Ông Trump tung loạt đòn chỉ trích "thông tin giả", đối thủ chính trị và ông Zelensky

Ông Trump đã tung một loạt bài đăng trên mạng xã hội chỉ trích giới truyền thông, đảng Dân chủ và Zelensky sau hội nghị thượng đỉnh với ông Putin tại Alaska.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tối 17/8 đã đăng loạt bài trên mạng xã hội Truth Social, chỉ trích gay gắt giới truyền thông và một thượng nghị sĩ đảng Dân chủ vì những lời phê phán nhắm vào hội nghị thượng đỉnh của ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 15/8.

Ông Trump đã gặp ông Putin tại Alaska và dự kiến sẽ gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong hôm 18/8, trong nỗ lực tìm cách chấm dứt cuộc chiến đã kéo dài hơn ba năm giữa hai quốc gia này.

Truyền thông Mỹ tập trung chỉ trích hội nghị vì “thiếu thành tựu rõ rệt” và vì ông Trump trải thảm đỏ đón nhà lãnh đạo Nga.

“Các hãng tin giả nói suốt 3 ngày nay rằng tôi phải chịu một ‘thất bại lớn’ khi cho phép Tổng thống Nga Vladimir Putin tổ chức một hội nghị lớn tại Mỹ”, ông Trump viết. “Thực ra, ông ấy rất muốn tổ chức cuộc gặp ở bất kỳ nơi nào khác ngoài Mỹ, và các hãng tin giả biết điều đó. Đây là một điểm tranh cãi lớn! Nếu chúng ta tổ chức ở nơi khác, truyền thông do đảng Dân chủ kiểm soát sẽ lại nói đó là một điều tồi tệ”.

Ông Trump sau đó quay sang công kích đảng Dân chủ và truyền thông, cáo buộc họ “muốn có tội phạm tại Washington D.C.” – ám chỉ đến quyết định của ông khi liên bang hóa lực lượng cảnh sát địa phương và điều động Vệ binh Quốc gia đến thủ đô.

Ông tiếp tục nhắm vào Thượng nghị sĩ Chris Murphy, người đã gọi quyết định liên bang hóa cảnh sát thủ đô là một “màn kịch chính trị”.

“Thượng nghị sĩ từ bang Connecticut, Chris Murphy – một người rất kém hấp dẫn cả trong lẫn ngoài – nói rằng ‘Putin đã đạt được tất cả những gì ông ta muốn’. Thực tế, ‘chẳng ai đạt được gì cả’, còn quá sớm, nhưng đang đến gần”, ông Trump viết.

“Ông Murphy chỉ là một người nhẹ ký, nghĩ rằng điều đó khiến Tổng thống Nga trông có lợi thế khi đến Mỹ. Nhưng thực ra, việc ông Putin đến đây là rất khó khăn. Cuộc chiến này có thể kết thúc ngay lập tức, nhưng những người như ông Chris Murphy, John Bolton và những người khác đang làm mọi thứ trở nên khó khăn hơn nhiều”, ông Trump nhắc tới cả cựu Cố vấn An ninh Quốc gia của mình.

Trong chương trình Meet the Press của NBC, ông Murphy nói rằng ông Trump liên bang hóa cảnh sát và điều động Vệ binh Quốc gia vì ông “không thích việc bức tường đang dần khép chặt xung quanh mình, khi chính cơ sở ủng hộ ông bắt đầu đặt câu hỏi tại sao ông không công bố hồ sơ Epstein, tại sao ông lại bảo vệ những nhân vật quyền lực”.

Ông Murphy cũng chỉ trích hội nghị thượng đỉnh vừa qua, cho rằng ông Trump đã vô tình nâng tầm lãnh đạo Nga trên trường quốc tế.

Trong một bài đăng khác, ông Trump tiếp tục công kích Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, ám chỉ rằng trách nhiệm chấm dứt chiến tranh phụ thuộc hoàn toàn vào ông.

“Tổng thống Zelensky có thể kết thúc chiến tranh với Nga gần như ngay lập tức nếu ông ta muốn, hoặc tiếp tục chiến đấu”, ông Trump viết.

Ông quy trách nhiệm cho cựu Tổng thống Barack Obama về sự kiện Crimea năm 2014, và còn cho rằng việc Ukraine bàn về khả năng gia nhập NATO đã khiến xung đột bùng nổ trong năm 2022.

Theo The Hill