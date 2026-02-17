close Đăng nhập

Khoảnh khắc pháo hoa rực sáng chào năm mới 2026

Minh Anh/Vietnam+
Khoảnh khắc giao thừa, nhiều người dân và du khách tập trung để chiêm ngưỡng những màn pháo hoa rực rỡ màu sắc ở Hà Nội.

vna-potal-phao-hoa-chao-nam-moi.jpg
0h ngày 17/2 (mùng 1 Tết Bính Ngọ), pháo hoa chào đón năm mới 2026 đồng loạt khai hỏa tại hồ Gươm và nhiều điểm bắn trên địa bàn Hà Nội.
vna-potal-phao-hoa-chao-nam-binh-1.jpg
Pháo hoa rực sáng một góc hồ Tây ở thời khắc giao thừa. Xa xa là cầu Nhật Tân.
vna-potal-phao-hoa-chao-nam-binh.jpg
Rực rỡ sắc đỏ pháo hoa tại hồ Tây.
giao-thua-phao-hoa-nhung-khong-d-1.jpg
Có người chọn lưu lại khoảnh khắc này bằng thiết bị số. Có người vui sướng tận hưởng và bày tỏ cảm xúc.
giao-thua-phao-hoa-nhung-khong-d-4.jpg
Một du khách vừa dùng điện thoại ghi lại hình ảnh, vừa ngước mắt ngắm pháo hoa.
giao-thua-phao-hoa-nhung-khong-d.jpg
Người dân ngồi ven hồ có thể quan sát rõ trận địa pháo hoa khi khai hỏa.
vnp-giao-thua-phao-hoa-nhung-kho.jpg
Tầm nhìn pháo hoa tầm cao từ góc phố hàng Khay, Hà Nội.
giao-thua-phao-hoa-nhung-khong-d-2.jpg
Đông đảo người dân tập trung theo dõi màn bắn pháo hoa chào năm mới.
giao-thua-phao-hoa-nhung-khong-d-3.jpg
vna-potal-phao-hoa-chao-nam-moi-1.jpg
Pháo hoa rực sáng ở hồ Hoàn Kiếm ở thời khắc năm mới 2026.

Từ khóa:

#pháo hoa #Hồ Gươm #năm mới #Hà Nội #lễ hội #kỷ niệm

