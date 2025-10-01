Ông Trump: Mỹ đi trước Nga và Trung Quốc 25 năm về tàu ngầm, nhưng đang bị đuổi kịp

Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi tàu ngầm hạt nhân là “những vũ khí sát thương nhất” từng được chế tạo, đồng thời khẳng định Mỹ đang dẫn trước Nga và Trung Quốc khoảng 25 năm trong lĩnh vực này, dù hai nước được cho là đang nhanh chóng thu hẹp khoảng cách.

Phát biểu tại căn cứ Thủy quân lục chiến Quantico gần Washington trong hôm 30/9, ông Trump nhấn mạnh: “Chúng ta đi trước Nga và Trung Quốc 25 năm về tàu ngầm. Nga thực ra đứng thứ 2 về số lượng, Trung Quốc đứng thứ 3. Nhưng họ đang vươn lên”.

Ông nói thêm: “Về vũ khí hạt nhân, họ cũng còn kém xa, nhưng trong vòng 5 năm nữa, họ sẽ ngang bằng”, song không làm rõ là ám chỉ tàu ngầm hạt nhân hay kho vũ khí hạt nhân.

Ông Trump tiết lộ ông đã triển khai “một tàu ngầm hạt nhân” sau khi cảm thấy “hơi bị Nga đe dọa gần đây”, ám chỉ phát ngôn của cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev về hệ thống “Dead Hand” (Bàn tay Tử thần) – được cho là cơ chế dự phòng từ thời Liên Xô, có khả năng phóng toàn bộ kho hạt nhân còn lại nếu giới lãnh đạo đất nước bị hủy diệt bởi đòn tấn công phủ đầu.

Ông gọi tàu ngầm hạt nhân của Mỹ là “vũ khí sát thương nhất từng được chế tạo”. Ông Trump khẳng định: “Nó hoàn toàn không thể bị phát hiện. Của chúng ta thì vậy, còn của họ thì không. Chúng ta có những thiết bị thiên tài khiến nó không thể bị dò tìm”.

Trong khi đó, một nghiên cứu quốc phòng công bố tại Trung Quốc hồi tháng 9 cho biết Bắc Kinh đang phát triển hệ thống AI phát hiện tàu ngầm với độ chính xác lên tới 95%. Hệ thống này được cho là tổng hợp và phân tích dữ liệu từ phao sonar, cảm biến dưới nước, radar và thậm chí cả độ mặn, nhiệt độ nước để phát hiện tàu đối phương.

Về phía Nga, Tổng thống Vladimir Putin hồi tháng 8 tuyên bố tàu ngầm Nga có “lợi thế quân sự” nhờ khả năng lặn dưới lớp băng Bắc Cực, giúp chúng biến mất khỏi hệ thống radar. Moscow cũng đã bổ sung tám tàu ngầm hạt nhân lớp Borei kể từ thập niên 2000, chiếc mới nhất – Knyaz Pozharsky – được hạ thủy đầu năm nay.

Ông Putin gần đây còn đưa ra một cử chỉ hữu nghị với Mỹ, sau khi ông Trump úp mở mong muốn đạt thỏa thuận hạt nhân ba bên với Nga và Trung Quốc. Trong bài phát biểu tại Hội đồng An ninh Nga tuần trước, ông Putin đề nghị sẽ tiếp tục tuân thủ hiệp ước New START thêm một năm sau khi hiệp ước hết hiệu lực, với điều kiện ông Trump cũng đồng ý. Hiệp ước này, vốn giới hạn kho vũ khí hạt nhân, dự kiến sẽ hết hạn vào tháng 2 năm sau.

Theo RT