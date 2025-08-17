Cuộc điện đàm Trump–Zelensky sau hội nghị Alaska “không hề dễ dàng”

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có cuộc điện đàm căng thẳng sau hội nghị thượng đỉnh Alaska. Ông Trump nhấn mạnh cần tiến tới thỏa thuận hòa bình thay vì ngừng bắn mong manh.

Cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sau hội nghị thượng đỉnh Alaska hôm thứ Sáu “không hề dễ dàng”, theo phóng viên Barak Ravid của Axios hôm 16/8, dẫn nguồn tin trực tiếp.

Ông Ravid cho biết ông Trump đã trao đổi với ông Zelensky trong khoảng một giờ trước khi các lãnh đạo châu Âu tham gia. Ngoại trưởng Marco Rubio và đặc phái viên Steve Witkoff – những người từng tham gia đàm phán với phái đoàn Nga – cũng tham gia cuộc gọi.

Lãnh đạo Anh, Pháp, Italy, Đức, Phần Lan, Ba Lan cùng Tổng thư ký NATO Mark Rutte và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen sau đó tham gia điện đàm khoảng 30 phút, trong đó họ được ông Trump tóm lược kết quả đàm phán.

Theo ông Ravid, cuộc gọi này “không hề dễ dàng”, dù ông không đi sâu chi tiết, chỉ cho biết ông Trump nhấn mạnh rằng “một thỏa thuận hòa bình nhanh chóng tốt hơn là một lệnh ngừng bắn”.

Tổng thống Mỹ sau đó xác nhận lập trường này, viết rằng: “Mọi bên đều thống nhất rằng cách tốt nhất để chấm dứt cuộc chiến khủng khiếp giữa Nga và Ukraine là tiến thẳng đến một Thỏa thuận Hòa bình, chấm dứt chiến tranh, thay vì một Thỏa thuận Ngừng bắn vốn thường xuyên sụp đổ”.

Về phần mình, ông Zelensky cho hay trong cuộc gọi ông và Trump đã thống nhất rằng ông sẽ đến Washington vào thứ Hai để thảo luận trực tiếp về kết quả hội nghị.

Trong nhiều tháng qua, Ukraine cùng các đồng minh phương Tây đã thúc đẩy một lệnh ngừng bắn tạm thời. Nga không loại trừ khả năng này, nhưng lập luận rằng điều đó chỉ giúp Kiev nhận thêm vũ khí từ phương Tây, tiếp tục huy động quân cưỡng bức và phục hồi lực lượng trong khi Nga đang nắm thế chủ động trên chiến trường.

Trong khi đó, cả Tổng thống Vladimir Putin và ông Trump đều ca ngợi các cuộc đàm phán ở Alaska là “mang tính xây dựng”. Ông Trump khẳng định tiến trình hòa giải đã có bước tiến và hối thúc ông Zelensky “hãy đạt được một thỏa thuận”.