Ngoại trưởng Rubio nói Mỹ – châu Âu “gắn chặt số phận”, kêu gọi xây dựng thế kỷ phương Tây mới

Trước khi lên đường dự hội nghị, ông Marco Rubio nói với các phóng viên tại Mỹ rằng châu Âu “muốn biết chúng ta đang đi về đâu”.

Phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich hôm 14/2, Ngoại trưởng Mỹ, ông Marco Rubio, khẳng định với các đồng minh châu Âu rằng “số phận của chúng tôi sẽ gắn chặt với các bạn”.

“Chúng tôi muốn châu Âu mạnh mẽ. Chúng tôi tin rằng châu Âu phải tồn tại. Bởi hai cuộc đại chiến của thế kỷ trước là lời nhắc nhở thường trực của lịch sử rằng rốt cuộc số phận của chúng tôi đã, đang và sẽ luôn gắn liền với các bạn”, ông nói.

Ông Rubio là diễn giả Mỹ có cấp bậc cao nhất tham dự hội nghị an ninh thường niên này, phá vỡ thông lệ nhiều năm qua khi Washington thường cử Phó Tổng thống đến dự.

Ông kêu gọi hình thành một liên minh mới có thể “giải phóng sự sáng tạo, năng lực đổi mới và tinh thần năng động của chúng ta để xây dựng một thế kỷ phương Tây mới”.

“Chúng tôi không tìm cách chia rẽ mà muốn làm mới một tình bạn lâu đời và tái khẳng định nền văn minh vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại”, ông nói.

Đề cập đến vấn đề chuỗi cung ứng, ông cho rằng: “Việc đánh mất chủ quyền đối với chuỗi cung ứng của chúng ta không phải là hệ quả của một hệ thống thương mại toàn cầu thịnh vượng và lành mạnh, mà là sự ngây thơ”.

“Cùng nhau, chúng ta không chỉ có thể giành lại quyền kiểm soát các ngành công nghiệp và chuỗi cung ứng của mình, mà còn có thể thịnh vượng trong những lĩnh vực sẽ định hình thế kỷ 21”, ông nói thêm.

Chuyển sang Liên Hợp Quốc, ông Rubio nói tổ chức này “vẫn có tiềm năng to lớn để trở thành một công cụ vì điều tốt đẹp trên thế giới, nhưng chúng ta không thể phớt lờ thực tế rằng trước những vấn đề cấp bách nhất hiện nay, tổ chức này không có câu trả lời và hầu như không đóng vai trò gì”.

“Chúng ta không thể đặt cái gọi là trật tự toàn cầu lên trên lợi ích sống còn của người dân và quốc gia mình”, ông nói.

Ông Rubio nhấn mạnh Mỹ mong muốn một liên minh không để quyền lực của mình bị “thuê ngoài, bị ràng buộc hoặc bị đặt dưới các hệ thống nằm ngoài tầm kiểm soát”.

Theo ông, một liên minh như vậy sẽ “phản bác và răn đe những thế lực xóa bỏ nền văn minh – những lực lượng hiện đang đe dọa cả nước Mỹ và châu Âu”.

Ông khẳng định việc chấm dứt liên minh xuyên Đại Tây Dương “không phải là mục tiêu hay mong muốn của chúng tôi”.

“Chúng ta không thể tiếp tục để những kẻ công khai đe dọa công dân của chúng ta và làm tổn hại sự ổn định toàn cầu núp sau những khái niệm trừu tượng của luật pháp quốc tế mà chính họ thường xuyên vi phạm”, ông Rubio nói, nhưng không nêu chi tiết.

“Đây là con đường mà Tổng thống Donald Trump và nước Mỹ đã lựa chọn. Và đó cũng là con đường chúng tôi mong các bạn ở châu Âu cùng bước đi”, ông kết thúc bài phát biểu trong tiếng vỗ tay lớn.

Trước đó, nhiều người dự đoán bài phát biểu của ông Rubio sẽ bớt gay gắt với châu Âu hơn so với bài phát biểu mà Phó Tổng thống J. D. Vance từng đưa ra tại hội nghị năm ngoái.

Trao đổi với phóng viên trước khi rời Mỹ, ông Rubio cho biết châu Âu “muốn biết chúng ta đang đi về đâu”, đồng thời nói thêm rằng ông tin bài phát biểu của mình sẽ “được đón nhận tích cực”.

