Biến động “thượng tầng” ở hàng loạt doanh nghiệp dịp cuối năm

Nhiều doanh nghiệp như Dược Hậu Giang, Viglacera, Eximbank, FLC Faros, Vạn Phát Hưng... đang có những thay đổi nhân sự “thượng tầng”.

Các doanh nghiệp có sự thay đổi nhân sự cấp cao ở các vị trí chủ chốt như Tổng giám đốc, chủ tịch HĐQT đều đang trong quá trình tái cấu trúc hoặc thay đổi người có kinh nghiệm cao hơn nhằm dẫn dắt công ty trong giai đoạn phát triển mới.

Dược Hậu Giang thay Tổng giám đốc

Hội đồng quản trị CTCP Dược Hậu Giang (Mã: DHG) vừa công bố nghị quyết thông qua việc miễn nhiệm ông Toshiyuki Ishii, thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của công ty sẽ thôi kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật kể từ ngày 1/1/2026 do hết nhiệm kỳ 3 năm (2023 - 2025).

Cùng với đó, HĐQT Dược Hậu Giang thông qua việc bổ nhiệm ông Toshifumi Kojima giữ chức vụ quyền Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của công ty trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày 1/1/2026.

Dược Hậu Giang cho biết sau thời gian 6 tháng đảm nhiệm vị trí, HĐQT hoặc Ủy ban nhân sự công ty sẽ đánh giá năng lực ông Toshifumi Kojima và xem xét quyết định bổ nhiệm chính thức cho nhiệm kỳ 3 năm của Tổng giám đốc đến ngày 31/12/2028.

Ngoài ra, HĐQT cũng thống nhất tái bổ nhiệm ông Osamu Fujimori với vai trò là Tổng giám đốc điều hành (COO) kể từ ngày 1/1/2026 đến hết ngày 31/12/2026.

Bên cạnh đó, ông Tomoyuki Kawata tiếp tục chức vụ Phó tổng giám đốc phụ trách sản xuất và chuyển giao công nghệ; bà Nguyễn Ngọc Diệp tiếp tục giữ vai trò Phó tổng giám đốc phụ trách sản xuất kể từ ngày 1/1/2026 đến hết ngày 31/12/2028.

Coninco dàn lãnh đạo mới

Ngày 8/12, CTCP Tư vấn Công nghệ, Thiết bị và Kiểm Định Xây dựng - Coninco (Mã: CNN) đã thông qua loạt quyết nghị quan trọng, trong đó có việc bầu nhân sự mới cho 2 vị trí chủ chốt.

Cụ thể, ông Hà Minh, thành viên HĐQT được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT thay ông Phan Ngọc Cương. Đồng thời, HĐQT thống nhất bổ sung chức danh Phó chủ tịch HĐQT và bầu bà Lê Thị Ngọc Bích đảm nhiệm vị trí này.

Ở Ban điều hành, HĐQT bổ nhiệm ông Nguyễn Đăng Quang làm Tổng giám đốc thay ông Nguyễn Mạnh Tuấn. Ông Tuấn tiếp tục giữ vai trò Phó tổng Giám đốc.

Nhiều doanh nghiệp thay đổi lãnh đạo cấp cao dịp cuối năm. (Ảnh minh hoạ).

Viwaseen có nữ Tổng giám đốc

Ngày 8/12, Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam (Viwaseen - Mã: VIW) quyết định miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Ngô Văn Dũng, đồng thời bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang đảm nhiệm vị trí này.

Bà Trang hiện là Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc tài chính Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex - Mã: VCG).

Sự thay đổi nhân sự diễn ra trong bối cảnh Vinaconex dự kiến mua 56.949.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,16% vốn điều lệ của Viwaseen. Động thái này diễn ra sau khi Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đã thông báo đấu giá trọn lô số cổ phần nói trên vào cuối tháng 10.

Mức giá khởi điểm được SCIC đưa ra là hơn 1.231 tỷ đồng, tương đương 21.620 đồng/cp. Điểm đáng chú ý là mức giá khởi điểm được đưa ra cao hơn thị giá cổ phiếu VIW hơn 2 lần tại thời điểm công bố.

Eximbank thay Chủ tịch HĐQT

Ngày 4/12, Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank – Mã: EIB) công bố kiện toàn nhân sự cấp cao tại vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Theo đó, HĐQT Eximbank đã chấp thuận nguyện vọng thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT của ông Nguyễn Cảnh Anh vì lý do cá nhân. Ông Nguyễn Cảnh Anh vẫn sẽ tham gia HĐQT với vai trò thành viên.

Tại cuộc họp, HĐQT đã bầu bà Phạm Thị Huyền Trang, Phó chủ tịch thường trực HĐQT, giữ chức Chủ tịch HĐQT Eximbank (nhiệm kỳ 2025-2030), Người đại diện theo pháp luật của Eximbank từ ngày 4/12.

Cùng ngày, HĐQT Eximbank đã thông qua đơn từ nhiệm của ông Trần Anh Thắng khỏi vị trí Phó tổng giám đốc với lý do cá nhân.

Vạn Phát Hưng miễn nhiệm Tổng giám đốc

HĐQT CTCP Vạn Phát Hưng (Mã: VPH) đã quyết định miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật Công ty của Ông Ngô Thanh Xuân kể từ ngày 5/12.

Người được bổ nhiệm thay thế là ông Châu Quang Đạt - trước đó giữ chức Phó tổng giám đốc. Đáng chú ý, ông Đạt mới đảm nhiệm vị trí Phó tổng từ ngày 7/11, tức chỉ gần một tháng trước khi được giao trọng trách mới.

Thay đổi nhân sự lãnh đạo diễn ra trong thời điểm Vạn Phát Hưng ghi nhận quý thứ 4 liên tiếp thua lỗ, với khoản lỗ sau thuế hơn 10 tỷ đồng trong quý III.

Biến động liên tiếp ở FLC Faros

Ngày 2/12, CTCP Xây dựng FLC Faros (Mã: ROS) đã miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT ông Đào Danh Ngọc. Đáng chú ý, ông Ngọc mới ngồi vào vị trí này kể ngày 9/9, tức thời gian đảm nhiệm chưa đầy 3 tháng.

Ở chiều ngược lại, HĐQT công ty bổ nhiệm bà Phạm Tú Anh (sinh năm 1993), thành viên HĐQT, giữ chức Chủ tịch kể từ ngày 2/12.

Những thay đổi này diễn ra trong bối cảnh FLC Faros liên tục điều chỉnh bộ máy nhân sự cấp cao. Trước đó, ngày 1/12, HĐQT đã thông báo miễn nhiệm ông Nguyễn Đức Thọ khỏi chức Phó tổng giám đốc, trong khi ông mới nhậm chức vào cuối tháng 9.

Đầu tháng 11, ông Đỗ Ngọc Ân được bổ nhiệm thay cho ông Trịnh Văn Nam làm Phó tổng giám đốc thường trực FLC Faros.

Còn trong tháng 9, hai nhân sự cấp cao gồm ông Đỗ Mạnh Hùng – Chủ tịch HĐQT và ông Trịnh Huy Linh - thành viên HĐQT - cũng đồng loạt xin từ nhiệm với lý do cá nhân. Cả hai đều được bầu tại Đại hội cổ đông bất thường ngày 16/1/2025.

Phó tổng giám đốc Viglacera từ nhiệm

Ngày 1/12, Tổng công ty Viglacera - CTCP (Mã: VGC) cho biết đã nhận được đơn từ nhiệm của ông Quách Hữu Thuận, Phó tổng giám đốc, phụ trách lĩnh vực gạch ốp lát và ban truyền thông của Tổng công ty. Theo Viglacera, việc từ nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày được HĐQT phê duyệt.

Thời gian gần đây, nhân sự Viglacera liên tục biến động. Ngày 1/11, ông Lương Thanh Tùng thôi giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Viglacera. Ông Tùng cho biết đang đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc của CTCP Hạ tầng Gelex nên cần tập trung toàn bộ thời gian và nguồn lực cho công tác quản trị, điều hành và triển khai các nhiệm vụ đầu tư tại đây.

Ở chiều ngược lại, ông Bùi Lê Cao Kế, Phó tổng giám đốc CTCP hạ tầng Gelex, được bổ nhiệm vào vị trí Phó tổng giám đốc Viglacera từ ngày 1/11.

Trước đó, đầu tháng 10, HĐQT Viglacera quyết định cho ông Nguyễn Minh Khoa thôi giữ chức vụ Phó tổng giám đốc. Song ông vẫn tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc Công ty Kính nổi Viglacera - Chi nhánh Viglacera.

2 sếp Xi măng Hà Tiên nghỉ hưu

Cuối tháng 11, CTCP Xi măng Vicem Hà Tiên (Mã: HT1) cho biết đã nhận được đơn xin từ nhiệm của ông Đinh Quang Dũng - Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Văn Lập - Thành viên HĐQT. Cả hai sẽ kết thúc nhiệm kỳ từ ngày 1/12 do đến tuổi nghỉ hưu.

Ông Đinh Quang Dũng sẽ không tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Để không làm ảnh hưởng đến công tác quản trị, HĐQT thống nhất giao ông Nguyễn Quốc Thắng, hiện là Tổng Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT, phụ trách điều hành các hoạt động của Hội đồng quản trị kể từ đầu tháng 12.