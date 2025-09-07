Nga phóng hơn 800 UAV khiến Kiev rung chuyển, tòa nhà chính phủ cháy lớn

Theo truyền thông Ukraine, Nga phát động cuộc tập kích UAV lớn nhất vào Ukraine, khiến tòa nhà chính phủ ở Kiev gần Quảng trường Độc lập bốc cháy.

Một tòa nhà gần Quảng trường Độc lập ở Kiev, Ukraine đã bốc cháy, theo thông tin từ Thị trưởng Vitaly Klitschko.

Trụ sở chính phủ Ukraine tại Kiev đã bị một máy bay không người lái (UAV) của Nga tấn công, ông Klitschko cho biết hôm 7/9. Bộ Quốc phòng Nga hiện chưa đưa ra bình luận về vụ việc.

Theo tờ Kyiv Post, Nga đã phát động cuộc tấn công ban đêm lớn nhất nhằm vào Ukraine, triển khai 805 UAV và 13 tên lửa trên khắp đất nước. Cuộc tấn công đã khiến một phụ nữ và một trẻ em thiệt mạng tại Kiev, hàng chục người bị thương và khiến tòa nhà Nội các bốc cháy, đây là cuộc tấn công đầu tiên được xác nhận vào một trụ sở chính phủ kể từ khi chiến tranh bắt đầu.

Theo quân đội Ukraine, hệ thống phòng không của họ đã đánh chặn hoặc vô hiệu hóa 751 mục tiêu, bao gồm 747 UAV loại Shahed và 4 tên lửa hành trình Iskander-K.

Các quan chức Ukraine báo cáo nhiều vụ tập kích diễn ra ở nhiều khu vực của thủ đô, đồng thời cho biết các thành phố Odessa, Krivoy Rog, Dnepr và Kremenchug cũng bị tấn công. Ông Klitschko viết trên Telegram: “Một tòa nhà chính phủ đã bốc cháy sau khi một máy bay không người lái bị bắn hạ”.

Hãng tin UNIAN của Ukraine đã đăng tải đoạn video cho thấy khói bốc lên từ một tòa nhà gần Quảng trường Độc lập.

Khói đen bốc lên từ khu vực tòa nhà chính phủ ở Kiev. Ảnh: Kyiv Post.

Thủ tướng Ukraine Yulia Sviridenko sau đó xác nhận tòa nhà chính phủ bị hư hại, gọi đây là sự cố đầu tiên thuộc loại này, với phần mái và các tầng trên bị đánh trúng. “Lực lượng cứu hộ đang dập lửa”, bà cho biết, đồng thời chia sẻ hình ảnh một chiếc trực thăng phun nước vào tòa nhà cùng những bức ảnh bên trong bị phá hủy nặng nề.

Nghị sĩ Yaroslav Zheleznyak cho rằng văn phòng Thủ tướng ở không xa tâm điểm vụ tập kích, đồng thời lưu ý ở đó cũng có một số phòng kỹ thuật.

Trong nhiều tháng qua, Nga đã tiến hành các cuộc tập kích tầm xa bằng UAV và tên lửa vào Ukraine, nhắm vào các cơ sở liên quan đến quân sự và công nghiệp quốc phòng. Moscow khẳng định đây là hành động trả đũa cho các vụ tập kích sâu vào lãnh thổ Nga do Kiev tiến hành, nhiều lần gây hư hại cho khu dân cư và hạ tầng trọng yếu. Nga vẫn duy trì quan điểm rằng họ “không bao giờ tấn công dân thường”.

Theo RT, Kyiv Post