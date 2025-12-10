Hà Nội bật chế độ 24/7, “đốt đuốc” chiêu hiền tài, hướng tới trung tâm tài chính quốc tế

Hướng tới mục tiêu trung tâm tài chính quốc tế, Hà Nội ban hành loạt chính sách đột phá như ra nghị quyết về sandbox, lập quỹ đầu tư mạo hiểm, vận hành sàn giao dịch công nghệ và "đốt đuốc" tìm kiến trúc sư trưởng.

"Đốt đuốc" tìm nhân tài

Phát biểu tại Diễn đàn quản trị doanh nghiệp Việt Nam 2025 với chủ đề "Khai phá tiềm năng tài sản số", TS Trần Anh Tuấn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Hà Nội, cho biết lãnh đạo Hà Nội xác định sẽ đưa thành phố trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn nhất thế giới.

"Chúng tôi muốn thu hút lại toàn bộ lực lượng chất xám, nguồn nhân lực và tài chính mà Hà Nội đã từng đánh mất", ông nói.

Trong năm vừa qua, Hà Nội đã bắt đầu cụ thể hóa các định hướng lớn, dựa trên Nghị quyết 98 của TP. HCM và Nghị quyết 68. Thành phố đã vận dụng Luật Thủ đô kết hợp với Luật Khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị và một số quy phạm pháp luật khác để ban hành 6 nghị quyết quan trọng. Trong đó có những nội dung lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, ví dụ như nghị quyết về sandbox. Nghị quyết xác định 4 nhóm lĩnh vực ưu tiên, bao gồm cả tài sản số. Hiện nay, thành phố đang tiếp nhận hồ sơ và đề xuất để phối hợp cùng doanh nghiệp thực hiện các thử nghiệm này.

Hà Nội cũng là địa phương đầu tiên có nghị quyết thành lập Quỹ đầu tư mạo hiểm. Thành phố đã chi "vốn mồi" 600 tỷ đồng và thu hút gần 10 nhà đầu tư chiến lược tham gia. "Quỹ này sẽ vận hành hoàn toàn theo cơ chế thị trường, không có pháp nhân nhà nước, được quản lý bởi Hội đồng quỹ nhằm thoát khỏi sự rườm rà của ngân sách và chấp nhận chia sẻ rủi ro", ông Tuấn chia sẻ

Ngoài ra, thành phố còn có các nghị quyết về đột phá phát triển khoa học công nghệ, hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và sàn giao dịch công nghệ. Dự kiến ngày 22/12 tới, Hà Nội sẽ chính thức bấm nút vận hành sàn này.

"Tôi cũng vừa báo cáo Thành ủy về việc tích hợp thêm chức năng sàn giao dịch tài sản số vào hệ thống, đúng như tinh thần Nghị quyết 05", ông Tuấn thông tin thêm. Ngoài ra, vừa qua, Quốc hội đã thông qua các nghị quyết đặc thù cho Thủ đô chỉ trong vòng một tuần. Sắp tới, thành phố sẽ tiếp tục sửa đổi, cập nhật Luật Thủ đô và các chính sách mới để nâng cao vị thế cạnh tranh quốc tế.

"Dù chưa được định danh chính thức là Trung tâm tài chính quốc tế, nhưng tôi khẳng định chắc chắn trong tương lai gần, Hà Nội sẽ trở thành một trung tâm như vậy. Chúng tôi mong muốn nguồn lực và chính sách của Hà Nội sẽ gặp được đúng các nhà đầu tư và cộng đồng doanh nghiệp. Hà Nội đang đốt đuốc đi tìm các kiến trúc sư trưởng cho các lĩnh vực dữ liệu, phần cứng, chip bán dẫn và cả tài sản số", Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội nói.

Ông cũng khẳng định lãnh đạo TP sẵn sàng tiếp đón doanh nhân, chuyên gia… 24/7, làm việc với tinh thần "từ thứ Hai đến thứ Hai", từ sáng đến sáng, chỉ có giờ nghỉ chứ không có ngày nghỉ.

Mục tiêu tăng trưởng 11%/năm từ kinh tế số

Chia sẻ về mục tiêu của Hà Nội từ năm 2026 đến 2030, ông Trần Anh Tuấn cho biết thành phố đặt kế hoạch tăng trưởng từ 11%/năm trở lên. Trong đó, tỷ trọng kinh tế số đạt từ 40% GRDP.

Để hiện thực hoá mục tiêu này, việc dựa vào mô hình kinh tế truyền thống, mô hình tăng trưởng cũ là rất khó khả thi, hoặc nếu đạt được cũng không thể bền vững. Vì vậy, thành phố xác định chỉ có thể đi theo con đường khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và đặc biệt là những mô hình tăng trưởng mới như kinh tế số.

"Chúng tôi làm mọi cách, mọi điều kiện có thể, cố gắng đồng bộ hóa, làm sạch, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu. Hà Nội sở hữu một mỏ vàng khổng lồ về dữ liệu nhưng lại không khai thác được gì từ dữ liệu cả, thậm chí để cho doanh nghiệp nước ngoài đến lấy dữ liệu của mình để kiếm tiền của mình. Đó là cái thất thoát vô cùng lớn về mặt kinh tế", ông Tuấn bình luận.

Hiện, rất nhiều doanh nghiệp tới làm việc và thành phố đã chuẩn bị sandbox một số việc. Nổi bật như Hà Nội sẽ là thành phố đầu tiên bỏ tiền ngân sách để mua kết quả nghiên cứu của nhà khoa học để thương mại hóa, thử nghiệm và đưa vào cuộc sống.

Ngày 22/12 tới, thành phố sẽ ký hợp đồng với một nhóm nghiên cứu về kit test phát hiện ung thư đã được cấp bằng bảo hộ sáng chế. Hoặc về Nghị định 271 của Chính phủ về thành lập doanh nghiệp spin-off, thành phố cũng đã làm việc với các trường đại học. Ngày 22/12 tới TP sẽ ký 5 biên bản ghi nhớ (MOU), cấp tiền cho 5 nhóm nghiên cứu để thành lập doanh nghiệp spin-off của các trường đại học lớn.

"Hay với lĩnh vực blockchain, chúng tôi cũng đang làm việc với các đơn vị có năng lực để giải bài toán về truy xuất nguồn gốc trong an toàn thực phẩm, qua đó gây dựng lại niềm tin của người tiêu dùng", ông Tuấn cho hay.