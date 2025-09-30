Ông Netanyahu xin lỗi Qatar sau vụ Israel không kích Hamas ở Doha khiến 6 người chết

Thủ tướng Israel Netanyahu xin lỗi Qatar vì vụ tấn công Hamas ở Doha khiến 6 người chết, trong đó có sĩ quan an ninh Qatar, gây chấn động quốc tế.

Cuộc tấn công của Israel nhằm vào Hamas tại thủ đô Doha của Qatar hồi đầu tháng này được cho là đã khiến 6 người thiệt mạng, trong đó có một sĩ quan an ninh Qatar.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã gửi lời xin lỗi tới Qatar vì vụ tấn công chết người của Israel nhằm vào thủ đô của quốc gia vùng Vịnh này, nơi Israel nhắm mục tiêu vào các quan chức cấp cao của Hamas đang có mặt để tham gia đàm phán với một phái đoàn Israel. Thông tin được xác nhận trong bản ghi cuộc gọi do Mỹ làm trung gian giữa Nhà Trắng và Doha.

Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là không hề hay biết trước về vụ tấn công, sự việc đã vấp phải làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế. Vụ việc khiến 6 người thiệt mạng, trong đó có một sĩ quan an ninh Qatar, dù giới lãnh đạo hàng đầu của Hamas được báo cáo là đã thoát nạn.

Ông Netanyahu đã gặp ông Trump tại Washington trong hôm 29/9, trong cuộc gặp này họ đã có cuộc điện đàm ba bên với Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani.

Theo bản ghi cuộc gọi, Thủ tướng Israel đã “bày tỏ sự hối tiếc sâu sắc rằng vụ tấn công bằng tên lửa của Israel nhằm vào các mục tiêu Hamas tại Qatar đã vô tình giết chết một quân nhân Qatar”.

Ông cũng “bày tỏ sự hối tiếc rằng, trong khi nhắm vào giới lãnh đạo Hamas trong quá trình đàm phán con tin, Israel đã vi phạm chủ quyền của Qatar, đồng thời khẳng định Israel sẽ không tiến hành một cuộc tấn công tương tự trong tương lai”.

Qatar đã xác nhận rằng ông Netanyahu “đã xin lỗi về vụ tấn công cũng như việc vi phạm chủ quyền của Qatar”. Bản ghi từ phía Doha cũng cho biết Qatar hoan nghênh những đảm bảo từ phía Mỹ về việc ngăn chặn các cuộc tấn công lặp lại, đồng thời tái khẳng định sẵn sàng đóng vai trò trung gian cho các nỗ lực hòa bình tại Gaza.

Văn phòng của ông Netanyahu cho biết Thủ tướng Israel “lấy làm tiếc” về cái chết của một công dân Qatar trong vụ tấn công, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu của Israel là Hamas. Tuyên bố cũng thừa nhận rằng Israel và Qatar vẫn tồn tại những “bất đồng”, và ông Netanyahu hoan nghênh ý tưởng của ông Trump về việc thành lập một nhóm ba bên để giải quyết các vấn đề trong quan hệ song phương.

Trong nhiều năm qua, Qatar – nơi đặt văn phòng chính trị của Hamas – đã đóng vai trò quan trọng trong việc làm trung gian giữa Israel và nhóm vũ trang Palestine, góp phần dàn xếp các lệnh ngừng bắn và trao đổi con tin, bao gồm một thỏa thuận đình chiến vào năm 2023 và một khuôn khổ thỏa thuận khác vào đầu năm 2025.

Theo Reuters