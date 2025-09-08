Ông Trump tuyên bố sẵn sàng cho "giai đoạn hai" lệnh trừng phạt Nga

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẵn sàng áp đặt trừng phạt giai đoạn mới với Nga và sẽ sớm gọi điện cho ông Putin giữa lúc chiến sự Ukraine leo thang.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7/9 cho biết ông sẵn sàng khởi động giai đoạn trừng phạt mới đối với Nga nhằm đáp trả cuộc chiến ở Ukraine, đồng thời tuyên bố sẽ sớm điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Phát biểu này được đưa ra chỉ một ngày sau khi Nga tiến hành đợt tấn công bằng UAV và tên lửa lớn kỷ lục qua đêm nhằm vào Ukraine – cuộc tập kích mới nhất trong chuỗi các đợt oanh kích quy mô lớn, diễn ra song song với nỗ lực của Washington nhằm thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình.

Trong buổi họp báo tại Nhà Trắng hôm 7/9, khi được hỏi liệu Mỹ có sẵn sàng bước vào “giai đoạn hai” của các biện pháp trừng phạt hay không, ông Trump đáp: “Có, tôi sẵn sàng”. Tuy nhiên, ông không đưa ra chi tiết cụ thể về gói trừng phạt mới cũng như mốc thời gian thực hiện.

Cùng ngày, ông Trump nói với báo giới rằng ông dự định sẽ sớm nói chuyện với ông Putin: “Rất sớm thôi. Trong vài ngày tới. Chúng tôi sẽ giải quyết xong. Vấn đề Nga - Ukraine, chúng tôi sẽ giải quyết”.

Ông Trump cũng bày tỏ sự không hài lòng trước đợt tập kích mới nhất của Nga, vốn đã gây hư hại cho tòa nhà Nội các ở trung tâm Kiev và ghi nhận số lượng UAV được phóng nhiều nhất kể từ khi xung đột toàn diện nổ ra. “Tôi không hài lòng với những gì đang diễn ra ở đó. Tôi tin rằng chúng tôi sẽ sớm dàn xếp được, nhưng tôi không vui với Nga. Tôi không vui với bất kỳ điều gì liên quan đến cuộc chiến đó”, ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ cũng cho biết “một số nhà lãnh đạo châu Âu” sẽ đến Nhà Trắng trong hai ngày tới để bàn về thỏa thuận hòa bình, song ông không nêu tên cụ thể.

Cùng ngày, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent khẳng định Washington sẵn sàng hợp tác với các đồng minh châu Âu nhằm “tăng áp lực lên Nga”, chủ yếu thông qua việc mở rộng các biện pháp áp thuế thứ cấp với những quốc gia mua dầu của Nga.

Ông Bessent nói với NBC News rằng động thái này có thể khiến nền kinh tế Nga, vốn đang suy yếu, chịu thêm sức ép và buộc Tổng thống Putin phải ngồi vào bàn đàm phán.

Dù nhiều lần đe dọa sẽ áp đặt biện pháp mạnh tay hơn đối với Moscow, ông Trump từ khi nhậm chức hồi tháng 1 đến nay chưa thực sự ban hành thêm gói trừng phạt nào mới. Thậm chí, trong một số trường hợp, chính quyền còn nới lỏng một số hạn chế vốn đã có từ trước.

Nhà Trắng từng nhiều lần dọa áp thuế thứ cấp trên diện rộng đối với các nước nhập khẩu dầu Nga, song mới chỉ thực hiện một lần duy nhất. Tháng 8 vừa qua, ông Trump áp mức thuế nặng với Ấn Độ – một trong những khách hàng mua dầu lớn nhất của Nga kể từ sau khi chiến sự bùng phát năm 2022. Tuy nhiên, giới chức Ấn Độ khẳng định động thái này sẽ không ngăn được nước này tiếp tục nhập khẩu dầu Nga.

Theo Kyiv Independent