Ông Trump xác nhận Israel đồng ý rút quân khỏi Gaza

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Israel đã đồng ý rút quân về đường ranh giới mà nước này nắm giữ trước khi mở chiến dịch tấn công lớn vào thành phố Gaza hồi tháng trước. Nếu được thực thi, bước nhượng bộ này sẽ là một phần trong thỏa thuận đề xuất với Hamas, theo đó toàn bộ con tin người Israel còn lại sẽ được phóng thích.

“Khi Hamas xác nhận, lệnh ngừng bắn sẽ có hiệu lực NGAY LẬP TỨC, việc trao đổi con tin và tù nhân sẽ bắt đầu, và chúng ta sẽ tạo điều kiện cho giai đoạn rút quân tiếp theo — điều này sẽ đưa chúng ta tiến gần hơn đến kết thúc thảm kịch kéo dài 3.000 NĂM. Cảm ơn vì đã quan tâm, và hãy CHỜ ĐÓN DIỄN BIẾN TIẾP THEO!”, ông Trump viết trên nền tảng Truth Social hôm 4/10.

Bản đồ do ông Trump công bố cho thấy đường rút quân ban đầu, tương ứng gần như với ranh giới kiểm soát của quân đội Israel trước chiến dịch tấn công Gaza City. Theo tờ Times of Israel, vào thời điểm đó Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) kiểm soát khoảng 70% lãnh thổ Dải Gaza.

IDF trước đó cũng cho biết họ sẽ giới hạn hoạt động ở mức “phòng thủ”, trong bối cảnh cả Israel và Hamas tạm thời đồng ý với kế hoạch trao đổi tù nhân do ông Trump đề xuất.

Trong bài phát biểu trên truyền hình tối thứ Bảy, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bày tỏ hy vọng rằng các con tin sẽ sớm được trở về trong những ngày tới, trong khi lực lượng IDF vẫn tiếp tục hiện diện trong Dải Gaza.

Theo RT