Ông Vance tuyên bố sẵn sàng lãnh đạo nước Mỹ trong trường hợp "thảm kịch"

Tổng thống Mỹ Donald Trump, 79 tuổi, đã là mục tiêu của ít nhất hai âm mưu ám sát. Trong bối cảnh đó, Phó Tổng thống J.D. Vance tuyên bố ông đã sẵn sàng đảm nhiệm vai trò Tổng thống nếu chẳng may xảy ra “một bi kịch khủng khiếp”, đồng thời nhấn mạnh 7 tháng “huấn luyện thực chiến” tại Nhà Trắng đã chuẩn bị cho ông hành trang vững chắc.

Trong cuộc phỏng vấn với USA Today hôm 28/8, ông Vance được hỏi liệu ông có thể thay thế ông Trump – một trong những Tổng thống lớn tuổi nhất trong lịch sử nước Mỹ – nếu nhà lãnh đạo này không còn đủ khả năng điều hành chính phủ.

Theo ông Vance, ông Trump vẫn tràn đầy năng lượng và sự tận tâm. Ông miêu tả: “Ông ấy là người đi ngủ cuối cùng…và là người đầu tiên gọi điện vào buổi sáng”, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng ông Trump sẽ “hoàn thành nhiệm kỳ và làm nên những điều tuyệt vời cho người dân Mỹ”.

Tuy vậy, ông cũng nhấn mạnh: “Nếu, không may, có một bi kịch khủng khiếp xảy ra, thì tôi không thể nghĩ ra sự huấn luyện nào tốt hơn 200 ngày qua”.

Tháng 7/2024, ông Trump thoát chết trong một vụ ám sát tại cuộc vận động ở Butler, bang Pennsylvania. Những phát súng đã sượt qua phần trên tai phải của ông, khiến nhiều người bị thương, trước khi kẻ tấn công bị Mật vụ Mỹ tiêu diệt. Một người trong đám đông và chính nghi phạm đã thiệt mạng.

Âm mưu ám sát thứ hai diễn ra ngày 15/9/2024 tại sân golf của ông Trump ở West Palm Beach, bang Florida, khi một đối tượng có vũ trang bị bắt giữ trước khi kịp nổ súng.

Trả lời báo chí hồi tháng 4, ông Vance từng úp mở khả năng ra tranh cử Tổng thống năm 2028, song nhấn mạnh sẽ tham khảo ý kiến ông Trump trước, bởi còn “rất nhiều điều có thể xảy ra trong 3 năm tới”.

Chính ông Trump cũng cho rằng ông Vance hiện “có lẽ là ứng viên được ưu ái nhất” cho đề cử Tổng thống của đảng Cộng hòa năm 2028. Ngoài ra, ông Trump còn nhắc tới Ngoại trưởng Marco Rubio như một lựa chọn kế nhiệm tiềm năng.

Trước khi trở thành Phó Tổng thống, ông Vance từng là thượng nghị sĩ đại diện bang Ohio giai đoạn 2023–2025, sau sự nghiệp thành công với vai trò nhà đầu tư mạo hiểm và tác giả cuốn hồi ký bán chạy “Hillbilly Elegy”. Trong khi đó, ông Rubio là thượng nghị sĩ Florida hơn một thập kỷ và từng đạt tầm ảnh hưởng quốc gia khi tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2016.