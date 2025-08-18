Ông Rubio bác tin đồn lãnh đạo châu Âu tới Mỹ để giúp ông Zelensky khỏi "bị chèn ép"

Ngoại trưởng Mỹ cho rằng thông tin lãnh đạo châu Âu tới Mỹ cùng Tổng thống Ukraine nhằm giúp ông khỏi "bị chèn ép" là không chính xác.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm 17/8 đã thẳng thừng bác bỏ thông tin cho rằng các lãnh đạo châu Âu đi cùng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tới Nhà Trắng là để ngăn ông khỏi bị Tổng thống Donald Trump “chèn ép” phải ký một thỏa thuận hòa bình bất lợi. Ông nhấn mạnh đây chỉ là một “câu chuyện ngớ ngẩn do truyền thông dựng lên”.

Ông Zelensky sẽ có cuộc gặp với Trump tại Washington D.C. vào ngày 18/8 để bàn về các bước tiếp theo nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine. Bảy nhà lãnh đạo châu Âu, trong đó có Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer, sẽ cùng tham dự cuộc họp tại Nhà Trắng.

Trong cuộc phỏng vấn với CBS, ông Rubio được hỏi liệu việc các lãnh đạo châu Âu tháp tùng ông Zelensky có nhằm bảo vệ ông trước sức ép từ ông Trump buộc phải ký thỏa thuận bất lợi hay không. Ông Rubio phủ nhận: “Điều đó không đúng, và thật là một câu chuyện truyền thông ngớ ngẩn. Họ không đến đây để bảo vệ ông Zelensky khỏi bị chèn ép”.

Ông khẳng định các lãnh đạo châu Âu đến Washington là bởi Mỹ đã trao đổi và phối hợp với họ từ trước. “Chúng tôi đã nói chuyện với họ tuần trước, có các cuộc họp ở Anh cuối tuần trước. Chúng tôi mời họ tới. Tổng thống đã mời họ tới”, ông Rubio nhấn mạnh.

Cuộc gặp ở Nhà Trắng diễn ra chỉ ba ngày sau hội nghị thượng đỉnh song phương tại Alaska giữa ông Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ukraine và châu Âu đều không được mời tham gia hội nghị này. Hội nghị kết thúc mà không có thỏa thuận ngừng bắn.

Sau hội nghị, ông Trump bất ngờ từ bỏ yêu cầu Nga phải thực hiện lệnh ngừng bắn – điều mà trước đó ông cam kết sẽ đạt được với ông Putin. Hiện ông Trump ủng hộ việc nhanh chóng ký hòa ước, thậm chí nghiêng về đề xuất của Nga: buộc Ukraine từ bỏ toàn bộ Donetsk và Lugansk, bao gồm cả những vùng hiện chưa bị chiếm đóng, để đổi lấy hòa bình.

Ngay sau đó, ông Trump đã mời ông Zelensky tới Nhà Trắng để bàn về đề xuất này. Cuộc gặp gần nhất tại Phòng Bầu dục từng gây tai tiếng khi ông Trump và Phó tổng thống Mỹ J.D. Vance chỉ trích ông Zelensky “vô ơn”, sau đó trục xuất ông khỏi Nhà Trắng và tạm thời đóng băng viện trợ quân sự cho Ukraine.

Ông Rubio cũng né tránh câu hỏi về việc không có lệnh ngừng bắn, chỉ nói rằng hội nghị Alaska đã “giúp các bên tiến gần hơn tới khả năng đạt thỏa thuận hòa bình”. Ông lập luận: “Nếu không, ông Zelensky đã không bay cả chặng đường tới đây. Nếu không, các lãnh đạo châu Âu cũng chẳng đến đây”.

Theo kế hoạch, ông Zelensky sẽ cùng hội đàm tại Nhà Trắng với ông Macron, ông Starmer, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, và Tổng thư ký NATO Mark Rutte.