Nga phát hiện mỏ dầu lớn nhất 30 năm tại Yamal, trữ lượng 55 triệu tấn

Mỏ mới trên bán đảo Yamal được đánh giá là phát hiện lớn nhất của khu vực trong 30 năm qua.

Tập đoàn năng lượng lớn của Nga Gazprom Neft đã phát hiện một mỏ dầu mới trên bán đảo Yamal, được đánh giá là mỏ lớn nhất được tìm thấy tại khu vực này trong ba thập kỷ, theo thông cáo của công ty.

Phát hiện mới nằm trong khu vực Bắc Cực thuộc Khu tự trị Yamalo-Nenets – nơi sở hữu trữ lượng khí đốt tự nhiên lớn nhất thế giới, đồng thời cũng có tiềm năng dầu mỏ đáng kể. Tuy nhiên, hoạt động khoan thăm dò tại đây gặp nhiều thách thức do gần như toàn bộ bán đảo bị bao phủ bởi tầng đất đóng băng vĩnh cửu (permafrost).

Theo công ty, mỏ dầu này là một phần của cụm dầu khí lớn ở phía nam bán đảo. Phát hiện đạt được sau ba năm thăm dò, bao gồm khảo sát 2D và 3D, cùng các mô hình địa chất và thủy động lực học. Một giếng thẩm định được khoan xuống độ sâu 2,7 km đã cho dòng chảy thương mại của dầu có hàm lượng lưu huỳnh thấp, độ nhớt thấp, cùng khí đốt và condensate. Trữ lượng địa chất ước tính đạt 55 triệu tấn, theo thông cáo báo chí của công ty.

Mỏ dầu được đặt theo tên Aleksey Kontorovich – một trong những người sáng lập trường phái khoa học Nga về địa chất dầu khí và địa hóa hữu cơ. Các hoạt động thăm dò bổ sung sẽ được tiến hành nhằm hiểu rõ hơn cấu trúc địa chất và tiềm năng khai thác, đồng thời xây dựng kế hoạch phát triển mỏ.

“Phát hiện này – lớn nhất tại Yamal trong 30 năm qua – khẳng định rằng cơ sở tài nguyên của đất nước chúng ta vẫn chưa được khai thác hết”, ông Aleksandr Dyukov, Chủ tịch Hội đồng quản trị Gazprom Neft, tuyên bố hôm thứ Tư. “Tại khu vực Bắc Cực, Đông Siberia và nhiều vùng lãnh thổ khác, vẫn còn cơ hội phát hiện những mỏ hydrocarbon lớn và siêu lớn mới”.

Ông Dyukov cho biết dự án sẽ góp phần thực hiện các mục tiêu của Chiến lược Năng lượng Nga đến năm 2050, trong đó phát triển Bắc Cực là ưu tiên hàng đầu, đồng thời cam kết công ty sẽ tiếp tục đẩy mạnh thăm dò địa chất trên toàn bộ các khu vực hoạt động.

Tại Nga, một mỏ dầu được coi là “lớn” nếu trữ lượng có thể khai thác dao động từ 30 đến 300 triệu tấn. Tuy nhiên, đối với phần lớn các quốc gia châu Âu, một mỏ có quy mô như Kontorovich được xem là cực kỳ lớn. Nhiều nước châu Âu có tổng trữ lượng dầu nhỏ hơn cả riêng mỏ này.

Mỏ Wolin East mới được phát hiện tại Ba Lan có trữ lượng có thể khai thác khoảng 22 triệu tấn – chưa bằng một nửa Kontorovich – nhưng vẫn là mỏ lớn nhất trong lịch sử Ba Lan và là phát hiện lớn nhất châu Âu trong thập kỷ qua.

Theo RT