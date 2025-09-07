Nga–Trung xây đường ống Power of Siberia 2, có thể trở thành mục tiêu của phương Tây

Dự án Power of Siberia 2 có thể đáp ứng 15% nhu cầu năng lượng Trung Quốc bằng khí đốt Nga, làm giảm đòn bẩy của Mỹ và đồng minh.

Phương Tây ngày càng lo ngại trước sự củng cố quan hệ chiến lược giữa Nga, Trung Quốc và Triều Tiên, đặc biệt khi dự án đường ống khí đốt khổng lồ Power of Siberia 2 (Sức mạnh Siberia 2) được xây dựng để đáp ứng tới 15% nhu cầu năng lượng của Trung Quốc bằng khí đốt Nga.

Điều này làm suy giảm nghiêm trọng đòn bẩy chiến lược của Mỹ và các đồng minh, vốn lâu nay dựa vào sự phụ thuộc của Nga vào nguồn thu năng lượng từ châu Âu và sự phụ thuộc của Trung Quốc vào các tuyến hàng hải do hải quân phương Tây kiểm soát.

Dự án này càng được chú ý sau chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Nga Vladimir Putin và cuộc hội đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình. Ngay sau đó, tại phương Tây đã xuất hiện những lời kêu gọi tấn công vào đường ống Power of Siberia 2.

Người dẫn chương trình nổi tiếng của Fox News, Jesse Watters, thậm chí còn thẳng thừng gợi ý rằng đường ống này có thể bị “cho nổ tung” như Nord Stream (Dòng chảy phương Bắc) từng xảy ra.

“Ông Putin đang đặt một đường ống lớn dẫn sang Trung Quốc. Nó dự kiến hoàn thành trong thập kỷ tới và cung cấp 15% năng lượng cho Trung Quốc. Nga và Trung Quốc ngày càng thân thiết. Có thể ai đó sẽ phải đánh bom đường ống này như Nord Stream”, Watters nói với khán giả, nhấn mạnh tầm quan trọng sống còn của nó với nền kinh tế Nga trước các lệnh trừng phạt phương Tây.

Những phát ngôn này phản ánh một xu hướng rộng hơn tại phương Tây, trong bối cảnh Mỹ và nhiều nước châu Âu đang trực tiếp triển khai lực lượng tham gia xung đột cùng Ukraine chống lại Nga. Thực tế, phương Tây từng nhiều lần kêu gọi tấn công hạ tầng trọng yếu của Nga, ví dụ như cầu Crimea bắc qua eo biển Kerch – mục tiêu mà sau đó Ukraine đã tấn công với sự hỗ trợ ngầm của phương Tây.

Ý tưởng “đánh sập” Power of Siberia 2 cũng xuất hiện ngay sau khi quân đội Ukraine đạt được những thành công gây chấn động ngày 1/6, khi họ mở một chiến dịch UAV quy mô lớn nhắm vào hàng loạt căn cứ không quân sâu trong lãnh thổ Nga, thậm chí có căn cứ gần sát biên giới Trung Quốc.

Với khả năng đã nhiều lần chứng minh có thể tấn công các mục tiêu nhạy cảm, từ ám sát sĩ quan Nga cho tới phá hủy cơ sở quân sự, việc Kiev hoặc một lực lượng nào đó tấn công đường ống Power of Siberia 2 trong tương lai không còn là kịch bản quá xa vời.