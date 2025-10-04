Ông Trump yêu cầu Israel lập tức ngừng không kích Gaza, nói Hamas sẵn sàng cho hòa bình

Tổng thống Donald Trump hôm 3/10 đã yêu cầu Israel ngay lập tức dừng các cuộc ném bom tại Gaza sau khi Hamas đồng ý trao trả con tin và chấp thuận một số điều khoản trong kế hoạch do Mỹ đề xuất nhằm chấm dứt chiến tranh, dù những vấn đề gai góc như giải giáp vẫn chưa được giải quyết.

Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết Israel đang chuẩn bị “thực thi ngay lập tức” giai đoạn đầu tiên của kế hoạch Gaza do ông Trump đưa ra, trong đó bao gồm việc Hamas trao trả các con tin Israel sau phản hồi từ nhóm này.

Nhóm vũ trang Hamas hôm thứ Sáu đã đưa ra phản hồi đối với kế hoạch 20 điểm của ông Trump, sau khi Tổng thống Mỹ cảnh báo rằng Hamas có thời hạn đến Chủ nhật tuần này để chấp thuận, nếu không sẽ phải đối mặt với “hậu quả nghiêm trọng”.

Ông Trump, người tự xem mình là nhân vật duy nhất có thể mang lại hòa bình cho Gaza, đã dồn nhiều vốn liếng chính trị vào nỗ lực chấm dứt cuộc chiến kéo dài 2 năm, khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng và đẩy đồng minh Israel của Mỹ vào tình thế ngày càng bị cô lập trên trường quốc tế.

Ông Trump nói ông tin rằng Hamas đã cho thấy “sẵn sàng cho một nền hòa bình lâu dài” và đặt trách nhiệm vào chính phủ Netanyahu.

“Israel phải ngay lập tức dừng ném bom Gaza, để chúng ta có thể đưa các con tin ra ngoài an toàn và nhanh chóng!”, ông Trump viết trên nền tảng Truth Social của ông. “Chúng ta đang thảo luận về các chi tiết cần hoàn thiện. Đây không chỉ là vấn đề Gaza, mà là về nền Hòa bình Trung Đông đã được mong mỏi từ lâu”.

Văn phòng ông Netanyahu tuyên bố Israel “sẽ tiếp tục hợp tác đầy đủ với Tổng thống và đội ngũ của ông để chấm dứt chiến tranh phù hợp với các nguyên tắc mà Israel đã đưa ra, trùng khớp với tầm nhìn của Tổng thống Trump”.

Gaza vẫn tiếp tục bị oanh tạc

Theo người dân địa phương, xe tăng Israel đã pháo kích vào đường Talateeni, trục giao thông chính ở trung tâm thành phố, ngay sau thông điệp của ông Trump gửi tới Israel yêu cầu dừng ném bom. Nhân chứng cho biết các máy bay quân sự Israel cũng gia tăng không kích tại thành phố Gaza chỉ trong vòng một giờ sau phản hồi của Hamas, đánh trúng nhiều ngôi nhà ở khu Remal.

Các đợt tấn công cũng được ghi nhận tại Khan Younis, nhưng chưa có báo cáo về thương vong, theo cư dân.

Israel, quốc gia ủng hộ đề xuất của ông Trump, hiện vẫn chưa bình luận về phản hồi của Hamas hay yêu cầu của ông Trump chấm dứt oanh tạc. Tuy nhiên, lãnh đạo phe đối lập tại Quốc hội Israel Yair Lapid kêu gọi ông Netanyahu xúc tiến kế hoạch này. Trên mạng X, ông viết: “Israel nên tuyên bố tham gia các cuộc thảo luận do Tổng thống dẫn dắt để hoàn tất chi tiết của thỏa thuận”.

Các gia đình có người bị Hamas giam giữ tại Gaza cũng kêu gọi ông Netanyahu “lập tức ra lệnh đàm phán để đưa tất cả con tin trở về”.

Trong nước, ông Netanyahu đang mắc kẹt giữa áp lực ngày càng tăng đòi kết thúc chiến tranh – từ các gia đình con tin và công chúng đã mệt mỏi vì xung đột – và những yêu cầu cứng rắn từ phe cực hữu trong liên minh cầm quyền, vốn khăng khăng rằng Israel không được dừng chiến dịch tại Gaza.

Nhiều vấn đề gai góc chưa được giải quyết

Hamas hiện vẫn chưa cho biết liệu họ có đồng ý giải giáp và phi quân sự hóa Gaza hay không – điều kiện mà Israel và Mỹ muốn nhưng Hamas nhiều lần từ chối. Nhóm này cũng không chấp thuận đề xuất rút quân theo từng giai đoạn của Israel, thay vì rút toàn bộ ngay lập tức như Hamas yêu cầu.

Một quan chức cấp cao của Hamas nói với hãng thông tấn Al Jazeera rằng nhóm này sẽ không giải giáp trước khi Israel chấm dứt chiếm đóng dải Gaza, nhấn mạnh sự khác biệt quan điểm khi cuộc chiến bước sang năm thứ hai.

Qatar đã bắt đầu phối hợp với Ai Cập và Mỹ để tiếp tục các cuộc đàm phán về kế hoạch Gaza của Trump, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Qatar cho biết trên X.

Kế hoạch của ông Trump bao gồm lệnh ngừng bắn ngay lập tức, trao đổi toàn bộ con tin do Hamas giam giữ với tù nhân Palestine tại Israel, rút quân Israel theo từng giai đoạn khỏi Gaza, giải giáp Hamas và thành lập một chính quyền chuyển tiếp do một cơ quan quốc tế dẫn dắt.

Hamas muốn đàm phán thêm

Trong phản hồi của mình, Hamas nói rằng nhóm “đánh giá cao nỗ lực của cộng đồng Arab, Hồi giáo và quốc tế, cũng như của Tổng thống Mỹ Donald Trump, kêu gọi chấm dứt chiến tranh tại Dải Gaza, trao đổi tù nhân và cho phép viện trợ khẩn cấp được đưa vào”.

Hamas tuyên bố “chấp thuận việc trao trả tất cả tù nhân của lực lượng chiếm đóng – cả còn sống và thi thể – theo công thức trao đổi trong đề xuất của Tổng thống Trump, với điều kiện hiện trường được đảm bảo cho việc thực hiện trao đổi”.

Tuy nhiên, Hamas cũng nhấn mạnh: “Trong bối cảnh này, phong trào khẳng định sẵn sàng ngay lập tức bước vào các cuộc đàm phán qua trung gian để bàn thảo chi tiết”.

Nhóm cũng cho biết họ sẵn sàng “chuyển giao quyền quản lý Dải Gaza cho một cơ quan Palestine gồm các nhà kỹ trị độc lập, dựa trên đồng thuận dân tộc Palestine và được sự hậu thuẫn của thế giới Arab và Hồi giáo”.

Song Hamas không nói rõ liệu có đồng ý với đề xuất của Trump rằng nhóm này bị cấm tham gia chính trị ở Gaza hay không. Hamas cho rằng họ “cần được tham gia và đóng góp” vào bất kỳ cuộc thảo luận nào về tương lai Gaza.

Trước đây, Hamas cũng từng đưa ra đề xuất trao trả toàn bộ con tin và chuyển giao quyền quản lý Dải Gaza cho một cơ quan khác.

Hôm thứ Sáu, trước phản hồi của Hamas, ông Trump cảnh báo rằng “mọi thảm họa” sẽ xảy ra ở Gaza nếu Hamas không chấp thuận đề xuất của ông trước 6 giờ chiều Chủ nhật. Hamas không tham gia vào các cuộc đàm phán đã dẫn đến kế hoạch này.

