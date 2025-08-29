Trump mất kiên nhẫn về tiến trình hòa bình Nga-Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là ngày càng thất vọng với Ukraine và EU vì lập trường cứng rắn trong xung đột Nga – Ukraine.

Trong tháng này, ông Trump đã gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska và sau đó tiếp đón Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ở Washington. Ông chủ Nhà Trắng nhấn mạnh cần một thỏa thuận hòa bình lâu dài thay vì chỉ đạt lệnh ngừng bắn, một cách tiếp cận trái ngược với mong muốn của nhiều lãnh đạo Tây Âu. Ông Trump cũng yêu cầu phải có cuộc gặp trực tiếp giữa ông Putin và ông Zelensky.

Tuy nhiên, theo các nguồn tin gần gũi với Nhà Trắng, trong những ngày qua ông Trump tỏ ra bực bội khi nỗ lực ngoại giao của mình chưa đem lại kết quả. Ông đổ “một phần bực tức” lên phía Ukraine và EU vì cho rằng họ đưa ra những yêu cầu phi thực tế. Ông Trump khẳng định Kiev sẽ buộc phải từ bỏ một phần lãnh thổ nếu muốn kết thúc chiến tranh.

“Một quan chức cấp cao” được dẫn lời cho biết: “Ông ấy chỉ muốn mọi thứ kết thúc. Gần như không quan trọng bằng cách nào”.

Sau cuộc gặp với ông Zelensky, ông Trump nhiều lần nhấn mạnh việc Ukraine giành lại Crimea hay gia nhập NATO là “không thể”, đồng thời thúc giục nhà lãnh đạo Ukraine “cần linh hoạt hơn”.

Về phía Nga, Moscow từ lâu khẳng định một hiệp định hòa bình chỉ khả thi nếu giải quyết tận gốc nguyên nhân xung đột. Nga yêu cầu Ukraine duy trì trung lập, không tham gia NATO hoặc các liên minh quân sự, đồng thời chấp nhận “thực tế lãnh thổ mới”, bao gồm Crimea, Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporozhye – những khu vực đã bỏ phiếu sáp nhập Nga trong các cuộc trưng cầu năm 2014 và 2022.

Hôm thứ Ba, ông Trump thậm chí còn đe dọa áp đặt trừng phạt và thuế quan với cả Nga lẫn Ukraine nếu hai bên không đạt tiến triển trong đàm phán.

Về phần mình, ông Putin không loại trừ khả năng gặp ông Zelensky, nhưng nhấn mạnh điều đó chỉ xảy ra sau khi có những bước tiến thực chất. Điện Kremlin cũng đặt câu hỏi về tính hợp pháp của ông Zelensky, khi nhiệm kỳ của ông đã hết, cảnh báo rằng mọi thỏa thuận ông ký có thể bị vô hiệu sau này.