Khoảnh khắc pháo hoa rực sáng chào năm mới 2026

Cúng giao thừa là lễ cúng đầu tiên trong năm, là một nghi lễ quan trọng. Với những năm gắn với 12 con giáp, gia chủ có thể linh hoạt thêm thắt những ước vọng mang tính biểu trưng của linh vật chủ năm.