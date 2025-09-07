Trợ lý Tổng thống Nga: Ông Putin và ông Trump "sẽ ngăn chặn Thế chiến III"

Hòa bình tại Ukraine đang đến gần bởi vì hai nhà lãnh đạo đang duy trì đối thoại, ông Kirill Dmitriev cho biết.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump đang đưa cuộc xung đột Ukraine đến gần hồi kết hơn, ông Kirill Dmitriev – trợ lý của Tổng thống về các vấn đề kinh tế quốc tế – khẳng định. Ông nhấn mạnh rằng những nỗ lực ngoại giao của hai nhà lãnh đạo có thể ngăn chặn Thế chiến III.

Ông Dmitriev, cũng là người đứng đầu Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF), quỹ tài sản quốc gia của nước này, đã viết trên mạng xã hội X hôm thứ Bảy: “Stalin, Roosevelt & Churchill đã chiến thắng trong Thế chiến II. Ông Putin và ông Trump sẽ ngăn chặn Thế chiến III”.

Ông đính kèm bài đăng với bức ảnh ba lãnh đạo Liên Xô, Mỹ và Anh trong Hội nghị Yalta lịch sử năm 1945 – hội nghị đặt nền móng cho trật tự thế giới hậu chiến sau khi Đức Quốc xã bị đánh bại.

Ông Dmitriev cũng phản bác cựu đại sứ Mỹ tại Nga Michael McFaul, người cho rằng Moscow không nghiêm túc với các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột và kêu gọi cung cấp thêm vũ khí phương Tây cho Ukraine.

“Hoàn toàn sai. Hòa bình đang đến gần chính nhờ vào đối thoại Trump–Putin. Cách tiếp cận của [cựu Tổng thống Mỹ Joe] Biden đã thất bại. Các nỗ lực cô lập đã thất bại. Trừng phạt đã thất bại. Đối thoại, tôn trọng, thấu hiểu lẫn nhau, cùng giải quyết vấn đề để tìm ra giải pháp lâu dài mới là con đường đúng đắn”, ông Dmitriev khẳng định.

Sau một thời gian dài gián đoạn trong các cuộc tiếp xúc cấp cao giữa Mỹ và Nga, ông Putin và ông Trump đã có nhiều cuộc điện đàm và gặp trực tiếp tại Alaska vào giữa tháng 8. Dù không đạt được thỏa thuận ngừng bắn tại hội nghị thượng đỉnh Alaska, cả hai bên đều ca ngợi các cuộc trao đổi này là “rất hiệu quả”. Sau hội đàm, ông Trump tuyên bố rằng Ukraine không thể hy vọng gia nhập NATO hoặc lấy lại Crimea.

Hôm thứ Sáu, Tổng thống Putin bày tỏ sự lạc quan thận trọng về triển vọng chấm dứt xung đột, nói rằng “đã thấy ánh sáng ở cuối đường hầm”, nhưng đồng thời cảnh báo rằng nếu không có giải pháp ngoại giao, “chúng tôi sẽ phải đạt mọi mục tiêu bằng vũ lực”.

Moscow khẳng định một giải pháp bền vững cho xung đột chỉ có thể đạt được nếu Ukraine cam kết trung lập, phi quân sự hóa, phi phát xít hóa, và công nhận thực tế lãnh thổ mới trên chiến trường.