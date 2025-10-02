Hải quân Israel chặn đội tàu cứu trợ Gaza, bắt giữu các nhà hoạt động đến từ 44 quốc gia

Hải quân Israel chặn đoàn tàu cứu trợ Gaza có các nhà hoạt động nhân đạo, cáo buộc “khiêu khích” giữa lúc khủng hoảng nhân đạo tại Gaza ngày càng nghiêm trọng.

Hải quân Israel đã chặn một đoàn tàu chở nhà hoạt động và hàng cứu trợ hướng tới Dải Gaza.

Đoàn tàu mang tên “Global Sumud Flotilla”, khởi hành từ Tây Ban Nha cách đây một tháng, quy tụ các nhà hoạt động đến từ 44 quốc gia với mục tiêu thách thức lệnh phong tỏa trên biển của Israel đối với Gaza.

Lực lượng hải quân Israel rạng sáng 2/10 đã lên kiểm soát nhiều con tàu sau khi những người tham gia từ chối lệnh đổi hướng. Các hành khách cho biết họ đã bị tấn công bằng vòi rồng.

Bộ Ngoại giao Israel xác nhận các nhà hoạt động, trong đó có nhà vận động khí hậu người Thụy Điển Greta Thunberg, đã bị giam giữ và đưa tới một cảng của Israel. “Greta và các bạn của cô ấy đều an toàn và khỏe mạnh”, bộ này viết trên mạng xã hội X.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Israel bác bỏ sứ mệnh này, cho rằng đây là một hành động “khiêu khích” chứ không phải nỗ lực nhân đạo, đồng thời khẳng định các nhà hoạt động đã được đề nghị một cách thức “hòa bình” để chuyển hàng cứu trợ đến Gaza nhưng họ lại chọn tiến vào “khu vực giao tranh” và bất chấp một “lệnh phong tỏa hải quân hợp pháp”.

Israel cũng đã ngăn chặn các nỗ lực tương tự nhằm phá vỡ lệnh phong tỏa vào tháng 6 và tháng 7.

Trong bối cảnh đó, tình hình nhân đạo tại Gaza tiếp tục xấu đi khi quân đội Israel tiến sâu vào thành phố Gaza trong cuộc chiến kéo dài với Hamas. Kể từ tháng 10 năm 2023, hơn 66.000 người Palestine đã thiệt mạng và gần như toàn bộ dân cư Gaza đã phải rời bỏ nhà cửa.

Theo RT