chúng tôi là đơn vị đầu tiên công bố, sản xuất hàng loạt và triển khai thực tế dòng pin này. Sản lượng đã vượt mốc 1 triệu tế bào, cho thấy cả quy mô sản xuất lẫn độ chín của sản phẩm”.

Khác với pin kích thước nhỏ cần hệ thống ghép nối phức tạp, định dạng siêu lớn giúp giảm số lượng linh kiện trong mỗi dự án. Ít tế bào hơn đồng nghĩa với cấu trúc đơn giản hơn, triển khai nhanh hơn và chi phí vận hành thấp hơn.

Đại diện công ty cho biết thêm: “Đây là bước nhảy quan trọng trong công nghệ pin cỡ lớn của EVE Energy – từ giai đoạn tiên phong thử nghiệm sang xác thực ở quy mô lưới điện, tạo nền tảng cho sự phát triển chất lượng cao của ngành”.

Hệ thống tích hợp công nghệ tế bào pin an toàn nội tại của EVE Energy cùng thiết kế tối giản. Đồng thời, quy trình xếp chồng và màng ngăn độ bền cao được áp dụng để tăng cường an toàn và tối ưu hóa chi phí lưu trữ quy dẫn (LCOS).

Màn ra mắt của “siêu tế bào” pin

Song song với lễ đưa vào hoạt động, EVE Energy đã ký thỏa thuận chiến lược 10GWh với Beijing Guowang Power Technology để triển khai pin cỡ lớn trong thời gian tới.

Ông Chu Tử Quân – Chủ tịch Beijing Guowang Power Technology – và ông Steven Chen – Phó Chủ tịch cấp cao EVE Energy – đã tham dự buổi lễ và chính thức ký kết hợp tác.

Thỏa thuận này đưa quan hệ hợp tác vượt ra khỏi từng dự án riêng lẻ, hướng tới triển khai dài hạn và quy mô lớn. Đại diện EVE Energy nhận định: “Khi cạnh tranh chuyển từ quy mô sang công nghệ và giá trị hệ thống, EVE Energy giữ vai trò vừa là nhà đổi mới công nghệ vừa là đơn vị kiến tạo hệ sinh thái”.

Hợp đồng mới phản ánh nhu cầu ngày càng cao đối với các hệ thống pin dung lượng lớn có thể hỗ trợ tích hợp năng lượng tái tạo và duy trì ổn định lưới điện. Trong bối cảnh điện gió và điện mặt trời biến động theo thời tiết, pin cỡ lớn được xem là hạ tầng then chốt để cân bằng cung – cầu.

Trong thông cáo báo chí, EVE Energy cho biết sẽ tiếp tục nâng cấp công nghệ pin cỡ lớn, đồng thời tăng cường năng lực sản xuất, hợp tác và dịch vụ trên toàn cầu.

Doanh nghiệp khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với các đối tác để mở rộng hệ thống lưu trữ đáng tin cậy, thúc đẩy quá trình chuyển dịch sang năng lượng carbon thấp, đồng thời giữ vai trò dẫn dắt ngành với tư cách nhà đổi mới công nghệ và kiến tạo hệ sinh thái.

Theo IE