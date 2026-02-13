Rộ tin Mỹ điều thêm tàu sân bay USS Gerald R. Ford tới Trung Đông

Mỹ đang điều động tàu sân bay thứ hai tới Trung Đông trong bối cảnh căng thẳng với Iran gia tăng, truyền thông Mỹ đưa tin hôm 13/2.

Theo New York Times, tờ báo đầu tiên đăng tải thông tin này, tàu sân bay USS Gerald R. Ford cùng các tàu hộ tống sẽ được điều từ khu vực Caribe tới Trung Đông, dẫn lời các quan chức Mỹ.

Nhà Trắng và Lầu Năm Góc chưa lập tức phản hồi yêu cầu bình luận của Reuters do ngoài giờ làm việc.

Trước đó trong tuần, Tổng thống Donald Trump cho biết ông đang cân nhắc gửi tàu sân bay thứ hai tới Trung Đông nếu Mỹ không đạt được một thỏa thuận với Iran.

Tàu sân bay đầu tiên, USS Abraham Lincoln, cùng một số tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường đã tới Trung Đông từ tháng 1.

Phát biểu hôm thứ Năm, ông Trump nhấn mạnh Mỹ cần đạt được thỏa thuận với Iran và cho rằng một thỏa thuận có thể được ký kết trong vòng một tháng tới.

“Chúng ta phải đạt được một thỏa thuận, nếu không mọi chuyện sẽ rất đau đớn, rất đau đớn”, ông Trump nói với các phóng viên.

Cùng ngày, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bày tỏ hy vọng ông Trump đang tạo điều kiện để đạt được một thỏa thuận với Iran, qua đó tránh phải sử dụng hành động quân sự.

Theo Reuters