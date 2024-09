Làng biệt thự triệu USD Geleximco, Nam An Khánh lại chìm trong "biển nước"

VietTimes – Nhiều tuyến phố tại Khu đô thị Geleximco Lê Trọng Tấn, Khu đô thị Nam An Khánh Sudico (Hoài Đức) ghi nhận ngập sâu, nhiều căn biệt thự, nhà liền kề triệu USD bị cô lập.

Ảnh hưởng của hoàn lưu bão Yagi, từ ngày 10/9 đến sáng nay 11/9, Hà Nội mưa lớn khiến nhiều tuyến phố bị ngập sâu. Đặc biệt, tại các khu đô thị phía Tây như Khu đô thị Geleximco Lê Trọng Tấn, Khu đô thị Nam Anh Khánh Sudico (Hoài Đức) có nhiều tuyến đường chìm trong "biển nước".

Tại Khu A của Khu đô thị Geleximco Lê Trọng Tấn, các tuyến đường đều ngập chìm trong nước

Theo chia sẻ của một số người dân sinh sống tại đây, do lường trước tình trạng ngập lụt sắp diễn ra nên họ đã có biện pháp chống ngập từ vài ngày trước.

Nhiều hộ gia đình đã dùng những bao tải cát và các vật dụng để chắn không cho nước vào nhà.

Các vật dụng như tấm tôn được chắn ngay lối vào hầm nhà.

Tuy nhiên, cũng có nhiều hầm nhà liền kề, biệt thự tại 2 khu đô thị này bị nước tràn vào sâu, người dân liên tục phải dùng máy bơm để bơm nước ra ngoài.



Nhiều phương tiện ô tô qua lại nước dập dềnh như sóng biển

Theo ghi nhận của PV VietTimes, nước ngập sâu, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Tương tự, tại Khu đô thị Nam An Khánh Sudico cũng ghi nhận các tuyến đường ngập sâu.

Nhiều phương tiện chết máy phải dắt bộ, một số phương tiện đang được sửa.

Được biết, đây không phải lần đầu khu vực này diễn ra tình trạng ngập lụt, mà cứ hễ mưa to kéo dài là ngập nên được nhiều người gọi là "vịnh An Khánh". Nguyên nhân do hệ thống hạ tầng không đáp ứng được nên xảy ra ngập úng nghiêm trọng.

Dù hạ tầng kém, mưa là ngập nhưng giá các căn nhà phố mặt đường đôi Lê Trọng Tấn tại khu A Geleximco rất cao, lên tới 330-350 triệu đồng/m2; nhà liền kề dao động 125 - 256 triệu đồng/m2. Còn các căn biệt thự trong khu Nam An Khánh giá 140 - 185 triệu đồng/m2.

Không chỉ phân khúc nhà ở thấp tầng, mặt bằng giá chung cư mới mở bán khu vực này cũng lên tới 80-100 triệu đồng/m2 như: Lumi Hanoi, Masterise Lumière Riverside, The Solar Park...