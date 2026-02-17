Khoảnh khắc pháo hoa rực sáng chào năm mới 2026

Xã hội
Chợ Hoa xuân Đà Nẵng "đại hạ giá" chiều 29 Tết Bính Ngọ
Ghi nhận tại chợ hoa xuân Đà Nẵng trong chiều 29 Tết Bính Ngọ 2026, hầu hết các loại cây cảnh đều giảm giá, nhưng sức mua không mạnh.
Văn khấn Giao thừa Tết Bính Ngọ: Chuyên gia lưu ý điều quan trọng nhất
Cúng giao thừa là lễ cúng đầu tiên trong năm, là một nghi lễ quan trọng. Với những năm gắn với 12 con giáp, gia chủ có thể linh hoạt thêm thắt những ước vọng mang tính biểu trưng của linh vật chủ năm.
Thông xe cầu phao Đoan Hùng, ô tô dưới 7 chỗ được lưu thông
Cầu phao Đoan Hùng bắc qua sông Lô nối hai tỉnh Phú Thọ và Tuyên Quang chính thức được đưa vào khai thác, cho phép ô tô dưới 7 chỗ lưu thông qua lại.
Tổng bí thư Tô Lâm dâng hương tại Khu Di tích Hoàng thành Thăng Long và Di tích nhà 67
Tổng bí thư Tô Lâm đã dâng hương tại Khu Di tích Hoàng thành Thăng Long và Nhà 67, tưởng nhớ các bậc tiên đế và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong không khí trang nghiêm của ngày Tết cổ truyền.
Ngày giờ đẹp xuất hành, khai trương đầu năm Bính Ngọ 2026
Trong dịp Tết Nguyên đán, nhiều người thường chọn xuất hành hoặc mở hàng vào những ngày đẹp với hy vọng khởi đầu một năm mới suôn sẻ và thịnh vượng.
Muốn ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND cần đáp ứng những điều kiện nào?
Hội đồng bầu cử quốc gia cho biết theo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, người ứng cử phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định.
Tổng bí thư Tô Lâm ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại Hà Nội
Tổng bí thư Tô Lâm ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ứng cử tại TP.HCM và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ứng cử tại Đà Nẵng.
Bố trí, xếp lương viên chức theo vị trí việc làm trước ngày 1/7
Để triển khai Luật Viên chức mới, lãnh đạo bộ ngành, địa phương phải hoàn thành việc xếp lương tương ứng với vị trí việc làm đối với viên chức thuộc phạm vi quản lý trước 1/7.
Không được yêu cầu người dân nộp các giấy tờ đã tích hợp trên VNeID
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Công văn số 159 của Thủ tướng về việc tái sử dụng thông tin, dữ liệu đã được kết nối, chia sẻ để giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.
Thủ tướng yêu cầu làm cầu phao qua sông Lô trong 2 ngày
Để phục vụ đi lại thuận tiện của người dân trong lúc công trình cầu Sông Lô hư hỏng, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương làm cầu phao qua sông Lô, thực hiện trong 2 ngày và hoàn thành trước 29 Tết.
Đột phá và phát triển trong kỷ nguyên mới
Nhân dịp Tết Bính Ngọ, VietTimes trân trọng gửi tới quý bạn đọc số báo đặc biệt xoay quanh vai trò của công nghệ và chuyển đổi số trong việc đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mạnh mẽ.
Đường hoa Nguyễn Huệ rực rỡ trước thềm năm mới
Trước thời khắc khai hội, tuyến phố đi bộ Nguyễn Huệ khoác lên mình diện mạo lung linh, sẵn sàng cho lễ khai mạc diễn ra vào 19h tối 15/2.
Ngày đầu nghỉ Tết Bính Ngọ: 1.112 lái xe bị phạt nguội, 65 người thương vong vì tai nạn
Ngày đầu nghỉ Tết Bính Ngọ, cả nước xảy ra 52 vụ tai nạn giao thông làm 65 người thương vong. Trong khi đó có 1.112 tài xế vi phạm bị phạt nguội.
200.000 liệt sĩ chưa về: Hy vọng từ hồ sơ chiến tranh giải mật
Từ kho “Hồ sơ Chứng tích Chiến tranh” giải mật, sáng kiến Việt – Mỹ mở ra hy vọng tìm kiếm, xác định phần mộ để những người lính có thể trở về bên gia đình dịp Tết.
Sau Tết, mô hình linh vật Kim Mã 4.0 và Kim Mã Hợp Nhất ở Đà Nẵng sẽ được xử lý thế nào?
Ông Nguyễn Hà Nam, Giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng vừa có văn bản báo cáo UBND TP về phương án tận dụng các mô hình linh vật Ngựa sau khi hết Tết.
4 anh em cùng đăng ký hiến tạng cứu mẹ nguy kịch
Một bệnh nhân suy gan cấp nguy kịch đã được cứu sống nhờ ca ghép gan khẩn cấp tại Bệnh viện Đà Nẵng. Người hiến gan chính là con trai bệnh nhân, sau khi cả 4 anh em cùng đăng ký hiến tạng cho mẹ.
Gelex và nhiều doanh nghiệp vi phạm về trái phiếu
Kết luận thanh tra cho thấy Công ty CP Tập đoàn Gelex và nhiều doanh nghiệp có vi phạm trong phát hành, sử dụng tiền thu từ trái phiếu riêng lẻ giai đoạn 2019–2024.
Cận Tết, người dân xếp hàng dài chờ mua nem chua Hà Nội
Những ngày cận Tết Bính Ngọ, hàng trăm người dân đổ về cửa hàng nem chua trên phố Trần Xuân Soạn (Hà Nội), xếp hàng dài cả trăm mét để mua món ăn quen thuộc trong mâm cỗ ngày xuân.
Linh vật Bính Ngọ đặc biệt ở Huế
Linh vật năm Bính Ngọ 2026 ở Huế được tiếp cận theo phong cách cổ xưa với Song Mã Âm Dương - Tam Mã Thành Công và Mã Thượng Chi Đệ Phi Thiên.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Tổng bí thư Tô Lâm dẫn đầu đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hương tưởng niệm anh hùng liệt sĩ ở tượng đài Bắc Sơn và viếng các lãnh đạo tiền bối tại Nghĩa trang Mai Dịch.