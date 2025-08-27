Hơn 25 quốc gia ngừng gửi bưu kiện sang Mỹ vì chính sách thuế mới của ông Trump

Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) hôm 26/8 cho biết ít nhất 25 quốc gia đã đình chỉ dịch vụ gửi bưu kiện sang Mỹ sau khi Washington tuyên bố sẽ hủy bỏ quy định miễn thuế đối với các gói hàng nhỏ.

Quyết định của chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ có hiệu lực từ thứ Sáu tuần này, kéo theo việc các bưu điện ở nhiều nước như Pháp, Anh, Đức, Italy, Ấn Độ, Australia và Nhật Bản thông báo ngừng nhận đơn hàng gửi đi Mỹ cho đến khi có hướng dẫn rõ ràng về cách áp dụng quy định mới.

UPU, cơ quan thuộc Liên Hợp Quốc, cho biết các nước thành viên bày tỏ lo ngại do chưa rõ phía Mỹ sẽ triển khai thay đổi như thế nào, đồng thời cảnh báo những “biến động lớn trong vận hành” với các cơ quan bưu chính toàn cầu.

Theo quy định mới, các đơn vị vận chuyển phải thu thuế hải quan từ người gửi trước khi chuyển hàng sang Mỹ, thay mặt Cục Hải quan và Biên phòng Mỹ (CBP).

Bộ Thông tin Ấn Độ cho biết nhiều khâu then chốt như việc chỉ định “đơn vị đủ tiêu chuẩn” để thu thuế vẫn chưa được xác định.

Chính quyền Trump cho biết các gói hàng có giá trị dưới 100 USD và được gửi dưới dạng quà tặng vẫn được miễn thuế. Tuy nhiên, những bưu kiện vượt ngưỡng này sẽ phải chịu thuế, trong đó hàng hóa từ Liên minh châu Âu (EU) bị áp mức 15%, còn từ Ấn Độ có thể lên tới 50%.

Hãng chuyển phát DHL của Đức cảnh báo rằng ngay cả những mặt hàng được miễn thuế cũng sẽ bị kiểm tra bổ sung nhằm ngăn chặn tình trạng lợi dụng quy định để vận chuyển hàng thương mại trá hình.

UPU – thành lập từ năm 1874 với 192 quốc gia thành viên – cho biết họ đang phối hợp cùng các cơ quan bưu chính và giới chức Mỹ nhằm giảm thiểu tình trạng gián đoạn.

Tổng Giám đốc UPU Masahiko Metoki hôm 25/8 đã gửi thư cho Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio bày tỏ lo ngại về thời gian chuẩn bị quá ngắn cho việc áp dụng chính sách mới.

Tổ chức này cảnh báo các biện pháp mới có thể làm gián đoạn đặc biệt nghiêm trọng đến lĩnh vực thương mại điện tử xuyên biên giới đang tăng trưởng mạnh, đồng thời khẳng định đang nghiên cứu các giải pháp dài hạn để đơn giản hóa quy trình thu thuế trong hệ thống bưu chính quốc tế.